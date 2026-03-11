Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chiến lược lựa chọn ngành nghề: 3 yếu tố cần biết
Video Giáo dục

Chiến lược lựa chọn ngành nghề: 3 yếu tố cần biết

Yến Thi
Yến Thi
11/03/2026 20:00 GMT+7

Trước quy định tuyển sinh ĐH năm 2026 giới hạn số lượng nguyện vọng (NV) xét tuyển là 15, nhiều HS băn khoăn liệu như vậy mức độ cạnh tranh có cao hơn và có ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành nghề?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết trước đây khi không hạn chế NV, TS đăng ký rất nhiều, dàn trải mà không xác định được đâu là ngành mong muốn nhất, đúng với năng lực và phù hợp với bản thân. Điều đó dẫn đến hệ quả nhiều em đậu ngành mình không yêu thích, muốn chuyển ngành. Việc giới hạn NV giúp các em tập trung hơn trong việc định hướng lựa chọn ngành nghề.

Chiến lược lựa chọn ngành nghề: 3 yếu tố cần biết - Ảnh 1.

PGS-TS Trịnh Thùy Anh, Hiệu trưởng Trường Công nghệ và thiết kế, ĐH Kinh tế TP.HCM, thông tin: "Khối ngành kinh tế và quản trị như quản trị kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, logistics... trong những năm qua thu hút rất nhiều thí sinh (TS) đăng ký và dự đoán tiếp tục rất thu hút trong năm nay, đặc biệt là các ngành gắn với yếu tố công nghệ như tiếp thị số, công nghệ tài chính... Tuy nhiên, sự cạnh tranh không phụ thuộc vào việc giới hạn số lượng NV do hiện nay số lượng ngành nghề khối kinh tế rất nhiều và có nhiều trường đào tạo, trong khi số lượng TS không thay đổi nhiều".

Theo PGS-TS Thuỳ Anh, TS cần có chiến lược sắp xếp NV để trúng tuyển được ngành mong muốn nhất, điều này quan trọng hơn là số lượng.

Chiến lược lựa chọn ngành nghề: 3 yếu tố cần biết

ngành chọn ngành Tư vấn mùa thi tuyển sinh 2206 lựa chọn ngành nghề
