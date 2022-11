Chiến sự tối 21.11: Nga phòng thủ Luhansk, Ukraine phủ nhận sát hại tù binh

Nga gia cố phòng tuyến tại Luhansk

Theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 21.11, lực lượng Nga đang xây dựng vị trí phòng thủ quanh thành phố Svatove ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine. Một phần lực lượng dự bị được huy động tham gia việc xây dựng tại đây.

Theo báo cáo, trong 7 ngày qua, những màn đấu pháo dữ dội tiếp tục diễn ra quanh Svatove, nơi Nga đang kiểm soát. Với việc tiền tuyến tây nam giờ đã sẵn sàng hơn để phòng thủ dọc bờ đông sông Dnipro, khu vực Svatove được cho là đang dần trở thành khu vực tác chiến khó khăn hơn cho lực lượng Nga.

Là trung tâm dân cư lớn tại Luhansk, việc duy trì quyền kiểm soát Svatove nhiều khả năng được các lãnh đạo Nga coi là ưu tiên chính trị. Tuy nhiên, các chỉ huy có khả năng gặp khó khăn với thực tế quân sự trong việc duy trì phòng tuyến tại đây, trong khi còn phải dành nguồn lực cho việc tấn công về phía nam tỉnh Donetsk. “Cả năng lực phòng thủ và tấn công của Nga tiếp tục bị cản trở vì thiếu trầm trọng vũ khí và nhân sự có kỹ năng”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Nga tấn công pháo binh Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.11 tuyên bố đã tấn công một đơn vị pháo binh của Ukraine, phá hủy 4 lựu pháo M777 và hai bệ phóng thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Trong cuộc họp báo ngày 20.11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã bắn trúng một đơn vị pháo binh của quân đội Ukraine ở tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine, nơi đang pháo kích vào các khu dân cư thuộc tỉnh Belgorod của Nga, theo Hãng tin TASS.

Xem thêm: Nga tuyên bố tấn công đơn vị pháo binh Ukraine, phá hủy M777, HIMARS

IAEA thị sát nhà máy điện hạt nhân

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 21.11 sẽ thực hiện cuộc đánh giá tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát, sau khi nơi này bị nã pháo nhiều lần trong cuối tuần qua, theo The Guardian. IAEA cho biết các vụ nổ gây phá hủy các tòa nhà và trang thiết bị nhưng không ảnh hưởng đến thiết bị an toàn hạt nhân và an ninh quan trọng.

Giám đốc IAEA Rafael Grossi trước đó nói rằng lực lượng đứng sau vụ nã pháo đang đùa với lửa và kêu gọi chấm dứt hành động này ngay lập tức.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 21.11 cáo buộc Ukraine nã pháo gây lo ngại và kêu gọi quốc tế gây sức ép để Kyiv chấm dứt hành động này. Phía Ukraine lại cho rằng Nga mới là bên nã pháo.





Ukraine phủ nhận sát hại tù binh Nga

Ukraine đã bác bỏ việc sát hại tù binh Nga và nói rằng binh sĩ nước này chỉ tự vệ trước những người Nga giả vờ đầu hàng. Tuyên bố được đưa ra nhằm phản ứng những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Nga tuần trước cho thấy thi thể binh sĩ Nga sau khi đầu hàng lực lượng Ukraine.

Trung tâm truyền thông chiến lược và an ninh thông tin thuộc Bộ Văn hóa và Thông tin Ukraine nói rằng một cảnh trong video cho thấy hành động khiêu khích của quân đội Nga khi binh sĩ trong lúc đầu hàng đã sử dụng vũ khí chống lại quân đội Ukraine.

Mặt khác, Ukraine cho rằng các cảnh trong video được cắt ghép rời rạc và thiếu mất cảnh “nổ súng”. Ukraine nói rằng video của truyền thông Nga không thể được coi là bằng chứng để khởi động một cuộc điều tra nhưng cũng tuyên bố nếu thật sự có hành vi phạm tội được chứng minh, những người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói sẽ đưa những người đứng sau vụ việc ra trước công lý, theo Reuters. Một phát ngôn viên Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông báo đang xem xét đoạn video và kêu gọi điều tra đầy đủ các cáo buộc.

Tây Ban Nha đưa cảnh sát đến Ukraine

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 21.11 phát biểu tại hội đồng nghị viện NATO rằng nước này sẽ triển khai cảnh sát đến Ukraine trong vài tuần tới để điều tra tội phạm chiến tranh, theo Reuters. Một phái đoàn tiền trạm của cảnh sát Tây Ban Nha đã đến Kyiv để làm việc với văn phòng công tố về các điều kiện hợp tác và lĩnh vực cụ thể.

Mặt khác, ông Sanchez thông báo một trung tâm huấn luyện binh sĩ Ukraine tại thành phố Toledo của Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 11.

Ba Lan muốn có tên lửa phòng không gần Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 21.11 viết trên Twitter rằng nước này sẽ đề xuất Đức triển khai thêm các giàn phóng tên lửa Patriot gần biên giới với Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói với truyền thông rằng vụ tên lửa rơi tại Ba Lan tuần trước khiến 2 người thiệt mạng cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không của châu Âu, theo Sputnik. Bà Lambrecht cho biết Đức đã ngỏ lời hỗ trợ Ba Lan bằng việc triển khai các hệ thống Patriot và chiến đấu cơ Eurofighter.