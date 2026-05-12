Chính quyền lên tiếng về vụ 'cụ ông bị bỏ trước cổng chùa' ở Hải Phòng

Ngày 12.5, lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng (Hải Phòng) xác nhận địa phương đã nắm được vụ việc cụ ông bị bỏ rơi trước cổng chùa Đồng trên địa bàn.

Video ghi lại cảnh một cụ ông được cặp nam nữ đưa đến trước chùa Đồng (xã Lạc Phượng, Hải Phòng) ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, ngày 10.5, nhà chùa phát hiện cụ ông trong tình trạng sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, không còn minh mẫn, nằm ở khu vực cổng chùa. Bên cạnh cụ ông có một số đồ dùng cá nhân và mẩu giấy với nội dung nhờ nhà chùa cưu mang do có vấn đề sức khỏe, đau chân.

Sau khi chờ một thời gian không thấy người thân quay lại, nhà chùa đưa cụ ông vào bên trong chăm sóc tạm thời, đồng thời báo chính quyền và công an địa phương.

Qua kiểm tra camera, nhà chùa phát hiện trước đó có một xe taxi đưa cụ ông đến khu vực cổng chùa rồi rời đi. Hình ảnh này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc, cho rằng cụ ông bị bỏ rơi.

Cụ ông được nhà chùa phát hiện ở trong khuôn viên nhà chùa ẢNH: L.P

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương và nhà chùa, sự thật vụ cụ ông bị bỏ rơi trước cổng chùa có nhiều tình tiết éo le hơn. Trong đêm cùng ngày, con gái cụ đã liên hệ với nhà chùa, thừa nhận là người thuê taxi đưa cha đến chùa và bày tỏ sự áy náy.

Người này cho biết, gia đình đang rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ đã mất, nhà cửa đã bán, bản thân chị mới sinh con, đang phải chạy thận và thuê trọ tại Hà Nội. Do không còn khả năng chăm sóc cha già bệnh yếu, chị nghĩ đến việc gửi cha, nhờ cửa chùa cưu mang, nhưng vì lo nhà chùa không tiếp nhận nên đã để bố ở cổng cùng mẩu giấy nhờ giúp đỡ.

Theo sư trụ trì, nhà chùa từng hỗ trợ một số trường hợp người già neo đơn, nhưng cụ ông hiện phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc riêng nên nhà chùa chưa đủ điều kiện tiếp nhận lâu dài.

Lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng cho biết, vụ việc đang bị hiểu theo hướng quá tiêu cực trên mạng xã hội. Gia đình cụ ông có nỗi khổ riêng và mong nhận được sự hỗ trợ.

Trong sáng 12.5, chính quyền địa phương đã thông báo cho người nhà ở Gia Lâm (Hà Nội) đến đón cụ ông về. Nhà chùa cũng đang kết nối thêm một số cơ sở chăm sóc người già phù hợp hơn để hỗ trợ gia đình tìm phương án lâu dài.