Chiến sự đến tối 7.11: Nguy cơ mất điện, Kyiv có thể sơ tán toàn thành phố

Tờ The Guardian ngày 7.11 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về khả năng Nga “tấn công ồ ạt” vào hạ tầng năng lượng, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị đối phó.

Cố vấn Mykhailo Podolyak trước đó viết trên Twitter rằng Ukraine vẫn “đứng vững” bất chấp Nga tấn công hạ tầng năng lượng, nhờ lực lượng phòng không, bảo vệ hạ tầng và tối ưu hóa tiêu thụ.

Tổng giám đốc Sergei Kovalenko của công ty điện Yasno, một nhà cung cấp lớn tại thủ đô, cho biết Ukraine thiếu hụt 32% nhu cầu điện trong ngày 7.11 và đây là con số đáng kể.

Giới chức Ukraine đã cúp điện theo lịch trình trên cả nước nhằm ổn định mạng lưới, trong khi 17 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 500 máy phát điện hỗ trợ.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho hay ông không loại trừ khả năng mất điện hoàn toàn tại thủ đô, nhưng sẽ làm tất cả nhằm không để khả năng đó xảy ra.

Trước đó, tờ The New York Times ngày 5.11 dẫn lời giám đốc an ninh chính quyền đô thị Kyiv Roman Tkachuk cho hay chính quyền các địa phương đang chuẩn bị kế hoạch dự phòng về việc sơ tán khoảng 3 triệu dân khỏi thủ đô nếu xảy ra mất điện hoàn toàn do Nga không kích.

Về tình hình chiến sự, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 7.11 cho hay lực lượng nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga tại 8 khu vực ở Donbass, theo Kyiv Independent.

Tại tỉnh Sumy, tỉnh trưởng Dmytro Zhyvytskyi cho hay phía Nga dội hơn 200 quả đạn pháo vào nhiều khu vực như Bilopillia, Esman, Vorozhba, Krasnopillia, Khotin, Seredyna-Buda và Shalyhyne. Tại Vorozhba, hỏa lực Nga khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Trong khi đó, báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga mất ưu thế trên không tại Ukraine do thiếu huấn luyện và tổn thất quân nhân có kinh nghiệm. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Lực lượng bất ngờ của Nga

Sau nhiều tuần Nga gặp bất lợi ngoài dự kiến trong chiến sự, xung đột ở miền đông Ukraine có thêm bất ngờ mới, với sự nổi lên của một lực lượng mà Điện Kremlin có lẽ đang hy vọng nhiều nhất để giành chiến thắng nhỏ nhưng giúp “lấy lại thể diện”, theo tờ The New York Times ngày 7.11.

Trong khi Nga lo ngại về tình hình chiến sự tại Kherson ở miền nam Ukraine, lực lượng của nhà thầu quân sự tư nhân Wagner Group được thành lập bởi ông Yevgeny Prigozhin, đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đang tiến lên gần thị trấn Bakhmut ở phía đông Ukraine.

Thị trấn thuộc vùng Donetsk này đã bị Nga oanh kích trong nhiều tháng. Giới quan sát cho rằng thị trấn này ít có giá trị chiến lược lớn, nhưng một thắng lợi tại đây sẽ giúp Nga chặn đứng những bình luận về việc thất thế.





Ukraine tấn công mạng Nga

Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Georgii Dubynskyi cho hay “đội quân IT (công nghệ thông tin)” của nước này đã tiến hành tấn công mạng khoảng 8.000 mục tiêu Nga, hãng Kyodo ngày 6.11 đưa tin.

Theo đó, lực lượng này đã thành công trong việc nhắm đến ngành quốc phòng và đối phó chiến lược gây sai lệch thông tin bởi những hãng truyền thông do nhà nước Nga tài trợ.

Ước tính đội quân IT của Ukraine có khoảng 215.000 người và là một nhóm ẩn danh chủ yếu gồm những tình nguyện viên, theo Thứ trưởng Dubynskyi.

Nga - Mỹ bí mật trao đổi?

Tờ The Wall Street Journal ngày 7.11 đưa tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã trao đổi kín với những quan chức hàng đầu Nga với hy vọng giảm nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng hoặc ngăn leo thang thành xung đột hạt nhân.

Giới chức Mỹ và đồng minh cho hay ông Sullivan đã bí mật trao đổi trong vài tháng qua với trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.

Mục đích của các cuộc trao đổi nhằm đề phòng nguy cơ leo thang và duy trì các kênh liên lạc, chứ không phải thảo luận về việc dàn xếp tình hình chiến sự ở Ukraine.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên và chỉ phản hồi các câu hỏi liên quan bằng một phát biểu của phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson rằng “mọi người khẳng định rất nhiều điều”.

Theo Reuters, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về những thông tin trên.

