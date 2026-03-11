Rộng cửa xét tuyển vào khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật

C Ó TRƯỜNG DÀNH TRÊN 70% CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho biết năm 2025, trong số hơn 625.000 thí sinh (TS) trúng tuyển nhập học, các lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, luật có tỷ lệ sinh viên học ĐH đông nhất. Do không có tính đặc thù trong tuyển sinh đầu vào như một số ngành khác nên TS có cơ hội xét tuyển rộng mở. Chẳng hạn, ĐH Duy Tân dành tới 70% chỉ tiêu của trường dành cho lĩnh vực đào tạo này.

Các chuyên gia trong chương trình nêu những thông tin quan trọng về khối ngành kinh tế - ngân hàng - luật cho thí sinh chuẩn bị tuyển sinh ĐH năm 2026 ẢNH: QUỐC ĐOAN

Về xu hướng ngành nghề, tiến sĩ Thanh Hải nhấn mạnh sự liên ngành trong lĩnh vực kinh doanh quản lý như: digital marketing, kinh tế số, công nghệ tài chính… Thực tế tuyển sinh các năm cho thấy điểm chuẩn các ngành mới thường dễ thở hơn.

Theo PGS-TS Phạm Hà, Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường ĐH Mở TP.HCM, đây là nhóm ngành đang được đào tạo ở nhiều trường. Là những ngành đáp ứng được nhiều mảng công việc trong các doanh nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng các đơn vị luôn lớn. Tuy nhiên, người học cũng cần tập trung đúng vào ngành cụ thể mình yêu thích và thực sự phù hợp để có tiềm năng phát triển tốt trong tương lai.

Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thông tin trường có 15/20 ngành đào tạo liên quan đến khối ngành này. Do đó, số lượng TS đăng ký vào trường cũng chiếm khoảng 85% tổng TS.

Cùng quan điểm, thạc sĩ - luật sư Phạm Gia Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý đào tạo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết trong số 63 chương trình của trường có tới 20 ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý, 2 ngành thuộc lĩnh vực pháp luật. Trong đó, một số ngành được tuyển sinh theo hướng liên ngành như: digital marketing, kinh tế số, công nghệ tài chính, marketing và truyền thông sáng tạo…

Theo thạc sĩ Phạm Quan Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, năm 2026 trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển kết quả học tập bậc THPT, xét tuyển kết quả kỳ thi THPT và xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong đó, một số ngành thu hút TS quan tâm của trường như: luật kinh tế, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh…

Học sinh tìm hiểu thông tin về ngành nghề ở các trường ĐH trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tổ chức tại Trường THPT Phú Mỹ (TP.HCM) cuối tuần qua ảnh: Ngọc Dương

N ÊN CHỌN NGÀNH HỌC TRUYỀN THỐNG HAY XU HƯỚNG ?

Tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho rằng TS cần tận dụng nhiều phương thức xét tuyển. Ngay trong cùng một phương thức cũng có nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, TS cần tập trung vào các môn học thế mạnh để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài chương trình trong nước, sinh viên có thể tìm thêm cơ hội học tập các ngành ở chương trình quốc tế để đón đầu xu thế học tập quốc tế và công dân toàn cầu. Nêu lời khuyên cho TS khi chọn ngành học, tiến sĩ Hải cho rằng: "Đầu tiên cần xét tới là sở thích và năng lực bản thân; cơ hội việc làm tốt và được xã hội công nhận; có sự kế thừa truyền thống gia đình. Một ngành có sự giao thoa, cân nhắc được 3 yếu tố này sẽ là ngành học phù hợp".

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết các phương thức xét tuyển của trường năm nay căn cứ vào điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập THPT; điểm xét tốt nghiệp THPT; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội, kỳ thi V-SAT, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; phương thức xét tuyển kết hợp. Những ngành học xu hướng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thuộc lĩnh vực này gồm: kinh tế số, marketing số, thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, luật kinh tế, luật quốc tế…

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, cho biết năm nay trường xét tuyển dựa vào điểm bài thi TestAS, học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét bằng tốt nghiệp THPT quốc tế hoặc chứng chỉ SAT, ACT. Tiến sĩ Viên lưu ý toàn bộ chương trình học bằng tiếng Anh nên TS cần chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc đạt 75/100 ở bài thi tiếng Anh riêng của trường, hoặc có điểm trung bình tiếng Anh 3 năm THPT từ 8 trở lên. Trong số 2 ngành mới tuyển sinh năm nay, một ngành liên quan lĩnh vực kinh doanh quản lý là quản trị kinh doanh số và quốc tế, dự kiến tuyển 30 sinh viên.

Năm 2026, Trường ĐH Tài chính - Marketing tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm kỳ thi V-SAT, điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, lưu ý tổ hợp xét tuyển của trường gồm 3 môn, trong đó có môn bắt buộc là toán. "Toán là môn giúp người học có khả năng tư duy tốt, phân tích và tính toán tốt. Tuy nhiên, sinh viên được học toán theo hướng ứng dụng trong quá trình học ĐH", thạc sĩ Phụng nhấn mạnh.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cũng nêu điều kiện xét tuyển các chương trình cử nhân quốc tế gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ điểm trung bình 6 học kỳ THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT. Giải đáp băn khoăn của TS về việc chọn ngành học truyền thống hay liên ngành, tiến sĩ Lộc cho hay: "Thống kê số liệu ngành nghề có thu nhập cao, thường rơi vào các công việc có tính chất đa ngành".

Tiến sĩ Hà Thúc Viên cũng nhấn mạnh những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh hiện nay như: kỹ năng AI và công nghệ, quản lý rủi ro, thích ứng công nghệ và biến đổi môi trường, ngôn ngữ và làm việc trong môi trường đa văn hóa, giải quyết vấn đề.