Giới trẻ

Chiêu lừa mới: Tạo ảnh AI thú cưng bị nhốt để ép chuyển tiền chuộc

Thanh Đa
20/04/2026 13:00 GMT+7

Xu hướng lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI đang gia tăng, lợi dụng nỗi lo lắng của giới trẻ. Hình ảnh giả tạo về thú cưng bị nhốt khiến nhiều người mất tiền. Hãy cẩn trọng và không để mình rơi vào bẫy lừa đảo này.

Lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi thú cưng bị thất lạc. Nhiều bạn trẻ đã rơi vào bẫy lừa đảo này, không chỉ mất tiền mà còn mất đi niềm tin vào việc tìm kiếm thú cưng của mình. 

Ảnh AI giống thật để đòi tiền

Anh T.Q.T. (30 tuổi), đang thuê trọ trên đường Trần Văn Khánh (P.Tân Thuận, TP.HCM), cho biết cuối tháng 3 anh vừa tìm lại được mèo đi lạc. Kể lại câu chuyện qua điện thoại, anh vừa bực vừa buồn cười.

"Tôi đã tìm được mèo rồi, nhưng vẫn có đối tượng lừa đảo nhắn tin đòi tiền chuộc. Tụi nó dùng AI tạo ảnh để lừa đảo. Quá bận, chẳng có thời gian dây dưa, tôi nhắn: "Anh đem thịt luôn dùm em đi anh", rồi chặn luôn", anh T. kể.

Cụ thể, tối 20.3, con mèo của anh nhân lúc các bạn sinh viên cùng trọ mở cửa đã chạy ra ngoài. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, anh đăng bài lên các hội nhóm nhờ hỗ trợ. Trưa hôm sau, anh nhận được cuộc gọi báo đang giữ mèo, yêu cầu anh đến nhận.

Tìm hiểu lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI trong giới trẻ 2026 - Ảnh 1.

Chị T. xem lại hình ảnh tin nhắn kẻ lừa đảo gửi cho chị

Tìm hiểu lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI trong giới trẻ 2026 - Ảnh 2.

Bài cảnh báo của anh T. mong chủ thú cưng không bị lừa

"Tôi đeo cho mèo vòng cổ có ghi số điện thoại. Người nhặt được gọi tôi đến đón. Lúc đó tôi đang đi làm nên nhờ em họ đến nhận giúp", anh nói.

Đúng lúc này, điện thoại anh bất ngờ nhận tin nhắn từ tài khoản Zalo "Ngoc Vu", nói đang giữ mèo và yêu cầu chuyển khoản 4 triệu đồng tiền chuộc, hẹn "chuyển xong ra cầu Tân Thuận nhận". Người này còn gửi hình ảnh mèo nằm trong chuồng sắt, nền bẩn thỉu.

"Nhìn hình giống y chang, tôi giật mình. Tôi gọi ngay cho em họ thì em nói đã đón mèo rồi. Lúc đó mới nhận ra: khi nóng ruột rất dễ bị lừa. Sau nhìn lại thấy ảnh AI, Tôi đăng bài cảnh báo và biết nhiều người cũng bị lừa kiểu này. Họ lấy ảnh mình từng đăng khi tìm thú cưng rồi tạo ảnh AI giống thật để đòi tiền", anh cho biết…

Lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI: Không đưa tiền thì "đưa vào lò mổ"

Không may mắn như anh T., chị Đ.T.T.T. (35 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) đã mất 3 triệu đồng vì chiêu lừa tương tự.

Chị kể, khoảng 1 giờ sáng, chị nhận được tin nhắn Zalo từ một người tên Đức, khẳng định đã thấy mèo của chị. Người này gửi hình ảnh mèo bị nhốt, nhìn rất đáng thương, giống hệt bé Lem (tên thú cưng của chị).

"Tôi yêu cầu gọi video xem trực tiếp nhưng họ từ chối. Tôi biết 80% là lừa đảo nhưng vẫn hy vọng. Họ nói suy nghĩ kỹ, 5 giờ sáng trả lời, nếu không chuộc sẽ đưa vào lò mổ. Chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi vẫn bám vào", chị nói.

Tìm hiểu lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI trong giới trẻ 2026 - Ảnh 3.

Tìm hiểu lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI trong giới trẻ 2026 - Ảnh 4.

Tìm hiểu lừa đảo tiền chuộc thú cưng bằng AI trong giới trẻ 2026 - Ảnh 5.

Một số tin nhắn kẻ lừa đảo hối thúc chị T. chuyển tiền, nếu không chuyển sẽ đưa mèo của chị vào lò mổ

Sau khi thương lượng, người này yêu cầu 3 triệu đồng để "chuộc mèo". Chị chuyển khoản, rồi cùng bạn đến địa điểm đã hẹn gần nhà nhưng không thấy ai. Gọi lại thì đã bị chặn liên lạc.

3 ngày sau, chị may mắn phát hiện mèo Lem bị kẹt trong nhà hàng xóm, cách nhà vài căn.

"Tôi không dùng Facebook, phải nhờ bạn đăng bài cảnh báo. Kẻ lừa đảo còn mở chặn để nhắn tin chọc ghẹo, tôi chặn luôn. Trong phần bình luận, có người nói chúng còn khoe lừa được 3 triệu đồng. Sau bài đăng, nhiều người nói nhờ đọc câu chuyện của tôi nên không chuyển tiền nữa", chị kể.

Người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo

Trao đổi vấn đề này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra vụ việc, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo. Đó là tư liệu quý để công an thu thập nắm bắt thông tin đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo các nạn nhân, kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý lo lắng của chủ nuôi, dùng AI tạo hình ảnh thú cưng bị nhốt để đòi tiền chuộc. Chúng liên tục hối thúc, yêu cầu chuyển tiền nhanh, nếu không sẽ "đưa vào lò mổ". "Hãy bình tĩnh tìm kiếm quanh nhà trước khi đăng thông tin lên mạng xã hội. Quan sát kỹ sẽ thấy nhiều hình ảnh lộ dấu hiệu AI rõ ràng", chị T. khuyến cáo.

