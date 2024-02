Chiến sự Ukraine ngày 718: Tổng thống Pháp hủy thăm Kyiv vào phút chót

Hội đồng kinh doanh Pháp - Ukraine của Medef International, cơ quan đã sắp xếp một "phái đoàn đặc biệt" đến Kyiv, cũng đã hủy bỏ chuyến hành trình, tạp chí Challenges đưa tin tối 11.2.

Điện Elysée cho biết các vấn đề an ninh đã dẫn đến quyết định trên. Theo kế hoạch ban đầu, trong chuyến thăm quan trọng lần này, ông Macron có thể công bố quyết định ký kết thỏa thuận song phương về đảm bảo an ninh và cung cấp thêm viện trợ quân sự để giúp Ukraine "bảo vệ bầu trời".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Tây Ban Nha tháng 10.2023 REUTERS

Ông Macron cũng được cho là sẽ đến thăm tỉnh Odesa và thông báo thành lập quỹ 200 triệu euro (5.260 tỉ đồng) để quyên góp cho các dự án dân sự do các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp thực hiện. Kyiv chưa bình luận về thông báo hủy công du của Tổng thống Pháp.

Nga dùng vệ tinh Starlink trên chiến trường?

Tình báo quân sự Ukraine (GUR) hôm 11.2 cáo buộc lực lượng Nga đã đưa thiết bị đầu cuối của vệ tinh Starlink, sản phẩm do hỗ trợ kết nối internet do tỉ phú Mỹ Elon Musk phát triển, vào chiến trường. Kyiv cũng công bố những gì họ nói là "đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa 2 binh sĩ Nga" để làm bằng chứng, tờ The Guardian đưa tin.

Nga vượt trội về tác chiến điện tử, Ukraine cố gắng san bằng khoảng cách

Người phát ngôn Andriy Yusov của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Các trường hợp quân Nga sử dụng các thiết bị này đã được ghi nhận. Việc này đang bắt đầu mang tính chất hệ thống".



Kyiv nói thêm rằng các thiết bị đầu cuối đang được sử dụng bởi các đơn vị bao gồm Lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga, vốn đang chiến đấu gần các chiến trường lớn ở tỉnh Donetsk.

Nhận xét này là tuyên bố chính thức đầu tiên của Kyiv về việc Moscow bị cáo buộc sử dụng Starlink. Hai nguồn tin chính phủ Ukraine nói với Reuters hồi đầu tuần rằng việc Nga dùng Starlink đã được phát hiện trên lãnh thổ Ukraine. Một người cho biết họ đang cố gắng thu thập bằng chứng cho việc này.

Theo Reuters, các thiết bị đầu cuối này đã được gấp rút đưa vào hỗ trợ Ukraine và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động liên lạc trên chiến trường của Kyiv. Starlink khẳng định họ không kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào với chính phủ hoặc quân đội Nga.

Quốc phòng Nga chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Tình hình chiến sự

AFP dẫn báo cáo được Ukraine công bố ngày 10.2 cho biết nước này đã phá hủy 40 trong số 45 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng vào đêm trước đó, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại do vụ tấn công tên lửa ở thị trấn Selydove, tỉnh Donetsk hôm 8.2 AFP

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Kyiv thông báo đã có 7 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga ở TP.Kharkiv lớn thứ hai Ukraine, khiến 1 trạm xăng bốc cháy.

Trong diễn biến khác, theo thống kê từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ đầu xung đột đến ngày 11.2, quân đội nước này đã loại bỏ khoảng 395.200 quân Nga ở Ukraine. Trong đó, chỉ tính riêng ngày hôm qua đã có 930 quân bị đánh bại.

Quân Nga áp sát 'huyết mạch', Avdiivka nguy ngập, gợi nhớ hình ảnh Bakhmut

Moscow chưa lên tiếng về các thông tin trên. Trong bản cập nhật tình hình chiến dịch quân sự ngày 11.2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 2.000 binh sĩ ở tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ này, Kyiv mất hơn 2.190 quân, 2 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 19 khẩu pháo... Phía Ukraine chưa bình luận về số liệu trên.

Tình hình Crimea

Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam Ukraine cho biết Nga vẫn duy trì hai tàu mang tên lửa hành trình Kalibr ở biển Đen với tổng số loạt tên lửa lên tới 16.

"Mức độ đe dọa tên lửa là cực kỳ cao! Hãy lưu ý các cảnh báo về cuộc không kích và phản ứng kịp thời", Bộ này cảnh báo.



Phía Nga chưa đưa ra phản ứng về thông tin này.

Tổng thống Ba Lan 'vạ miệng' khi phát biểu về Crimea

Trong diễn biến có liên quan, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk tuyên bố nước này sẽ theo đuổi chiến lược chiến đấu hiện tại và tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga ở bán đảo Crimea, khu vực mà Moscow đơn phương tuyên bố sáp nhập vào năm 2014.

Ông Pletenchu nói thêm rằng Nga đang thực hiện một chiến dịch tâm lý mạnh mẽ nhắm vào người dân ở miền nam Ukraine.

Nhật Bản sẽ viện trợ Ukraine?

Hãng thông tấn Kyodo News hôm 11.2 đưa tin Nhật Bản sẽ thông báo mức viện trợ 15,8 tỉ yên (2.583 tỉ đồng) cho Ukraine tại một hội nghị được tổ chức ở Tokyo vào ngày 19.2. Theo đó, nguồn tài trợ này sẽ được sử dụng để tái thiết trong 7 lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp và xử lý đống đổ nát do chiến sự.

Đài truyền hình quốc gia NHK vào 1 ngày trước đó thông tin rằng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal sẽ tham dự hội nghị cùng với đại diện chính phủ và ngành của cả 2 nước.

Nhật Bản vào tháng 12.2023 cho biết họ sẽ chuẩn bị chuyển tên lửa phòng không Patriot sang Mỹ. Theo hiến pháp, Tokyo vẫn không thể vận chuyển vũ khí tới các quốc gia đang có xung đột quân sự. Tuy nhiên, những chuyến hàng như vậy tới Mỹ sẽ giúp Washington có thêm nguồn lực để viện trợ Kyiv.