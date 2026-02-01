Chiến sự Ukraine ngày 1.438: Lưới điện nhiều vùng tại Ukraine, Moldova bị sập

Lưới điện Ukraine tê liệt

Ngày 31.1, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết những trục trặc kỹ thuật trên 2 tuyến đường tải điện nối Ukraine, Moldova và Romania đã đánh sập hệ thống điện tại nhiều tỉnh thuộc Ukraine, theo Reuters.

Ga tàu điện ngầm tại Kyiv trống vắng do tàu ngừng hoạt động vì cúp điện rạng sáng 31.1 ẢNH: REUTERS

Ít nhất 3 vùng và thủ đô Kyiv phải cắt điện khẩn cấp. Vị bộ trưởng hy vọng nguồn điện sẽ sớm được khôi phục. Công ty năng lượng DTEK cho hay một số vùng phải cắt điện khẩn cấp trong khi hệ thống tàu điện ngầm tại Kyiv dừng hoạt động. Sự cố khẩn cấp của lưới điện dẫn đến nguồn cung cấp nước của Kyiv bị gián đoạn tạm thời.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là sự cố khẩn cấp và cho biết việc khôi phục đang diễn ra nhằm sớm ổn định tình hình.

Tại Moldova, quốc gia nằm phía tây Ukraine, hệ thống điện cũng bị cúp khẩn cấp do sự cố đối với lưới điện của nước láng giềng. Thủ đô Chisinau và nhiều vùng khác bị mất điện.

Thị trưởng Chisinau Ion Ceban thông báo hầu hết các quận bị cúp điện. Các quan chức bổ sung rằng đèn giao thông cũng không hoạt động.

Hạ tầng năng lượng Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề sau các đợt tấn công liên tục của Nga. Tác động đã được tăng lên do thời tiết khắc nghiệt mùa đông, với nhiệt độ nhiều vùng giảm xuống mức dưới âm 10 độ C.

Người Ukraine xếp hàng đợi xe buýt giữa thời tiết lạnh âm độ C tại thành phố Kharkiv ngày 31.1 ẢNH: REUTERS

Nga nói rằng những đợt tấn công này nhằm đáp trả việc Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Vụ mất điện tại Ukraine xảy ra trong khi Nga đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng tại Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump nói việc ngừng tấn công kéo dài một tuần nhưng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận này chỉ kéo dài đến ngày 1.2, nhằm tạo điều kiện cho đàm phán, theo đài RT.

Một người dùng điện thoại để soi sáng tại cửa hàng ở Kyiv giữa lúc cúp điện ngày 31.1 ẢNH: REUTERS

Chiến sự tiếp diễn

Các quan chức địa phương Ukraine ngày 31.1 cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong vòng 24 giờ trước đó., theo trang The Kyiv Independent

Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 85 máy bay không người lái (UAV) trong rạng sáng, gồm 55 chiếc dạng Shahed. Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 64 chiếc UAV.

Bộ Năng lượng Ukraine và hãng điều hành lưới điện nhà nước Ukrenergo đều không báo cáo cuộc tấn công nào nhắm vào hạ tầng năng lượng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 ngôi làng tại Ukraine, gồm Petrivka tại tỉnh Zaporizhzhia và Toretske tại tỉnh Donetsk.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin của nhau.

Video hiếm Su-25 Ukraine bị bắn hạ nhìn từ camera trên máy bay

Mỹ - Nga đối thoại trước cuộc gặp 3 bên

Nhà Trắng xác nhận Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev gặp các quan chức chính quyền Tổng thống Trump tại bang Florida (Mỹ) trong ngày 31.1, theo The Kyiv Independent.

Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi Ukraine, Mỹ và Nga có vòng đàm phán hòa bình mới tại Abu Dhabi (UAE). Ông Dmitriev đóng vai trò then chốt trong nỗ lực liên lạc giữa Nga và Mỹ. Ông đã tham gia vòng đàm phán 3 bên hôm 23-24.1 tại Abu Dhabi. Việc đàm phán dự kiến tiếp diễn trong ngày 1.2, cùng ngày cam kết ngừng tấn công hạ tầng năng lượng kết thúc.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff miêu tả cuộc đàm phán trước là "rất xây dựng". Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gần đây tuyên bố các bên đã thu hẹp khoảng cách lại và chỉ còn một vấn đề tâm điểm là việc kiểm soát Donetsk.

Tuy nhiên, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov không đồng ý với quan điểm này. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29.1, ông Ushakov nói vấn đề lãnh thổ là quan trọng nhất nhưng vẫn còn nhiều vấn đề khác chưa được giải quyết, theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ).