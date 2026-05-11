Thế giới

Chiến sự Ukraine sắp tới hồi kết ?

Văn Khoa
11/05/2026 05:19 GMT+7

Hãng tin TASS hôm qua đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.5 nói ông tin cuộc xung đột với Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.

Tổng thống Putin cho hay ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ để ký kết thỏa thuận. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 8.5 cũng cho hay ông tin rằng cuộc xung đột sắp kết thúc.

Hôm 8.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn 3 ngày, từ ngày 9-11.5, trong bối cảnh các nỗ lực hướng tới chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vẫn đang đình trệ. Tuy nhiên, giới chức Ukraine sáng qua thông báo trong 24 giờ trước đó đã xảy ra các cuộc tấn công của Nga và gần 150 cuộc đụng độ trên chiến trường, theo Reuters. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ tất cả 27 UAV tầm xa do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 9.5 và rạng sáng 10.5. Trước đó, Kyiv tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6.5 mà không nêu thời hạn kết thúc, còn Moscow tuyên bố ngừng bắn trong ngày 8 và 9.5, nhưng hai bên nhanh chóng cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Putin: Xung đột sắp tới hồi kết, không từ chối gặp Tổng thống Ukraine

Cũng trong ngày 9.5, hai trang tin độc lập ở Nga là MediazonaMeduza công bố ước tính rằng 352.000 nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 - 59 đã thiệt mạng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24.2.2022. Ước tính mới dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký di chúc công khai của Nga, cùng với cơ sở dữ liệu về số người Nga tử trận trong cuộc xung đột do Mediazona cùng Đài BBC tiếng Nga và một nhóm tình nguyện viên biên soạn. Đến chiều qua chưa có thông tin phản ứng từ chính quyền Nga. Cả Moscow lẫn Kyiv đều không thường xuyên cập nhật thương vong của quân đội mình.

Chiến sự Ukraine ngày 1.534: Kyiv thách thức cảnh báo từ Moscow

Quân đội Ukraine ngày 7.5 đã thực hiện đợt tấn công UAV lớn vào lãnh thổ Nga, sau khi Moscow cảnh báo rắn về khả năng tập kích vào thủ đô Kyiv của Ukraine.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
