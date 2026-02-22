Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Chiến sĩ nhà giàn DK1/10 cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Hoàng Giáp
22/02/2026 19:22 GMT+7

Nhà giàn DK1/10, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân vừa kịp thời cấp cứu 1 ngư dân gặp nạn trên biển.

Chiều 22.2, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, nhà giàn DK1/10 nằm trên bãi cạn Cà Mau (thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) vừa cấp cứu thành công 1 ngư dân bị nạn trên biển khi đang hoạt động khai thác hải sản.

- Ảnh 1.

Lực lượng quân y cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị nạn trên biển

ẢNH: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15, nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá BT93535TS và BT97903TS đang hoạt động khai thác đánh bắt hải sản, cách nhà giàn khoảng 3 hải lý.

Cụ thể, ngư dân Trần Văn Quý (41 tuổi, quê xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Cà Mau đã bị tai nạn do dây rulo kéo cào đôi bị đứt va đập vào người trong quá trình thu cào.

- Ảnh 2.

Phần đầu ngư dân bị rách, sưng phù nề

ẢNH: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Sau khi nhận được thông tin, nhà giàn DK1/10 đã cử tổ quân y tiếp cận và sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân. Tình trạng nạn nhân được xác định tiếp xúc chậm, phần đầu bị rách, sưng phù nề diện tích 5 x 5 cm ngay vị trước trán, phần chân phải bị gãy vị trí 1/3 dưới cẳng chân.

Ngay sau đó, tổ quân y nhà giàn DK1/10 đã lau rửa, băng bó vết thương, băng nẹp cố định chân bị gãy, đồng thời truyền dịch, gây tê, khâu vết thương, kháng sinh giảm đau cho nạn nhân. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, ngư dân bị nạn đã tỉnh táo hơn, sức khỏe dần ổn định.

- Ảnh 3.

Tàu của ngư dân cập sát nhà giàn DK1/10 nhờ hỗ trợ, giúp đỡ

ẢNH: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Được biết, tàu cá BT93535TS do ông Phan Công Nhận (64 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) làm tài công, cùng đi trên tàu có 22 thuyền viên. Chủ tàu là ông Phan Văn Để (51 tuổi, tỉnh Vĩnh Long).

Sau khi băng bó xong, nhà giàn DK1/10 đã cấp thuốc, hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá BT93535TS nhanh chóng cơ động đưa ngư dân bị nạn về cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

