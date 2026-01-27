Chìm phà chở 359 người ở Philippines

Phà MV Trisha Kerstin 3 thuộc sở hữu của Công ty Aleson Shipping Lines phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng 1 giờ 50 (giờ địa phương), hơn 4 giờ sau khi rời cảng Zamboanga phía nam đảo Mindanao, theo tờ The Philippine Star dẫn thông cáo của PCG.

15 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích trong tai nạn phà ở Philippines

Lực lượng ứng cứu ban đầu ước tính có 8 người thiệt mạng, nhưng con số này tăng lên khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp diễn tại khu vực phà chìm, cách đảo Baluk-Baluk (tỉnh Basilan) khoảng 5 km. AFP dẫn lời chỉ huy Romel Dua của PCG tại Nam Mindanao cho biết số người thiệt mạng và mất tích sẽ còn tiếp tục được cập nhật. Bên cạnh PCG, Hải quân và Không quân Philippines cùng nhiều tàu cá cũng tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Tham gia cứu hộ, nhân viên ứng cứu khẩn cấp Ronalyn Perez tại Basilan cho biết lực lượng này gặp khó khăn trong việc hỗ trợ những người sống sót. "Khó khăn thực sự là rất nhiều bệnh nhân được đưa đến. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực", bà Perez chia sẻ.

Những người sống sót được đưa vào bờ tại tỉnh Basilan hôm 26.1 Ảnh: AP

PCG cho biết phà MV Trisha Kerstin 3 rời cảng Zamboanga vào khoảng 21 giờ 20 ngày 25.1, chở theo 332 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn, trong khi được phép chở tối đa 352 hành khách. Theo một sĩ quan PCG tại Nam Mindanao, chưa thể xác định nguyên nhân khiến phà chìm, nhưng lực lượng này đã nhận chỉ thị điều tra tai nạn hàng hải để xác định nguyên nhân.