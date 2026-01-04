Chiến sự Ukraine ngày 1.410: Nga đạt được bước tiến lớn trong năm 2025

Nga tiếp tục mở rộng tầm kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga/tass

Nga kiểm soát thêm bao nhiêu lãnh thổ Ukraine trong năm 2025?

AFP hôm 3.1 phân tích dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở Mỹ) và rút ra kết luận Nga trong năm 2025 đã đạt được bước tiến lớn nhất dọc theo tiền tuyến ở Ukraine kể từ năm 2022, thời điểm Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cụ thể, số liệu cho thấy, trong năm 2025, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 5.600 km2 lãnh thổ Ukraine, tương đương gần 1% diện tích cả nước. Con số này cao hơn tổng diện tích ở Ukraine mà Nga kiểm soát trong hai năm trước đó gộp lại.

Nga giành thêm 4.300 km2 lãnh thổ, tổn thất hai bên gia tăng

Cũng trong ngày 3.1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát thêm một làng ở Donetsk, TASS đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga cũng ghi nhận Kyiv tổn thất khoảng 1.300 binh sĩ trong vòng 24 giờ. Và trong cùng thời gian này, các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và bắn hạ 124 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 15 bom thông minh.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Bộ Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng ngày cập nhật số liệu thương vong phía Nga. Theo đó, Nga đã tổn thất 750 binh sĩ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số binh sĩ thiệt hại lên khoảng 1.210.630 người.

Nga cũng chưa bình luận về số liệu của Ukraine.

Ukraine tiếp tục cải tổ nội các

Ông Denys Shmyhal được đề cử vai trò mới ảnh: reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3.1 cho biết ông đã đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal giữ chức Bộ trưởng Năng lượng kiêm Phó thủ tướng thứ nhất của nước này.

Ông Zelensky kêu gọi các nghị sĩ Ukraine hãy ủng hộ ông Shmyhal trên vai trò mới, thêm rằng kinh nghiệm của ông Shmyhal sẽ đảm bảo ổn định cho ngành điện lực trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng.

Ông Shmyhal, 50 tuổi, đứng đầu Bộ Quốc phòng chưa đến 6 tháng sau khi được bổ nhiệm hồi tháng 7.2025.

Động thái trên diễn ra theo sau một cuộc cải tổ chính trị mạnh mẽ, với hàng loạt các quan chức cấp cao được điều chuyển sang những công việc khác cũng thuộc chính phủ.

Trước đó, ngày 19.11.2025, Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk cùng lúc bị miễn nhiệm sau khi dính líu một vụ bê bối tham nhũng.

Ukraine và đồng minh họp cấp cố vấn an ninh ở Kyiv

Phiên họp cấp cố vấn an ninh của các đồng minh Ukraine ở Kyiv hôm 3.1 ảnh: reuters

Cũng trong hôm 3.1, các cố vấn an ninh thuộc nhóm quốc gia đồng minh gồm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu của Ukraine đã có mặt tại Kyiv để tiếp tục đàm phán về các điều khoản của kế hoạch hòa đàm với Nga.

"Các cố vấn an ninh quốc gia từ những các nước châu Âu đã đến Kyiv", Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov viết trên Telegram.

Ông cho biết thêm cuộc họp tập trung vào các vấn đề an ninh và kinh tế, làm việc trên các văn kiện khung, cũng như phối hợp những bước đi tiếp theo với phía đối tác.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã thông báo về kế hoạch tổ chức họp bàn với quan chức của khoảng 30 quốc gia hiện ủng hộ nỗ lực của Kyiv nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga nhưng dựa trên các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Ukraine.

Theo sau cuộc họp cấp cố vấn an ninh quốc gia hôm 3.1, một hội nghị cấp lãnh đạo của những nước này dự kiến được tổ chức tại Paris (Pháp) vào ngày 6.1.