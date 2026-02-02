Chiến sự Ukraine ngày 1.439: Ông Zelensky thông báo ngày đàm phán Nga - Ukraine

Dời kế hoạch đàm phán Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1.2 cho biết vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Mỹ, Ukraine và Nga sẽ được tổ chức tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 4 - 5.2.

“Ukraine sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất, và chúng tôi quan tâm đến việc đảm bảo kết quả sẽ đưa chúng tôi đến gần hơn với một kết thúc thực sự và có danh dự”, Đài ABC News dẫn tuyên bố của ông Zelensky.

Phái đoàn 3 bên Mỹ, Ukraine và Nga đàm phán tại UAE ngày 23.1 ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Zelensky nói các bên sẽ gặp nhau ở UAE ngày 1.2, song cuộc gặp đã không diễn ra.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi phái đoàn Nga và Mỹ có buổi làm việc trong ngày 31.1 tại bang Florida (Mỹ). Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff cho biết hai bên đã có cuộc gặp hiệu quả và mang tính xây dựng, thảo luận xoay quanh cuộc chiến tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước cũng nêu rằng phái đoàn Nga và Ukraine có thể gặp nhau tuần này, song không đề cập thời gian cụ thể, TASS đưa tin.

Trả lời báo chí ngày 1.2, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo hiệu quả, thực sự tìm kiếm hòa bình. Ông Medvedev đề cập phong cách đôi khi “thô lỗ” của ông Trump lại tỏ ra hiệu quả khi hoạt động ở chính trường Mỹ.

Ông Medvedev khẳng định Nga sẽ sớm giành chiến thắng quân sự tại Ukraine, dù vậy mục tiêu của Moscow là ngăn xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào khác.

Video hiếm Su-25 Ukraine bị bắn hạ nhìn từ camera trên máy bay

Ukraine tuyên bố đẩy lui đợt tấn công ở Pokrovsk

Báo Kyiv Post ngày 1.2 đưa tin lực lượng Ukraine đã đẩy lui đợt tấn công lớn của quân đội Nga tại mặt trận thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Lực lượng Ukraine cho biết quân Nga đã lợi dụng sương mù để ẩn nấp, cố tiến công bằng các loại phương tiện, tuy nhiên đợt tấn công ngày 31.1 đã bị đẩy lui.

Lực lượng cứu hộ Ukraine đến hiện trường vụ tấn công tại thành phố Dnipro ngày 1.2 ẢNH: CƠ QUAN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP UKRAINE

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.2 tuyên bố các đợt tiến công của quân đội đã kiểm soát thêm 2 khu định cư Zelenoye ở tỉnh Kharkiv và Sukhetskoye ở Donetsk. Trước đó, Hãng TASS thống kê Nga đã kiểm soát 24 khu định cư ở Ukraine trong tháng 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky nêu rằng trong tháng 1, Nga đã phóng hơn 6.000 máy bay không người lái (UAV) và 158 tên lửa. “Hầu hết các cuộc tấn công đều nhắm vào lĩnh vực năng lượng, đường sắt và cơ sở hạ tầng của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Riêng trong ngày 1.2, Không quân Ukraine tiết lộ Nga đã sử dụng 90 UAV và có 76 chiếc bị bắn hạ. Lực lượng Ukraine ghi nhận các vụ tấn công của Nga vào ngày đầu tháng 2 tại tỉnh Chernihiv, Zaporizhzhya và Kherson. Quân đội Nga cho biết đã đánh chặn 94 UAV của Ukraine trong ngày 31.1 - 1.2, đồng thời tập kích các cơ sở được quân đội Ukraine sử dụng tại 158 khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv ngày 16.1 ẢNH: REUTERS

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

SpaceX tìm giải pháp chặn Nga sử dụng vệ tinh Starlink cho UAV

Tổng giám đốc Công ty SpaceX (Mỹ) Elon Musk ngày 1.2 cho biết các biện pháp mà SpaceX sử dụng nhằm ngăn chặn Nga sử dụng mạng vệ tinh Starlink trái phép “dường như đã có hiệu quả”, Reuters đưa tin.

Trước đó, truyền thông đưa tin quân đội Nga sử dụng mạng Starlink để mở rộng tầm tấn công của các UAV, cũng như vượt qua lớp tác chiến điện tử của Kyiv.

Lực lượng Ukraine ngày 29.1 đăng ảnh xác UAV Nga được gắn thiết bị đầu cuối của Starlink ẢNH: UNITED24

Mặc dù SpaceX không được bán thiết bị Starlink cho Nga theo lệnh cấm vận của Mỹ, binh sĩ Ukraine đã thu hồi một số UAV Nga có gắn các trạm Starlink.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov hôm 29.1 cho biết Ukraine đang hợp tác với SpaceX để ngăn Nga sử dụng internet Starlink.

Trong ngày 1.2, ông Fedorov gửi lời cảm ơn tỉ phú Elon Musk sau những động thái nhằm ngăn Nga sử dụng Starlink.