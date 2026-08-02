Chiến sự Ukraine ngày 1.620: Nga phóng số tên lửa kỷ lục, Kyiv đánh chìm tàu container

Kyiv lại bị oanh tạc, Đại sứ quán Lithuania bị thiệt hại

Rạng sáng 1.8, Nga tiến hành đợt tấn công lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 35 tên lửa, gồm 27 tên lửa đạn đạo, và 185 máy bay không người lái (UAV). Đợt tấn công làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Đại sứ quán Lithuania tại Kyiv đã bị hư hại khi 2 quả tên lửa rơi gần đó trong cuộc tấn công vào rạng sáng 1.8, Bộ Ngoại giao Lithuania cho biết, theo Reuters.

Vụ việc không gây thương vong nhưng cửa sổ đại sứ quán bị vỡ, các tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hại và sân bị phủ đầy mảnh vỡ.

Phương tiện tại Kyiv bị cháy sau đợt tấn công rạng sáng 1.8 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys cho biết một quả tên lửa rơi cách đại sứ quán 10 m, quả còn lại cách 150 m. "Hôm nay chúng tôi sẽ triệu tập đại diện Đại sứ quán Nga đến để phản đối", ông Budrys nói.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện đòn tấn công Ukraine nhưng chỉ nhắm vào các cơ sở công nghiệp vô tuyến-điện tử sản xuất bộ phận của tên lửa và UAV, theo TASS.

Nga chưa bình luận về cáo buộc của Lithuania.

Nga nhắm vào điểm yếu của Ukraine

Trong tháng 7, Nga đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục nhằm vào Ukraine, theo phân tích ngày 1.8 của AFP dựa trên dữ liệu do Không quân Ukraine công bố.

Các báo cáo hằng ngày do không quân Ukraine công bố cho thấy Nga đã phóng 376 tên lửa vào Ukraine trong tháng 7, nhiều hơn gấp đôi so với con số trong tháng 6.

Nga cũng phóng 4.956 UAV tầm xa nhằm vào Ukraine trong tháng này, giảm 14% so với tháng 6.

Kyiv có khả năng đánh chặn phần lớn UAV, nhưng vẫn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ các đồng minh để đối phó với tên lửa đạn đạo. Các loại tên lửa này bay theo quỹ đạo vòng cung trước khi lao xuống mục tiêu. Tên lửa đạn đạo rất khó bị đánh chặn và lực lượng phòng thủ thường chỉ có vài phút để ứng phó.

Khói lửa bốc lên từ Kyiv trong đợt tấn công rạng sáng 1.8 ẢNH: REUTERS

Theo các nhà phân tích quân sự, Nga đã tăng mạnh việc sử dụng loại tên lửa này, từ mức ước tính 200 - 300 quả trong cả năm 2024 lên tới 126 quả chỉ trong riêng tháng 7 vừa qua. Theo thống kê của AFP dựa trên dữ liệu chính thức, Ukraine đánh chặn chưa đến một phần ba số tên lửa đạn đạo này.

Rạng sáng qua, chỉ có một quả tên lửa đạn đạo bị ngăn chặn do Ukraine không còn tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot. "Mọi đợt tên lửa đánh chặn đều giúp cứu mạng người dân chúng tôi. Và mỗi đêm không có chúng là có thêm thương vong", ông Zelensky nói.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không cần thiết để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa, đặc biệt trong bối cảnh Nga ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo.

Trong suốt tháng 7, nhiều cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Kyiv, trong đó riêng đêm 2.7 có ít nhất 30 người thiệt mạng.

Vào cuối tháng 7, ông Zelensky đã tới Nhà Trắng để thúc đẩy việc cung cấp các tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất.

Căn hộ chung cư tại Odessa (Ukraine) bị cháy sau đợt tấn công rạng sáng 1.8 ẢNH: REUTERS

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất các tên lửa đánh chặn để phóng từ hệ thống Patriot. Tuy nhiên, sau đó ông đã bày tỏ sự do dự về kế hoạch này.

Hôm 31.7, ông Trump nói rằng ông chưa đồng ý cung cấp công nghệ tên lửa đánh chặn cho Ukraine và cảnh báo Washington cần phải "hết sức thận trọng" trong việc đưa ra quyết định vì đây là công nghệ đặc biệt nhạy cảm, theo Reuters.

"Trong trường hợp của Tổng thống Zelensky, ông ấy muốn có một vài chiếc Patriot, ông ấy muốn có một vài chiếc Tomahawk, những tên lửa rất nguy hiểm - một loại phòng thủ, một loại tấn công. Bạn phải rất thận trọng. Hiện tại chúng tôi chưa đồng ý với điều đó. Chúng tôi đang thảo luận, nhưng việc chia sẻ loại công nghệ đó là một điều khó khăn. Và tôi không nghĩ điều này sẽ bao giờ xảy ra, nhưng bạn biết đấy, có những người mà khi bạn trao công nghệ đó cho họ, một ngày nào đó họ có thể quay lưng lại với bạn", ông Trump nói.

Hôm 30.7, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna bày tỏ tin tưởng rằng Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa PAC-3, hoàn toàn cam kết tăng cường hợp tác với Ukraine. Bà cho biết các lãnh đạo của Lockheed Martin đã gặp ông Zelensky trong tuần này và công ty đang lên kế hoạch cử các lãnh đạo đến Ukraine trong thời gian tới.

Ukraine đánh chìm tàu container Nga

Rạng sáng 1.8, xuồng không người lái của Ukraine đã đánh chìm một tàu container thuộc sở hữu của Nga ở biển Đen, buộc 17 thành viên thủy thủ đoàn phải rời bỏ con tàu, AFP dẫn lời chủ sở hữu tàu cho biết.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cho biết ít nhất 2 chiếc xuồng không người lái trên biển của Ukraine đã tấn công tàu hàng "Yanina" khi con tàu đang di chuyển gần cảng Novorossiysk của Nga.

Rosatom cho biết con tàu - do công ty vận tải biển FESCO, một công ty con của Rosatom, vận hành - đang chở các hàng hóa dân sự, bao gồm thực phẩm đông lạnh và vật liệu xây dựng.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy con tàu đang thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hạt nhân của Rosatom hoặc vận chuyển vật liệu hạt nhân.

"Thủy thủ đoàn đã rời tàu một cách có tổ chức sau khi con tàu bắt đầu chìm. Toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu và đều trong tình trạng sức khỏe tốt", Rosatom tuyên bố trên Telegram. Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev gọi đây là "hành động cướp biển".

Kyiv cáo buộc Moscow sử dụng tuyến đường biển này để vận chuyển các mặt hàng bị trừng phạt, trong đó có dầu mỏ.

Trong bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine xác nhận đã tiến hành những đòn tấn công chính xác nhắm vào mục tiêu ở biển Đen và biển Azov.

"Một tàu container của Nga nằm trong danh sách trừng phạt, mang tên Yanina, treo cờ Nga và có sức chở hơn 100.000 tấn, cũng bị đánh trúng. Nhờ độ chính xác của lực lượng phòng vệ, con tàu đã bị đánh chìm", ông Zelensky viết.

Cũng trong rạng sáng, các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công cơ sở hạ tầng của 3 nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga. Theo ông, các mục tiêu này nằm cách xa biên giới gần 1.600 km, xử lý hàng triệu tấn dầu mỗi năm.