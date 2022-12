Chiến sự ngày 280: Bom thư phát nổ trong đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha

Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha nhận bom thư

Theo Reuters, một nhân viên an ninh người Ukraine tại Đại sứ quán Ukraine ở Madrid (Tây Ban Nha) đã bị thương khi mở một quả bom thư vào ngày 30.11. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết bức thư được gửi đến Đại sứ Ukraine tại Tây Ban Nha Serhii Pohoreltsev.

Quan chức chính phủ Tây Ban Nha Mercedes Gonzalez phát biểu trên đài truyền hình Telemadrid rằng nhân viên an ninh bị thương nhẹ và tự mình đến bệnh viện để điều trị,

Sau vụ việc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã ra lệnh cho tất cả các đại sứ quán của Kyiv ở nước ngoài "khẩn cấp" tăng cường an ninh, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Bộ trưởng Kuleba cũng kêu gọi Tây Ban Nha “thực hiện các biện pháp khẩn cấp để điều tra vụ tấn công”, người phát ngôn nói thêm. Thủ phạm “sẽ không thành công trong việc đe dọa các nhà ngoại giao Ukraine hoặc ngăn chặn công việc hàng ngày của họ nhằm củng cố Ukraine và chống lại hành động quân sự của Nga”, theo người phát ngôn.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết các thám tử đang điều tra vụ việc, với sự hỗ trợ của các nhà điều tra pháp y và tình báo. Tòa án tối cao của Tây Ban Nha sẽ dẫn đầu cuộc điều tra.

Khu dân cư xung quanh Đại sứ quán Ukraine ở tây bắc Madrid đã bị phong tỏa và một đơn vị xử lý bom đã được triển khai tới hiện trường.

Ukraine không tin Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân

Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông không tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Bình luận này được ông Zelensky đưa ra trong khi phát biểu qua video tại hội nghị 'DealBook' của The New York Times ở thành phố New York.

Trước đó, TASS đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố điều quan trọng là phải tránh bất kỳ hình thức đối đầu quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân, ngay cả khi nó chỉ liên quan đến vũ khí thông thường.

Ông Lavrov cũng cho biết phương Tây đang thúc đẩy Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga.





"Sự leo thang có thể trở nên không thể kiểm soát”, TASS dẫn lời ông Lavrov cho biết.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói 100.000 lính Ukraine đã thiệt mạng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ cố gắng thành lập một tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để điều tra điều mà bà cáo buộc là các tội ác chiến tranh do Nga gây ra ở Ukraine.

“Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã mang đến chết chóc, tàn phá và đau khổ không thể diễn tả được. Tất cả chúng ta đều nhớ đến nỗi kinh hoàng của thị trấn Bucha. Người ta ước tính rằng hơn 20.000 dân thường và hơn 100.000 binh sĩ quân đội Ukraine đã thiệt mạng cho đến nay", bà von der Leyen nói.

Nga thử nghiệm lực lượng tên lửa và pháo binh ở Ukraine

Reuters ngày 30.11 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang thử nghiệm những phương thức chiến đấu mới của lực lượng tên lửa và pháo binh trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo sẽ đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược trong năm 2023 để phù hợp với những hệ thống tên lửa mới.

“Khi chuẩn bị danh sách những cơ sở xây dựng lớn trong năm 2023, sự chú ý đặc biệt tập trung vào việc xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược”, hãng RIA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

