Chiến sự Ukraine sắp tới hồi kết ?

Tổng thống Putin cho hay ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ để ký kết thỏa thuận. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 8.5 cũng cho hay ông tin rằng cuộc xung đột sắp kết thúc.

Hôm 8.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn 3 ngày, từ ngày 9-11.5, trong bối cảnh các nỗ lực hướng tới chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vẫn đang đình trệ. Tuy nhiên, giới chức Ukraine sáng qua thông báo trong 24 giờ trước đó đã xảy ra các cuộc tấn công của Nga và gần 150 cuộc đụng độ trên chiến trường, theo Reuters. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ tất cả 27 UAV tầm xa do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 9.5 và rạng sáng 10.5. Trước đó, Kyiv tuyên bố ngừng bắn từ ngày 6.5 mà không nêu thời hạn kết thúc, còn Moscow tuyên bố ngừng bắn trong ngày 8 và 9.5, nhưng hai bên nhanh chóng cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Putin: Xung đột sắp tới hồi kết, không từ chối gặp Tổng thống Ukraine

Cũng trong ngày 9.5, hai trang tin độc lập ở Nga là Mediazona và Meduza công bố ước tính rằng 352.000 nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 - 59 đã thiệt mạng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24.2.2022. Ước tính mới dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký di chúc công khai của Nga, cùng với cơ sở dữ liệu về số người Nga tử trận trong cuộc xung đột do Mediazona cùng Đài BBC tiếng Nga và một nhóm tình nguyện viên biên soạn. Đến chiều qua chưa có thông tin phản ứng từ chính quyền Nga. Cả Moscow lẫn Kyiv đều không thường xuyên cập nhật thương vong của quân đội mình.