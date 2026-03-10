Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Live Học khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật có những lợi thế gì?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
10/03/2026 15:10 GMT+7

Đến thời điểm này hầu hết các trường ĐH đều công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026. Trong đó, quy định xét tuyển vào các ngành thuộc khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật có những điểm mới đáng quan tâm.

Thông tin về khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật sẽ tiếp tục được chia sẻ trong phần 3 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật", diễn ra vào lúc 15 giờ 15 hôm nay (10.3).

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.

Bên cạnh các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt hoặc trong nước, ở nhiều trường ĐH có thêm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc chuyển tiếp nước ngoài giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm các môi trường học tập khác nhau. Lợi thế của từng loại chương trình ra sao và sinh viên nên chọn học chương trình nào?

Chọn được ngành học có cơ hội việc làm cao với thu nhập tốt là mong muốn của tất cả học sinh sau khi hoàn tất bậc THPT. Với lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, luật, thí sinh nên chọn ngành nào để “an toàn” trước những biến động công nghệ hiện nay? Giữa các ngành truyền thống và ngành mới theo hướng liên ngành, nhóm ngành nào có nhiều cơ hội hơn trong tương lai?

Những vấn đề này sẽ được đặt ra trong phần 3 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý khi chọn học kinh tế-ngân hàng-luật".

Học khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật có những lợi thế gì? - Ảnh 1.

Khối ngành kinh tế, ngân hàng, luật nhiều năm qua luôn thu hút thí sinh đăng ký

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tham gia tư vấn có các khách mời:

  • Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức;
  • Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;
  • Thạc sĩ-Luật sư Phạm Gia Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý đào tạo, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Đại diện các trường ĐH sẽ cung cấp thông tin về cách thức tuyển sinh cho các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân hàng, luật. Trong đó, tổ hợp môn xét tuyển có gì đáng lưu ý, học sinh nên tận dụng phương thức tuyển sinh ra sao để có cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành mong muốn?

Cũng tại chương trình, đại diện các trường sẽ thông tin về chính sách học phí và hỗ trợ tài chính của trường với thí sinh trúng tuyển các ngành về kinh tế, ngân hàng, luật năm 2026.

Bạn đọc xem lại phần 1 TẠI ĐÂYphần 2 TẠI ĐÂY.

Tin liên quan

Những tố chất 'vàng' để theo học ngành kinh tế, ngân hàng, luật

Những tố chất 'vàng' để theo học ngành kinh tế, ngân hàng, luật

Kinh tế, ngân hàng, luật luôn là các ngành đào tạo ĐH thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh khi đăng ký xét tuyển. Vậy, học sinh làm thế nào để cạnh tranh vào được đúng trường, đúng ngành mình mong muốn trong 'cuộc đua' của ngành học này?

Chọn nghề trong 'kỷ nguyên AI': Bắt đầu từ ngành công nghệ nào?

Khám phá thêm chủ đề

khối ngành kinh tế tổ hợp môn Chương trình đào tạo Cơ hội việc làm học phí tuyển sinh ĐH 2026 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 Chọn ngành học tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận