Thế giới

Chính phủ Mỹ cận kề khả năng tạm đóng cửa

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/09/2025 05:10 GMT+7

Ngày 30.9 sẽ là hạn chót để quốc hội Mỹ duyệt gói chi tiêu mới nhằm ngăn chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, đến nay hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, khi mỗi đảng đều chỉ trích bên còn lại đã gây khó dễ.

Politico ngày 26.9 dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cảnh báo phe Dân chủ "sẽ phải trả giá đắt".

Một số quan chức chính quyền Mỹ cho rằng khi chính phủ bắt đầu đóng cửa, đảng Dân chủ sẽ lập tức chịu sức ép và sẽ phải nhượng bộ những yêu cầu. Về vấn đề này, The Hill ngày 26.9 dẫn các nguồn tin trong đảng Dân chủ tiết lộ nội bộ đảng này tại thượng viện Mỹ bắt đầu có những rạn nứt. 

Theo đó, lãnh đạo phe Dân chủ ở thượng viện Chuck Schumer giữ lập trường cứng rắn rằng sẽ không chấp nhận kế hoạch chi tiêu không thỏa mãn yêu cầu. Trong khi đó, một số đồng minh của ông Schumer tại thượng viện bày tỏ khả năng nhân nhượng để tìm phương án làm hài lòng 2 đảng.

Cảnh sát đứng trước Đồi Capitol ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 24.9

ẢNH: AP

Đảng Dân chủ đặc biệt muốn gia hạn chương trình trợ cấp y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (hay Obamacare), sẽ hết hạn vào năm nay. Các cơ quan y tế bang California (Mỹ) cảnh báo rằng nếu Obamacare hết hạn, chi phí bảo hiểm ở bang này có thể tăng gấp đôi, khiến hàng trăm ngàn người không đủ khả năng chi trả. Phe Dân chủ nêu rõ trong mắt công chúng, đảng Cộng hòa sẽ chịu trách nhiệm chính nếu chính phủ đóng cửa, do đảng này đang kiểm soát nhánh hành pháp.

Trong diễn biến khác, Reuters ngày 27.9 đưa tin Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Trump đóng băng khoảng 4 tỉ USD viện trợ nước ngoài vốn đã được phân bổ cho tài khóa hiện tại.

