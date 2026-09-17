Chiết khấu bán lẻ xăng dầu lại về 0 đồng trước giờ điều chỉnh giá

Theo các thông báo gửi khách hàng trong 2 ngày nay của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, mức chiết khấu về cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu giảm mạnh tại một số khu vực. Cụ thể, Atlantis chi nhánh miền Tây thông báo mức chiết khấu tại kho (vùng 1) đối với các mặt hàng xăng tại kho Mekong Cần Thơ là 0 đồng/lít, áp dụng với các mặt hàng xăng E10 RON 95-III, E5 RON 92-II và dầu diesel. Tại kho SGPT, xăng E10 RON 95-III và E5 RON 92-II được thông báo đang chờ tàu nhập, trong khi dầu diesel ở mức 0 đồng/lít hoặc cũng trong tình trạng chờ tàu nhập. Tương tự, Công ty CP nhiên liệu Đồng Tháp thông báo thay đổi chiết khấu từ 17 giờ chiều 16.9 áp dụng đồng loạt 10 đồng/lít cho các mặt hàng xăng và dầu diesel. Trong thông báo, doanh nghiệp này cũng ghi rõ mức chiết khấu này áp dụng theo phương thức thanh toán ngay, mua nợ chiết khấu giảm 50 đồng/lít; hàng giao đến kho khách hàng và chỉ nhận đơn mua hàng trong giờ hành chính.

Trước kỳ điều hành giá được dự báo sẽ tăng mạnh, chiết khấu bán lẻ xăng dầu thường giảm mạnh ẢNH: REUTERS

Tình trạng chiết khấu xuống mức rất thấp cũng được ghi nhận tại khu vực miền Trung từ cuối tuần trước. Theo thông báo của Anh Phát Petro, ngày 11.9, lấy hàng tại kho Nghi Sơn (vùng 1), mức chiết khấu đối với E10 và dầu diesl là 20 đồng/lít. Đối với hình thức bán lô/thương mại tại các kho, doanh nghiệp cho biết lượng hàng và mức chiết khấu sẽ được duyệt riêng. Khách hàng phải liên hệ xác nhận trước khi chốt đơn.

Diễn biến này được ghi nhận trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay (17.9), được dự báo sẽ tăng mạnh. Việc chiết khấu xuống 0 đồng/lít đồng nghĩa với việc thương nhân phân phối, đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ gần như không còn khoản hỗ trợ trực tiếp trên mỗi lít từ phía nhà cung cấp.

Chiết khấu thấp, thậm chí 0 đồng/lít không đã xuất hiện nhiều lần, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lâu nay kiến nghị cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá đầy đủ tác động đến hoạt động bán lẻ; nghiên cứu cơ chế bảo đảm mức chi phí, thù lao hoặc chiết khấu tối thiểu hợp lý. Đồng thời có chính sách hỗ trợ duy trì mạng lưới bán lẻ tại vùng sâu, vùng xa, nơi chi phí cao nhưng sản lượng thấp.

Một số doanh nghiệp bán lẻ cũng mong được đối thoại trực tiếp, được phản hồi và có giải pháp kịp thời để bảo đảm đủ nguồn lực duy trì cửa hàng, trả lương người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và có lợi nhuận hợp lý để tái đầu tư.



