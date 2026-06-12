Chiến sự Ukraine ngày 1.569: Nhóm Đức, Anh, Pháp tiếp xúc Nga

Pháo binh Nga tại vùng chiến sự đặc biệt ảnh: tass/bộ quốc phòng nga

Nga kiểm soát thêm làng ở Kharkiv và Donestk

Cập nhật tình hình chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 11.6 cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu dân cư tại tỉnh Kharkiv và CHND Donetsk tự xưng.

Theo bộ này, các đơn vị Nga giành được làng Okhrimovka (Kharkiv) và Roskoshnoye (Donetsk).

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine trong thời gian này tổn thất 1.220 binh sĩ trên các tiền tuyến.

TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết thêm lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía tây từ hướng làng Stary Karavan ở Donetsk, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của đối phương.

Chuyên gia Marochko nói thêm quân đội Ukraine đang triển khai nhiều hệ thống robot và thiết bị không người lái trên các mặt trận.

Kyiv chưa bình luận về thông tin từ phía Nga.

Một đám cháy tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea theo sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine rạng sáng 11.6, ảnh: telegram

Ukraine phóng hàng loạt UAV vào lãnh thổ Nga

Về phần mình, quân đội Ukraine hôm 11.6 nói phía Nga trong 24 giờ qua đã tổn thất 1.310 binh sĩ, tức cao hơn con số Bộ Quốc phòng Nga đưa ra về tổn thất của đối phương. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) Yegor Kovalchuk cho hay Ukraine đã dùng pháo phản lực phóng loạt Grad tập kích quy mô lớn nhằm vào làng Belaya Beryozka. May mắn là không xảy ra thương vong.

Ukraine cũng tiếp tục giáng đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 330 UAV của Ukraine trong đêm 10.6, rạng sáng 11.6, tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga.

Cụ thể, các UAV bị bắn hạ tại các tỉnh Bryansk, Kursk, Belgorod, Oryol, Smolensk, Kaluga, Tula, Tver, Vladimir, vùng Krasnodar, khu vực thủ đô Moscow, bán đảo Crimea, cũng như tại không phận trên biển Đen và biển Azov.

Còn theo các chính quyền địa phương, Ukraine tấn công nhiều mục tiêu quân sự trên bán đảo Crimea. Một số cây cầu đồng loạt xảy ra các vụ nổ trong thời gian này.

Diễn biến mới trong hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine

Nga trao đổi với các đại sứ Anh, Đức, Pháp về Ukraine

Hôm 11.6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã gặp các đại sứ Anh, Đức, Pháp tại Moscow, theo đó cáo buộc 3 nước châu Âu đang theo đuổi một chính sách phá hủy trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuộc gặp tại Moscow được tổ chức sau khi các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp – tức nhóm hợp tác an ninh không chính thức E3 vốn là bên ủng hộ Ukraine – đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London hôm 8.6. Tại cuộc gặp, các bên một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi ngừng bắn của ông Zelensky.

Lãnh đạo Anh, Đức, Pháp gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại London hôm 8.6 ảnh: reuters





Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thứ trưởng Galuzin đã đưa ra phân tích khách quan về chính sách "hủy diệt" liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo Moscow, chính sách này được triển khai nhằm khuyến khích Kyiv tiếp tục cuộc chiến chống Nga, với sự hỗ trợ trực tiếp của "liên minh tự nguyện" đến từ các nước phương Tây.

Và ông Galuzin đã giải thích cho các đại sứ về cách tiếp cận theo nguyên tắc của chính quyền Moscow, hướng đến một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột trên cơ sở giải quyết những nguyên nhân mà Moscow cho rằng gốc rễ dẫn đến khủng hoảng.

Reuters dẫn lời Đại sứ Pháp Nicolas de Riviere cho biết nhóm E3 sẽ đưa ra thông báo chung.