Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có chỉ đạo trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2026 chiều 3.8. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chủ động điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Liên quan dự thảo nghị định thay thế Nghị định 83 và các nghị định sửa đổi, bổ sung về kinh doanh xăng dầu, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 83. Trong đó có các quy định về hệ thống phân phối xăng dầu, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới.

Sử dụng hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu; bảo đảm đủ nguồn cung nguyên liệu ethanol (E100) để pha chế xăng E10 và E5, không ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy sản xuất xăng sinh học; đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng có Công văn 7362 nêu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trong đó, Bộ Công thương được yêu cầu chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước.

Chính phủ chỉ đạo bảo đảm đủ nguồn ethanol để pha chế xăng E5 và E10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu, nhất là dầu diesel để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ phải chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Công thương phải khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động.

Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá…

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu.