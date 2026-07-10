Chính phủ sẽ dành nguồn lực thích đáng cho y tế

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ Y tế, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức, BV Bạch Mai, các địa phương đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các BV chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế theo hướng giảm khâu trung gian, tăng cường chất lượng, hiệu quả, để giảm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế. Đồng thời, chuẩn bị trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung luật An toàn thực phẩm, trong đó giao Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm xuyên suốt và cuối cùng về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thủ tướng khẳng định một trong những ưu tiên đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ này là tiếp tục nỗ lực giải quyết triệt để các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, trong đó có ngành y tế. "Mục tiêu không chỉ là xây dựng những BV hiện đại, mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ. Mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ẢNH: TTXVN

Trong đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực thích đáng cho ngành y tế và các địa phương để tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho ngành y tế.

*Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo T.Ư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ việc triển khai các chương trình còn rất chậm so với yêu cầu, nhiều công việc nguy cơ không thể hoàn thành nhiệm vụ và giải ngân vốn năm 2026. Số vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lớn, trong khi kết quả giải ngân đến hết tháng 6 còn thấp. Tình trạng quá nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện gây khó cho triển khai ở cơ sở, chưa có cơ chế lồng ghép giữa các chương trình. Thủ tướng dẫn chứng riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có tới 54 văn bản hướng dẫn.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì chương trình chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban chỉ đạo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện chương trình. Phấn đấu quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách T.Ư được giao trong năm 2026, bao gồm trên 17.000 tỉ đồng vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026...