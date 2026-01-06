Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tài xế xe máy tử vong vì tông trúng rạp cưới dựng giữa đường

Tuyến Phan
Tuyến Phan
06/01/2026 18:14 GMT+7

Người đàn ông điều khiển xe máy đã tử vong sau khi tông trúng khung rạp cưới dựng giữa đường.

Ngày 6.1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (48 tuổi, trú tại xã Tề Lỗ) về tội cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại điều 261 bộ luật Hình sự.

Tài xế xe máy tử vong vì tông trúng rạp cưới dựng giữa đường- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, gia đình ông Nguyễn Hải Long (59 tuổi, trú tại xã Bình Xuyên) dự định tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 3 - 4.1 và thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.

Sáng 1.1, mặc dù biết việc lắp dựng rạp trên đường liên thôn là đường giao thông công cộng, việc chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng bị can Nghĩa vẫn tổ chức lắp dựng rạp.

Đến chiều 4.1, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng giao thông. Do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài nên đến tối cùng ngày vẫn chưa hoàn tất, nhiều cột trụ vẫn còn tồn tại trên phần đường giao thông.

Tài xế xe máy tử vong vì tông trúng rạp cưới dựng giữa đường- Ảnh 2.

Tài xế xe máy tử vong sau cú va chạm với khung rạp cưới dựng giữa đường

ẢNH: CACC

Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Đặng Việt C. (37 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên) điều khiển xe mô tô va chạm vào cột trụ rạp cưới còn sót lại, dẫn đến bị thương nặng và tử vong sau đó.

Vào cuộc điều tra, công an xác định hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bảo đảm an toàn giao thông của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn, vi phạm khoản 20 điều 9 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài việc khởi tố đối với bị can Nghĩa, cơ quan công an cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý hành vi của chủ hộ tổ chức đám cưới.

Khám phá thêm chủ đề

