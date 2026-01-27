Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chìm phà chở 359 người ở Philippines

Khánh An
Khánh An
27/01/2026 05:15 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cho hay ít nhất 15 người thiệt mạng và 28 người mất tích sau khi một chiếc phà chở theo 359 người bị chìm trong lúc đang trên đường đến TP.Jolo (tỉnh Sulu, Philippines) vào ngày 26.1.

 Phà MV Trisha Kerstin 3 thuộc sở hữu của Công ty Aleson Shipping Lines phát tín hiệu cầu cứu vào khoảng 1 giờ 50 (giờ địa phương), hơn 4 giờ sau khi rời cảng Zamboanga phía nam đảo Mindanao, theo tờ The Philippine Star dẫn thông cáo của PCG.

15 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích trong tai nạn phà ở Philippines

Lực lượng ứng cứu ban đầu ước tính có 8 người thiệt mạng, nhưng con số này tăng lên khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp diễn tại khu vực phà chìm, cách đảo Baluk-Baluk (tỉnh Basilan) khoảng 5 km. AFP dẫn lời chỉ huy Romel Dua của PCG tại Nam Mindanao cho biết số người thiệt mạng và mất tích sẽ còn tiếp tục được cập nhật. Bên cạnh PCG, Hải quân và Không quân Philippines cùng nhiều tàu cá cũng tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Tham gia cứu hộ, nhân viên ứng cứu khẩn cấp Ronalyn Perez tại Basilan cho biết lực lượng này gặp khó khăn trong việc hỗ trợ những người sống sót. "Khó khăn thực sự là rất nhiều bệnh nhân được đưa đến. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực", bà Perez chia sẻ.

Chìm phà chở 359 người ở Philippines - Ảnh 1.

Những người sống sót được đưa vào bờ tại tỉnh Basilan hôm 26.1

Ảnh: AP

PCG cho biết phà MV Trisha Kerstin 3 rời cảng Zamboanga vào khoảng 21 giờ 20 ngày 25.1, chở theo 332 hành khách và 27 thành viên thủy thủ đoàn, trong khi được phép chở tối đa 352 hành khách. Theo một sĩ quan PCG tại Nam Mindanao, chưa thể xác định nguyên nhân khiến phà chìm, nhưng lực lượng này đã nhận chỉ thị điều tra tai nạn hàng hải để xác định nguyên nhân. 

Tin liên quan

Tàu chở 21 người bị lật úp ở Biển Đông, Trung Quốc và Philippines ứng cứu

Tàu chở 21 người bị lật úp ở Biển Đông, Trung Quốc và Philippines ứng cứu

Trung Quốc và Philippines hôm nay 23.1 đều thông báo họ đã triển khai hoạt động cứu hộ sau khi nhận được báo cáo về một tàu chở hàng gặp nạn gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Chìm phà chở hơn 300 khách ở Philippines, nhiều người chết và mất tích

Thị trưởng Philippines thoát chết sau vụ mưu sát bằng súng chống tăng

Khám phá thêm chủ đề

chìm phà tuần duyên Philippines tỉnh Basilan Đảo Mindanao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận