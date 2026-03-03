Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Live Chọn nghề trong 'kỷ nguyên AI': Bắt đầu từ ngành công nghệ nào?

Mỹ Quyên
03/03/2026 13:55 GMT+7

Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thế giới, việc lựa chọn hướng đi cho tương lai, cụ thể là chọn ngành, chọn nghề trong lĩnh vực công nghệ trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến "Học các ngành công nghệ thời bùng nổ AI" do Báo Thanh Niên tổ chức vào lúc 14 giờ hôm nay (3.3), tiếp tục giúp học sinh tìm hiểu cách chọn nghề phù hợp với xu hướng công nghệ số, khám phá bản thân, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai. 

Học sinh đặt câu hỏi về chọn ngành chọn nghề trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên

Tại chương trình, đại diện các trường ĐH sẽ giúp học sinh lớp 12 “giải mã” xu hướng thị trường lao động, nắm bắt những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn ngành học trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh đó là thông tin các trường ĐH hiện nay đang tuyển sinh và đào tạo các ngành công nghệ nào, các phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, cách đăng ký nguyện vọng ra sao?

Tham gia tư vấn có các khách mời:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Dịp này, các trường thông tin hiện nay đang tuyển sinh và đào tạo những ngành công nghệ nào, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, cách đăng ký nguyện vọng ra sao?

Đại diện các trường hướng dẫn người học làm thế nào để có thể làm chủ công nghệ chứ không bị công nghệ dẫn dắt và đe dọa đến cơ hội việc làm? Các kỹ năng then chốt để tồn tại trong bối cảnh thị trường lao động chịu tác động lớn bởi AI, cũng sẽ được các chuyên gia chia sẻ.

Trong khi theo dõi chương trình, bạn đọc có thể đặt câu hỏi liên quan đến các ngành công nghệ thông qua các kênh của Báo Thanh Niên để được giải đáp.

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện nay, nhiều học sinh bày tỏ băn khoăn về cách chọn được ngành nghề thực sự "an toàn".

