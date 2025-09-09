Chiến lược phát triển của doanh nghiệp bán lẻ trong thời kỳ 4.0

Thương mại điện tử - đòn bẩy mới cho tăng trưởng bán lẻ

Không chỉ sở hữu các cửa hàng bán lẻ riêng cũng như mạng lưới phân phối bao phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước, từ các quầy sạp tại chợ truyền thống trên khắp các quận, huyện, khu dân cư..., cho đến cửa hàng tiện lợi, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại mà VISSAN còn vận hành hệ sinh thái thương mại điện tử đa nền tảng. Đó là website chính thức Vissanmart.com.vn, bán hàng livestream trên sàn thương mại điện tử lớn như Sendo Farm và sự hiện diện tích cực trên các ứng dụng giao hàng như GrabMart, Shopee Food...

Thương mại điện tử - đòn bẩy mới cho tăng trưởng bán lẻ của VISSAN Ảnh: VISSAN

Việc đẩy mạnh kênh trực tuyến của một doanh nghiệp sản xuất đã có 55 tuổi đời không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ với thói quen mua sắm hiện đại, mà còn khẳng định cam kết của VISSAN trong việc hiện đại hóa hoạt động bán lẻ, đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng mới.

Hoạt động này đã đưa doanh thu kênh bán hàng trực tuyến của VISSAN trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt mức tăng trưởng tích cực trên 50% (trong 3 năm từ 2023 đến nay, mỗi năm doanh số TMĐT tăng trưởng hơn 50% so với năm liền kề). Mức tăng trưởng này dành cho cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng từ thói quen mua sắm truyền thống sang trải nghiệm số hóa.

VISSAN xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm mua sắm Ảnh: SATRA

Trong quá trình xây dựng hệ thống phân phối từ cửa hàng truyền thống đến thương mại điện tử, VISSAN cũng xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm mua sắm trong kỷ nguyên tiêu dùng hiện đại. Trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, công ty đã tích hợp giải pháp thanh toán đa dạng, bảo mật cao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người tiêu dùng - từ thanh toán qua ví điện tử đến thẻ ngân hàng và các cổng thanh toán nội địa như Momo, VNPay…

Mục tiêu nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng bằng số hóa và cá nhân hóa đã được chú trọng với những ứng dụng tiện lợi cũng như hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh. Điều này giúp kết nối, tương tác, ghi nhận ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng nhanh hơn.

Từ đó cũng giúp công ty xử lý nhanh chóng để cung cấp thông tin, cải thiện dịch vụ kịp thời, củng cố niềm tin khách hàng. Đây là một trong những bước đi quan trọng giúp VISSAN ngày càng trở nên gần gũi, chủ động và thấu hiểu khách hàng hơn trong môi trường số hóa.

Tối ưu chuỗi cung ứng bằng công nghệ - nâng chuẩn quản trị ngành thực phẩm

Với đặc thù kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến khiến việc tối ưu chuỗi cung ứng luôn trở thành nhiệm vụ chiến lược của VISSAN. Thời gian qua, doanh nghiệp đã triển khai các phần mềm quản lý hiện đại cho kho vận, bán hàng và giao nhận. Song song đó, toàn bộ quy trình và tuyến giao hàng được kiểm soát nghiêm ngặt, duy trì hệ thống nhiệt độ lạnh ổn định để bảo toàn độ tươi ngon và an toàn thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển.

VISSAN đã áp dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-FOOD cho sản phẩm thịt heo VietGAP Ảnh: VISSAN

Ngay từ năm 2017, VISSAN đã tiên phong áp dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc TE-FOOD cho sản phẩm thịt heo VietGAP. Thông qua mã QR gắn trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin theo thời gian thực, từ trang trại, quy trình chế biến, vận chuyển cho đến điểm bán. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự minh bạch, an toàn và cam kết chất lượng mà VISSAN không ngừng hướng tới.

Không chỉ thế, VISSAN cũng tập trung nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo nội bộ. Từ vận hành kho, logistics, chăm sóc khách hàng đến quản lý, nhân sự đều được trang bị kiến thức số và chuẩn hóa kỹ năng làm việc hiện đại. Đồng thời, doanh nghiệp còn chú trọng thu hút nhân sự trẻ có trình độ và am hiểu công nghệ số.

Đáng chú ý, giai đoạn 2025 - 2030, VISSAN đặt mục tiêu nâng tầm thương hiệu thực phẩm quốc gia và trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong số hóa ngành thực phẩm thiết yếu. Để đạt mục tiêu đó công ty cũng tập trung vào phát triển hạ tầng thương mại điện tử, tự động hóa vận hành và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn phục vụ quản trị, dự báo thị trường.

VISSAN đặt mục tiêu nâng tầm thương hiệu thực phẩm quốc gia giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: SATRA

Với triết lý phát triển bền vững và đặt người tiêu dùng làm trung tâm, VISSAN xem chuyển đổi số không chỉ là sự thích nghi mà còn là động lực kiến tạo giá trị mới, đưa doanh nghiệp tiến xa và khẳng định vị thế thương hiệu thực phẩm quốc gia trong kỷ nguyên 4.0.