Chiến sự tối 4.4: Nga phản ứng thế nào về việc Phần Lan gia nhập NATO?

Phần Lan gia nhập NATO, Nga phản ứng

Sau chưa đầy một năm kể từ khi đệ đơn gia nhập NATO, Phần Lan hôm nay sẽ chính thức được kết nạp vào liên minh quân sự lớn nhất thế giới, đánh dấu chuyển biến quan trọng trong cấu trúc an ninh châu Âu. Lễ kết nạp dự kiến diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) vào chiều 4.4 (giờ địa phương).

Với sự góp mặt của Phần Lan, NATO giờ sẽ có 31 thành viên và chiều dài biên giới lãnh thổ giáp Nga tăng lên gấp đôi. Diễn biến này đặt ra một thách thức quan trọng đối với Moscow, cũng như khiến cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây càng thêm căng thẳng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn rất ác liệt.

Cờ Phần Lan và NATO tung bay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Phần Lan ở Helsinki ngày 4.4 REUTERS

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mục tiêu của cuộc chiến ở Ukraine là thu hẹp quy mô NATO. Ông ấy đang nhận về kết quả hoàn toàn ngược lại", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trước thềm lễ kết nạp Phần Lan ở Brussels ngày 4.4, theo Reuters.

Nga vốn coi việc NATO mở rộng là sự uy hiếp đối với an ninh quốc gia và đây cũng là một trong những lý do Moscow sử dụng khi bắt đầu đưa quân sang Ukraine hồi tháng 2.2022. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4.4 nói việc Phần Lan gia nhập NATO và việc NATO tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho rằng đây là hành động "xâm phạm" an ninh Nga và Moscow sẽ buộc phải thực hiện "các biện pháp đối phó", theo hãng tin RIA.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moscow sẽ củng cố năng lực quân sự ở hướng tây và tây bắc đất nước. "Trong trường hợp lực lượng và nguồn lực của các thành viên NATO khác được triển khai ở Phần Lan, chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo an ninh quân sự của Nga một cách đáng vững chắc", RIA dẫn lời ông Grushko hôm 3.4.

Phần Lan đăng ký gia nhập NATO cùng với Thụy Điển, nhưng nỗ lực của Stockholm đang gặp trở ngại vì sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Song ông Stoltenberg kỳ vọng những rào cản cuối cùng sẽ được xóa bỏ để Thụy Điển trở thành thành viên tiếp theo của NATO.

Nga trang bị năng lực hạt nhân cho máy bay chiến đấu Belarus

Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các lực lượng vũ trang Nga ngày 4.4, Bộ trưởng Shoigu cũng nói rằng các máy bay chiến đấu của Belarus hiện có khả năng mang tên lửa hạt nhân của Nga, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng. Minsk chưa lập tức lên tiếng về thông tin này.

Belarus, láng giềng của Nga và Ukraine, được xem là đồng minh quan trọng của Moscow trong xung đột đang diễn ra. Phát biểu của ông Shoigu xuất hiện trong bối cảnh Nga tăng cường cảnh báo về nguy cơ đụng độ hạt nhân, bao gồm việc Tổng thống Putin tiết lộ rằng họ sắp sửa hoàn thành một cơ sở để chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya ngày 3.4 cho biết Nga không đe dọa bất cứ nước nào bằng vũ khí hạt nhân. "Nói về chiến tranh hạt nhân, tôi vẫn ngủ ngon, vì tôi biết rằng ít nhất là chúng tôi không muốn chiến tranh hạt nhân xảy ra. Chúng tôi không đe dọa bằng chiến tranh hạt nhân. Tất cả những tuyên bố cho rằng Nga đang đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân chỉ là sản phẩm tuyên truyền", ông nói, theo hãng tin TASS.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 14 UAV Nga ở Odessa

Quân đội Ukraine ngày 4.4 cho hay lực lượng nước này đã bắn hạ 14 trong số 17 máy bay không người lái (UAV) Shahed mà Nga phóng trong đêm, với 13 chiếc trong số này bị bắn hạ tại khu vực Odessa ở phía tây nam Ukraine.

"Tổng cộng, có tới 17 vụ tấn công bằng UAV đã được ghi nhận, có lẽ là từ khu vực bờ biển phía đông của biển Azov", Reuters dẫn lời bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Cơ quan này cũng tiết lộ một UAV đã tấn công một doanh nghiệp ở khu vực Odessa, gây ra hỏa hoạn và ngọn lửa đã được dập tắt vào buổi sáng. Theo thông tin sơ bộ, vụ cháy không gây ra thiệt hại về người.

Nga chưa bình luận thông tin này.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Ukraine hôm 3.4, cho biết ông sẽ vận động Washington cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Kyiv.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, quan chức chính phủ, đại diện quân đội, các nhà hoạt động xã hội dân sự và sinh viên tại Kyiv, ông Pompeo nói rằng việc hỗ trợ Ukraine về quân sự phục vụ các lợi ích tốt nhất của Washington, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa tầm xa cho Ukraine hay không, ông Pompeo trả lời: "Có. Cùng với việc huấn luyện, các phần mềm và tất cả những thứ cần thiết để thực sự bảo vệ và phòng thủ lãnh thổ của chính quý vị".

Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây cố chia rẽ quan hệ Trung - Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng chia rẽ Nga và Trung Quốc bằng cách rêu rao về mối quan hệ mà họ cho là bất bình đẳng giữa hai nước và sự phụ thuộc của Moscow vào Bắc Kinh.

Trong cuộc phỏng vấn với trang Argumenty i Fakty, ông Lavrov cho rằng những lời lẽ về mối quan hệ bất bình đẳng giữa Moscow và Bắc Kinh "đã bị các quốc gia không thân thiện nói chung ra sức thổi phồng" trong một thời gian dài. "Chúng tôi coi đây là một nỗ lực nhằm phủ bóng đen lên những thành công của chúng tôi, nhằm chia rẽ tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh", ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov cũng cho rằng lập trường thù địch của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moscow đồng nghĩa với việc họ đã "mất" nước Nga, và Moscow dự định đối phó với châu Âu theo cách cứng rắn nếu cần thiết.