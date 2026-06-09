Chiến sự Ukraine ngày 1.566: Kyiv đánh 'mạch dầu' Nga, tái kiểm soát thêm lãnh thổ

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 8.6 xác nhận lực lượng nước này đã tấn công kho dầu Grushevaya gần khu dân cư Grushevaya Balka, thuộc vùng Krasnodar của Nga, gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá, theo The Kyiv Independent.

Kho dầu Grushevaya là một phần của khu phức hợp trung chuyển Sheskharis, mắt xích quan trọng trong mạng lưới xuất khẩu dầu ở miền nam Nga. Cơ sở này tiếp nhận, lưu trữ và vận chuyển dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ qua cảng Novorossiysk, với sức chứa khoảng 1,4 triệu m3.

Khói đen dày đặc bốc lên từ kho chứa dầu Grushevaya Balka, thành phố Novorossiysk (Nga) đêm 8.6.2026 ẢNH: Vladyslav Vlasiuk/x

Ukraine cũng tuyên bố tấn công Trạm điều độ sản xuất dây chuyền Krasny Yar tại tỉnh Volgograd (Nga). Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một vụ cháy đã xảy ra tại địa điểm này sau cuộc tập kích, song thiệt hại cụ thể chưa được công bố. Krasny Yar là một nút quan trọng trong mạng lưới vận chuyển dầu của Nga, phụ trách điều phối nguồn cung tới nhà máy lọc dầu Volgograd và cảng xuất khẩu Sheskharis ở Novorossiysk thông qua đường ống Kuibyshev - Tikhoretsk.

Ngoài các cơ sở dầu mỏ, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công một trạm radar của Nga gần Kabardinka, thuộc vùng Krasnodar.

Tại các khu vực tiền tuyến và vùng Nga kiểm soát, Ukraine cũng báo cáo lực lượng nước này đã tập kích vào nhiều sở chỉ huy UAV của Nga gần Novobohdanivka và Novoivanivka ở tỉnh Zaporizhzhia, Voskresenka ở tỉnh Donetsk, cùng Cherkaska Konopelka ở tỉnh Kursk của Nga. Một xưởng sửa chữa UAV của Nga gần Burchak, tỉnh Zaporizhzhia, cũng bị tấn công.

Ngày 8.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 310 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong đêm 7.6 tại các khu vực Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov, Volgograd, Saratov, Oryol, Tula, Lipetsk, Kaluga, Ryazan, Krasnodar và Moscow, cũng như trên Crimea, biển Đen và biển Azov.

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Hai bên không có bình luận về thông tin chiến sự và tổn thất do đối phương đưa ra.

Ukraine tuyên bố tái kiểm soát 600 km2 lãnh thổ trong năm 2026

Ukraine cho biết đã tái kiểm soát hơn 600 km2 lãnh thổ từ đầu năm.Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 8.6 cho hay chỉ riêng trong tháng 5, lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát nhiều hơn khoảng 100 km2 so với phần lãnh thổ bị mất.

Ông Syrskyi không nêu cụ thể các khu vực Ukraine tái kiểm soát, nhưng khẳng định tại một số đoạn trên chiến tuyến dài khoảng 1.200 km, lực lượng Kyiv vẫn duy trì thế chủ động. Đây được xem là chuyển biến đáng chú ý sau giai đoạn Nga đạt các bước tiến nhỏ nhưng đều kể từ sau cuộc phản công thất bại của Ukraine năm 2023, theo Reuters.

Binh sĩ Ukraine bắn tên lửa về phía quân đội Nga gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka ngày 4.6.2026 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, ông Syrskyi thừa nhận tình hình tiền tuyến vẫn "phức tạp và khó lường". Theo ông, lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tiến công ở miền đông và miền nam Ukraine, trong khi số cuộc giao tranh hằng ngày tăng đáng kể.

Khu vực quanh thành phố Pokrovsk (miền đông Ukraine) tiếp tục là một trong những điểm nóng ác liệt nhất. Nga tuyên bố kiểm soát Pokrovsk vào tháng 12.2025. Trang DeepState, chuyên theo dõi bản đồ chiến trường Ukraine, cũng cho thấy Pokrovsk đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong nhiều tuần.

Ngoài ra, ông Syrskyi nhấn mạnh các khu vực Oleksandrivka và Huliaipole ( miền đông nam và miền nam Ukraine) hiện là nơi giao tranh diễn ra dữ dội.

Nga "lạnh nhạt" với đề xuất hòa bình mới của Ukraine và châu Âu

Các quan chức cấp cao Nga ngày 8.6 đã bác bỏ những đề xuất mới từ Ukraine và châu Âu nhằm nối lại đàm phán chấm dứt chiến sự. Những phát biểu từ phía Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây kêu gọi nối lại đàm phán với Moscow, đồng thời đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sáng kiến của ông Zelensky sau đó được các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Ukraine hưởng ứng trong tuyên bố chung ngày 7.6. Tuyên bố nêu 5 điều kiện cho một "nền hòa bình công bằng và lâu dài", trong đó có lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức, cùng các cuộc đàm phán dựa trên đường ranh giới hiện tại, theo The Kyiv Independent.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8.6 cho rằng diễn biến trên chiến trường, chứ không phải các cuộc đàm phán, sẽ quyết định cục diện cuộc chiến. "Tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể bàn về đàm phán trong bối cảnh này. Ngay lúc này, mọi thứ không phụ thuộc vào đàm phán, mà phụ thuộc vào hành động của những người anh hùng của chúng ta ở tiền tuyến", theo ông.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Moscow ngày 8.6.2026

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích sáng kiến của châu Âu, cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang tự làm suy yếu lời kêu gọi hòa bình khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi triển vọng đàm phán tiếp tục bế tắc, Liên minh châu Âu ngày 8.6 thông báo giải ngân gần 2,8 tỉ euro (3,2 tỉ USD) cho Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực duy trì hỗ trợ tài chính cho Kyiv giữa lúc chiến sự kéo dài, theo Reuters.

"Tốc độ và cam kết của Ukraine trong việc thực hiện các cải cách có ý nghĩa đã xứng đáng với khoản thanh toán này. Giờ đây, chúng tôi cũng đang mở đường cho những tiến triển hơn nữa trong các cuộc đàm phán gia nhập", bà Marta Kos, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng, cho biết trong một tuyên bố.