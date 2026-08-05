Chiến sự Ukraine ngày 1.622: Loạt kho hàng, nhà máy Nga liên tiếp trúng UAV

Tại thành phố Chekhov thuộc tỉnh Moscow (Nga), một UAV đánh trúng nhà kho trong khu công nghiệp Novosyolki, gây hỏa hoạn lớn. Thống đốc Moscow Andrey Vorobyov ngày 4.8 cho biết đợt tập kích khiến 5 người thiệt mạng và ít nhất 6 người bị thương.

Hình ảnh lan truyền cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực được cho là trung tâm hậu cần của Tập đoàn bán lẻ Wildberries, cách Điện Kremlin khoảng 65 km về phía nam. UAV được phát hiện trên bầu trời thành phố trước vụ nổ, theo Reuters.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng UAV vào kho hàng Wildberries ở Krasny Bor, tỉnh Leningrad (Nga) ngày 4.8.2026 ẢNH: REUTERS

Một cơ sở khác của Wildberries tại tỉnh Tver, phía tây bắc Moscow, cũng bị UAV tấn công. Quyền Thống đốc tỉnh Tver Vitaly Korolyov cho biết vụ việc không gây thương vong.

Trong khi đó, kho hàng của Wildberries tại thị trấn Krasny Bor thuộc tỉnh Leningrad đã bốc cháy sau một đợt tập kích khác. Thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko xác nhận một nhà kho tại địa phương bị đánh trúng. Cơ quan truyền thông Wildberries cho biết cơ sở của công ty là mục tiêu bị tập kích và không có thương vong. Krasny Bor nằm cách thành phố St. Petersburg khoảng 33 km về phía đông nam.

Trước đây, khu vực quanh Moscow và St. Petersburg ít hứng chịu các đợt tập kích của Ukraine do được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc. Tuy nhiên, gần đây, UAV tầm xa của Ukraine đã nhiều lần xuyên qua hệ thống phòng thủ và tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, theo The Kyiv Indepedent.

Wildberries, thường được ví như "Amazon của Nga" và là một trong những doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, đã trở thành mục tiêu trong hàng loạt vụ tập kích kể từ giữa tháng 7. Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Wildberries Tatyana Kim gọi các vụ tấn công là "hành động khủng bố".

Tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga là mục tiêu của vụ đánh bom nhà hàng

Cũng trong đêm 3.8, một vụ hỏa hoạn lớn được ghi nhận tại Nhà máy lọc dầu Syzran thuộc tỉnh Samara (Nga). Cơ sở này từng nhiều lần trở thành mục tiêu của UAV tầm xa Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về các vụ việc trên và trước nay luôn phủ nhận tấn công vào dân thường. Ukraine cáo buộc các cơ sở năng lượng và hậu cần phục vụ quân đội Nga là mục tiêu quân sự hợp lệ, do cung cấp nhiên liệu và nguồn thu cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga - Ukraine đảm bảo an ninh biển Đen

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4.8 kêu gọi Nga và Ukraine thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải ở biển Đen, sau khi một tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV tấn công gần cảng Novorossiysk của Nga, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara "hết sức quan ngại" trước việc tàu dân sự tiếp tục bị nhắm mục tiêu ở biển Đen, bất chấp những cảnh báo trước đó. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang theo dõi sát tình hình các công dân nước này liên quan vụ việc.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng Nadezhda sau khi bị tấn công gần cảng Novorossiysk trên biển Đen ngày 3.8.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ, tàu chở hàng Nadezhda bị tấn công tối 3.8 khi đang trên hành trình từ Novorossiysk đến cảng Samsun ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra khi tàu cách Novorossiysk khoảng 37 km.

Toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán vào Nga, trong đó 3 người bị thương nặng. Đám cháy ở phần mũi tàu vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công. Nga và Ukraine chưa bình luận về sự việc.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.8 cho hay quân đội nước này tiếp tục tập kích các cảng ở biển Đen mà Moscow cho là được quân đội Ukraine sử dụng, cùng những tàu chở hàng phục vụ mục đích quân sự.

Phía Nga cũng thông báo tấn công một trung tâm hậu cần tại tỉnh Sumy. Hội đồng thành phố Sumy ngày 4.8 cho biết khu vực này xảy ra sự cố mất điện khẩn cấp trên diện rộng sau đợt tập kích, theo Ukrinform.

Iran nói đã có kế hoạch tấn công ba địa điểm ở Ukraine

Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán với Ukraine

Nga sẵn sàng đàm phán về xung đột Ukraine nếu phương Tây có cách tiếp cận mang tính xây dựng và có trách nhiệm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với Hãng thông tấn TASS ngày 4.8.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột bằng đàm phán. Tuy nhiên, Ukraine từng rút khỏi tiến trình đàm phán hoặc tự hạn chế khả năng tham gia đối thoại, và hành xử thiếu nhất quán", theo ông Galuzin.

Quan chức Nga cho rằng các cuộc tiếp xúc có thể được nối lại nếu phương Tây và các nước ủng hộ Ukraine chấp nhận đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng và tập trung giải quyết những vấn đề mà Moscow coi là nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Ông Galuzin cảnh báo nếu không nhận được thiện chí từ phía bên kia, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Moscow đến nay chưa nhận được đề xuất cụ thể hoặc đóng góp mang tính xây dựng nào từ phương Tây về vấn đề Ukraine. Ông cáo buộc các nước phương Tây tiếp tục sử dụng tối hậu thư, gây sức ép kinh tế và theo đuổi một cuộc chiến tiêu hao chống Nga.