Thông tin về khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật sẽ tiếp tục được chia sẻ trong phần 3 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật", diễn ra vào lúc 15 giờ 15 hôm nay (10.3).

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Bên cạnh các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt hoặc trong nước, ở nhiều trường ĐH có thêm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc chuyển tiếp nước ngoài giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm các môi trường học tập khác nhau. Lợi thế của từng loại chương trình ra sao và sinh viên nên chọn học chương trình nào?

Chọn được ngành học có cơ hội việc làm cao với thu nhập tốt là mong muốn của tất cả học sinh sau khi hoàn tất bậc THPT. Với lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, luật, thí sinh nên chọn ngành nào để “an toàn” trước những biến động công nghệ hiện nay? Giữa các ngành truyền thống và ngành mới theo hướng liên ngành, nhóm ngành nào có nhiều cơ hội hơn trong tương lai?

Những vấn đề này sẽ được đặt ra trong phần 3 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật".

Khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật nhiều năm qua luôn thu hút thí sinh đăng ký ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tham gia tư vấn có các khách mời:

Tiến sĩ Hà Thúc Viên , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức; Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc , Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;

, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ-Luật sư Phạm Gia Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý đào tạo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Đại diện các trường ĐH sẽ cung cấp thông tin về cách thức tuyển sinh cho các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, luật. Trong đó, tổ hợp môn xét tuyển có gì đáng lưu ý, học sinh nên tận dụng phương thức tuyển sinh ra sao để có cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành mong muốn?

Cũng tại chương trình, đại diện các trường sẽ thông tin về chính sách học phí và hỗ trợ tài chính của trường với thí sinh trúng tuyển các ngành về kinh tế, ngân hàng, luật năm 2026.

