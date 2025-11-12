Chiều nay, đừng bỏ lỡ dịp ngắm bóng của trái đất lúc hoàng hôn!

Theo EarthSky, bóng của trái đất rất dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Dưới góc độ khoa học, bóng của trái đất trên bầu trời là một đặc trưng quang học tự nhiên, xuất hiện 2 lần mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Bóng của trái đất hiện lên dưới dạng một dải màu xanh lam sẫm chạy sát đường chân trời lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Trong khi đó, vành đai sao Kim xuất hiện dưới dạng một dải màu hồng nằm phía trên bóng của trái đất ẢNH: THANH TÙNG

Giống như tất cả các hành tinh quay quanh mặt trời, trái đất cũng tạo ra bóng. Bóng trái đất dài khoảng 1,4 triệu km hướng về phía đối diện với mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khí quyển, bóng này hiện lên dưới dạng một dải màu xanh lam sẫm chạy sát đường chân trời.

Việc quan sát bóng của trái đất khá dễ dàng với điều kiện tầm nhìn thoáng rộng. Ngay sau khi mặt trời lặn chiều nay 12.11, bạn chỉ cần hướng mắt về phía đông để thấy một dải tối hình cung, tối hơn màu xanh của bầu trời chạng vạng.

Bóng của trái đất lúc bình minh thì sao?

Ngược lại, trước bình minh, bóng của trái đất sẽ xuất hiện ở phía tây. Hình dạng cong của dải bóng phản ánh chính độ cong của hành tinh chúng ta. Nếu tiếp tục quan sát, người xem có thể thấy dải bóng dịch chuyển lên hoặc xuống với tốc độ tương ứng với sự lặn hoặc mọc của mặt trời ở phía đối diện.

Một hiện tượng liên quan mật thiết đó là vành đai sao Kim (Belt of Venus). Nó xuất hiện dưới dạng một dải màu hồng nằm phía trên bóng của trái đất. Khi mặt trời nằm dưới chân trời, một phần ánh sáng của ngôi sao này vẫn bị tán xạ ngược (backscattering) từ bụi và khí quyển tại điểm đối nhật, tạo nên sắc hồng đặc trưng.

Bóng của trái đất xuất hiện hai lần mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn ẢNH: THANH TÙNG

Dù tên gọi liên tưởng đến hành tinh sao Kim, tuy nhiên vành đai sao Kim thực chất bắt nguồn từ thần thoại cổ đại và không liên quan đến vị trí thật của hành tinh này trên bầu trời. Bởi, sao Kim không bao giờ xuất hiện ở vị trí đối diện với mặt trời trên bầu trời.

Bóng của trái đất còn có liên hệ mật thiết với nguyệt thực. Khi mặt trời, trái đất và mặt trăng gần như thẳng hàng, bóng trái đất có thể che phủ mặt trăng, tạo nên nguyệt thực toàn phần, một phần hoặc nửa tối. Ánh sáng đỏ nhạt mà chúng ta nhìn thấy từ mặt trăng trong nguyệt thực toàn phần bắt nguồn từ ánh sáng mặt trời bị tán xạ khi đi qua khí quyển trái đất, trước khi bị khúc xạ và đi vào vùng bóng này.