Chiến sự Ukraine ngày 1.353: Kyiv đánh Dobropillia mong giải vây Pokrovsk

Nga - Ukraine tập kích hạ tầng năng lượng

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) của Ukraine ngày 7.11 cho biết máy bay không người lái (UAV) của đơn vị này đã tấn công kho dầu và các cơ sở hậu cần trên bán đảo Crimea, The Kyiv Independent đưa tin.

Cơ sở bị tấn công ở gần thị trấn Hvardiiske. SSO cho biết bồn chứa các sản phẩm dầu đã bị phá hủy. SSO cũng tuyên bố đánh trúng một số kho chứa dầu khác tại thành phố Simferopol ở Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp với các tướng lĩnh quân đội ngày 7.11 ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine cũng thông tin lực lượng Nga ngày 7.11 đã tấn công hạ tầng năng lượng ở 4 tỉnh Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Bộ Năng lượng Ukraine cũng thông báo hầu hết khu vực trên cả nước sẽ cúp điện, ngoại trừ một số cơ sở thiết yếu được sử dụng điện hạn chế.

Kyiv cũng cho biết đã không kích vào nhà máy hóa dầu Sterlitamak ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga hôm 6.11, và thông báo rằng đây là lần thứ 2 trong tuần Ukraine đánh vào cơ sở này. Theo Ukrainska Pravda, giới chức địa phương ở Cộng hòa Bashkortostan xác nhận có những vụ nổ và một số thiệt hại, song không nêu chi tiết.

Chiến thuật mới của Nga và ‘vùng xám’ tại Pokrovsk

Ukraine tìm cách phân tán lực lượng Nga ở Pokrvosk

Tại điểm nóng giao tranh ở thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine sáng 7.11 cho biết nơi đây đã diễn ra 58 trong số 169 cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine trong 24 giờ.

Theo Reuters ngày 7.11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết các đợt phản công của Ukraine những ngày qua tập trung vào thành phố Dobropillia ở Donetsk là nhằm phân tán lực lượng Nga tại Pokrovsk, qua đó phần nào giảm bớt sức ép cho lực lượng Ukraine tại thành phố chiến lược Pokrovsk.

Dobropillia cách Pokrovsk khoảng 30 km về phía bắc và bên nào kiểm soát thành phố này có thể nắm thế chủ động khi tổ chức các cuộc giao tranh ở Pokrovsk.

Ảnh vệ tinh khu vực thành phố Pokrovsk của Ukraine ẢNH: REUTERS

Ông Syrskyi ngày 7.11 cho biết thêm lực lượng Ukraine tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm các tuyến hậu cần và đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các tòa nhà ở thành thị.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đang tập hợp lực lượng gần thành phố Vovchansk ở tỉnh Kharkiv để chuẩn bị cho các đợt tấn công mới. Ông Zelensky cũng cho rằng việc Moscow đẩy mạnh tiến quân ở Pokrovsk những ngày qua nhằm chứng minh những thành công trên chiến trường, nhằm tạo đòn bẩy đàm phán với Mỹ.

Khói bốc lên tại một góc thành phố Pokrovsk ở Ukraine ngày 3.11 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Hãng TASS (Nga) dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 110 của quân đội Ukraine đang phải rút lui hàng loạt khỏi thị trấn Uspenovka ở tỉnh Zaporizhia dưới áp lực của lực lượng Nga đang tiến công. Vào ngày 7.11, video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các quân nhân cắm cờ Nga, tuyên bố kiểm soát thị trấn Uspenovka.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.11 công bố video binh sĩ cắm cờ, tuyên bố kiểm soát thị trấn Uspenovka ở tỉnh Zaporizhia của Ukraine ẢNH: REUTERS

Châu Âu siết quy định cấp visa cho công dân Nga

Ủy ban châu Âu ngày 7.11 công bố văn bản áp dụng các quy định mới về việc cấp thị thực (visa) cho công dân Nga, Reuters đưa tin.

Cụ thể, công dân Nga sẽ không còn được cấp visa nhập cảnh nhiều lần (multiple-entry visa) vào Liên minh châu Âu (EU). Điều này đồng nghĩa người Nga đến các nước EU và rời đi, nếu muốn đến lại phải xin cấp visa mới.

Visa nhập cảnh nhiều lần vốn phù hợp với những người có lịch đi lại EU liên tục, do nó giúp tiết kiệm chi phí và thời gian phải chờ cấp mới. Ngoại trừ số ít trường hợp ngoại lệ, như các nhà báo độc lập, công dân Nga giờ đây không thể xin visa nhập cảnh nhiều lần vào EU.

Ủy ban châu Âu cho biết quyết định này “nhằm bảo vệ chính sách công và an ninh công cộng”.

"EU đang thắt chặt các quy định về thị thực đối với công dân Nga trong bối cảnh máy bay không người lái liên tục gây gián đoạn trên đất châu Âu. Đi du lịch đến EU là một quyền lợi nhưng không phải là điều hiển nhiên”, Đại diện cấp cao chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas viết trên mạng xã hội X ngày 7.11. Nga chưa bình luận về động thái này của EU.