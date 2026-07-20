Chiến sự trên không leo thang ở Ukraine

Còn Reuters dẫn lời Không quân Ukraine ghi nhận Nga đã phóng tổng cộng 41 tên lửa (25 tên lửa đạn đạo) và 125 máy bay không người lái (UAV) trên toàn lãnh thổ Ukraine từ nửa đêm về sáng 19.7. Lực lượng phòng không đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 18 tên lửa và 108 UAV.

Khói đen bốc lên từ một vị trí ở Kyiv bị trúng đòn không kích ngày 19.7 Ảnh: AP

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết phần lớn tên lửa nhằm vào thủ đô Kyiv. Giới chức thủ đô cho hay đợt tấn công bắt đầu khoảng 1 giờ 30 và kéo dài suốt vài giờ, với nhiều vụ nổ được ghi nhận khắp thành phố. Theo Cơ quan Khẩn cấp nhà nước Ukraine, các đợt không kích của Nga đã khiến 1 người chết và 16 người khác bị thương, cũng như gây cháy tại 5 quận của Kyiv.

Trong khi đó, Moscow khẳng định các mục tiêu của quân đội Nga chỉ tập trung vào những cơ sở quân sự và sản xuất lưỡng dụng để đáp trả các cuộc tấn công "khủng bố" nhằm vào lãnh thổ Nga. RT hôm qua dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không, trên bộ và UAV khi tấn công các mục tiêu quân sự tại Kyiv và vùng thủ đô.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu ở Kyiv bao gồm Radionics, doanh nghiệp sản xuất các hệ thống dẫn đường cho dòng tên lửa hành trình Flamingo FP-5, dòng tên lửa chiến thuật FP-7 và FP-9, tên lửa dẫn đường Neptune-MD, cũng như một hệ thống phòng không. Doanh nghiệp này cũng sửa chữa và hiện đại hóa thiết bị điện tử hàng không và radar cho tiêm kích MiG-29.

Phía Nga cũng cho hay đã bắn trúng các cơ sở của Spetsoboronmash/Artyom, bên sản xuất phụ kiện dẫn đường cho tên lửa; Meridian, nhà sản xuất cấu trúc cơ khí và các bộ phận dẫn đường cho tên lửa Neptune-MD; Oakline, công ty sản xuất linh kiện cho UAV tấn công tầm xa, các bộ phận bằng sợi carbon và pin cho UAV góc nhìn thứ nhất. Một mục tiêu khác của Nga là trung tâm lưu trữ và vận chuyển hàng hóa lưỡng dụng ở Kyiv, trong đó có linh kiện cho UAV, các hệ thống rô bốt và thiết bị tác chiến điện tử.

Về phía Nga, Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của vùng Kursk cùng ngày cho biết tỉnh này đã trúng đòn tấn công bằng UAV của Ukraine, khiến 1 người chết. UAV Ukraine cũng bắn trúng cơ sở của Liên doanh Đường ống Caspi (CPC) gần cảng Novorossiysk trên biển Đen. CPC cho hay 2 tàu chở dầu thô xuất khẩu từ Kazakhstan đã bị hư hại và hoạt động bơm dầu phải tạm dừng. UAV Ukraine cũng phá hủy 2 kho hàng thương mại điện tử của Nga ở Tambov và vùng Moscow, khiến 8 công nhân thiệt mạng.

Trong bối cảnh này, Ukraine hiện đối mặt 2 thách thức cùng lúc: vừa phải ứng phó các cuộc tấn công leo thang bằng tên lửa từ Nga, vừa xoay xở tìm cách ổn định tình hình chính trị trong nước sau khi ông Zelensky bất ngờ cải tổ bộ máy lãnh đạo quốc phòng.