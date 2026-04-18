Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chú mèo cụt 2 chân trước vẫn sống tốt, được chủ cưu mang, chăm sóc đặc biệt

Dương Lan
18/04/2026 12:40 GMT+7

Clip về chú mèo cụt 2 chân trước vẫn chạy nhảy, được chủ yêu thương thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chú mèo cụt 2 chân trước tại TP.HCM. Dù khiếm khuyết về ngoại hình, nó vẫn có thể di chuyển bằng 2 chân sau mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. 

Sở hữu bộ lông nâu trắng, chú mèo loạng choạng giữ thăng bằng, đôi lúc ngơ ngác quan sát xung quanh, tạo nên hình ảnh vừa đáng thương vừa dễ mến, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh K.B, chủ một quán cà phê tại TP.HCM, đồng thời là người chăm sóc chú mèo cho biết nó là giống đực, có tên là Kangaroo.

Anh nhận nuôi nó cách đây ít tháng, khi tiếp nhận, cả 2 chân trước của Kangaroo đã gãy lìa, phần xương lộ ra ngoài. Tình trạng khi đó rất nghiêm trọng, gần như không còn khả năng cứu chữa do vết thương bị hoại tử nặng sau thời gian dài không được can thiệp, nhiễm trùng lan sâu vào xương, bên trong đã mục nát.

"Điều ám ảnh nhất với tôi không chỉ là vết thương mà là việc nó đã chịu đựng nhiều đau đớn trước khi được phát hiện. Dù đau nhưng nó vẫn cố lết từng bước, dùng chính đôi chân đã gãy hở xương để chống xuống đất di chuyển", anh K.B chia sẻ.

Sau đó Kangaroo được đưa đến bệnh viện thú y để điều trị. Tại đây, các bác sĩ buộc phải cắt 2 chân trước để giữ mạng cho nó. Dù không muốn nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh K.B và các bác sĩ để nó tiếp tục được sống.

"Sau nhiều ngày điều trị, Kangaroo đáp ứng điều trị tốt, chỉ số nhiễm trùng giảm và nó được tôi đón về nhà nuôi cùng những con mèo bị bỏ rơi khác. Hiện dù Kangaroo không có 2 chân trước nhưng nó vẫn tự giữ thăng bằng, biết đi vệ sinh đúng chỗ, thậm chí còn biết lấp cát sau khi đi vệ sinh", anh K.B chia sẻ.

Việc chăm sóc Kangaroo đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và thời gian hơn so với những con mèo bình thường, từ việc theo dõi sức khỏe, giữ vệ sinh đến hỗ trợ trong những ngày đầu tập thích nghi. 

Từ chú mèo bị bỏ mặc với những tổn thương nghiêm trọng, Kangaroo đã có cơ hội sống tiếp nhờ sự cưu mang và kiên nhẫn của người chủ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận