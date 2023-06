Chiến sự ngày 471: Ông Putin nói chiến dịch phản công của Ukraine đã bắt đầu

Ông Putin nói Ukraine đã bắt đầu phản công

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.6 cho biết Ukraine chắc chắn đã bắt đầu chiến dịch phản công được trông chờ từ lâu, nhưng mọi nỗ lực tiến công đều thất bại và lực lượng của Kyiv phải hứng chịu thương vong nặng nề.

Phát biểu của ông Putin đã củng cố những tuyên bố của Moscow kể từ đầu tuần, cho rằng thời điểm bắt đầu cuộc phản công sẽ không được công bố. Kyiv không bình luận về những tuyên bố như vậy.

Theo ông Putin, thương vong của Ukraine đã vượt xa tỷ lệ thường thấy là 3:1 (tức lực lượng tấn công tổn thất gấp 3 lần lực lượng phòng thủ). "Tất cả các nỗ lực phản công được thực hiện cho đến nay đều thất bại. Nhưng tiềm năng tấn công của quân đội chính quyền Kyiv vẫn được bảo toàn", tổng thống Nga nói, theo Reuters.

Ông Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Sochi ngày 9.6 REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ác liệt ở 2 tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk, khiến hơn 1.000 binh sĩ Ukraine thương vong, đồng thời phá hủy hàng chục xe tăng và xe bọc thép, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho khẳng định của mình.



Bộ này cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công phòng tuyến của Nga bốn lần với hai tiểu đoàn được hỗ trợ bởi xe tăng ngay phía nam Velyka Novosilka thuộc tỉnh Donetsk, nhưng đã bị đẩy lùi. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công ở phía nam thành phố Orikhiv thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Theo báo cáo của tình báo Ukraine và Mỹ cũng như dữ liệu địa chấn từ Na Uy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy đã có một vụ nổ xảy ra tại đập Kakhovka ở miền nam Ukraine vào khoảng thời gian vỡ đập.

Theo Reuters, cơ quan an ninh Ukraine ngày 9.6 cho biết họ đã có được ghi âm một cuộc điện thoại chứng minh một "nhóm phá hoại" của Nga đã cho nổ tung nhà máy và đập thủy điện Kakhovka vào sáng sớm 6.6 ở tỉnh Kherson. Theo đó, đoạn ghi âm dài 1 phút rưỡi cho thấy 2 người đàn ông trao đổi về hậu quả vụ phá hoại bằng tiếng Nga.

Tổ chức nghiên cứu Norsar của Na Uy cùng ngày cho biết dữ liệu địa chấn thu thập được tại khu vực cho thấy dấu hiệu rõ ràng về một vụ nổ. Cụ thể, dữ liệu từ một trạm địa chấn ở Romania lúc 2 giờ 54 ngày 6.6 (giờ địa phương) cho thấy một vụ nổ đã xảy ra, và thời điểm như vậy trùng với các tường thuật trên truyền thông về vụ vỡ đập.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ được báo The New York Times dẫn lời cho biết các vệ tinh do thám của Mỹ đã phát hiện một vụ nổ tại con đập này. Quan chức này cho biết các vệ tinh được trang bị cảm biến hồng ngoại đã phát hiện dấu hiệu nhiệt tương quan với một vụ nổ lớn.

Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt sẵn sàng tiếp nhận vào ngày 7-8.7, theo Tổng thống Putin. Đây sẽ là đầu tiên Moscow di chuyển các đầu đạn như vậy ra bên ngoài nước Nga kể từ khi Liên Xô tan rã.

Hồi tháng 3, ông Putin cho biết ông đã đồng ý triển khai những vũ khí như vậy ở Belarus, cho rằng việc này cũng giống như việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở một loạt nước châu Âu trong nhiều thập niên.

"Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch", ông Putin nói với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 9.6. Hai người đã thảo luận về kế hoạch triển khai hạt nhân trong một bữa ăn tại khu nghỉ mát của nhà lãnh đạo Nga ở thành phố Sochi bên bờ biển Đen, theo Reuters.

"Việc chuẩn bị các cơ sở liên quan kết thúc vào ngày 7-8.7 và chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu hoạt động liên quan đến việc triển khai các loại vũ khí thích hợp trên lãnh thổ của quý vị", ông Putin nói, theo bản ghi lại phát biểu của nhà lãnh đạo mà Điện Kremlin công bố.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9.6 đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 2,1 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí phòng không và đạn dược, trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy Kyiv đã bắt đầu cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga, theo Reuters.

Gói này bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống phòng không và tên lửa Raytheon HAWK, đạn pháo 105 mm và 203 mm, máy bay không người lái AeroVironment nhỏ có thể phóng bằng tay, đạn cho các hệ thống rốc két dẫn đường bằng laser, cũng như hỗ trợ về huấn luyện và bảo trì.

Tiền của Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) sẽ được sử dụng để mua vũ khí, cho phép chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mua vũ khí từ các công ty quốc phòng, thay vì lấy chúng từ kho dự trữ của quân đội Mỹ.