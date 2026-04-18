Chú mèo cụt 2 chân trước vẫn sống tốt, được chủ cưu mang, chăm sóc đặc biệt

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chú mèo cụt 2 chân trước tại TP.HCM. Dù khiếm khuyết về ngoại hình, nó vẫn có thể di chuyển bằng 2 chân sau mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

Sở hữu bộ lông nâu trắng, chú mèo loạng choạng giữ thăng bằng, đôi lúc ngơ ngác quan sát xung quanh, tạo nên hình ảnh vừa đáng thương vừa dễ mến, khiến nhiều người không khỏi xúc động.



Chú mèo cụt 2 chân trước tự giữ thăng bằng ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh K.B, chủ một quán cà phê tại TP.HCM, đồng thời là người chăm sóc chú mèo cho biết nó là giống đực, có tên là Kangaroo.

Anh nhận nuôi nó cách đây ít tháng, khi tiếp nhận, cả 2 chân trước của Kangaroo đã gãy lìa, phần xương lộ ra ngoài. Tình trạng khi đó rất nghiêm trọng, gần như không còn khả năng cứu chữa do vết thương bị hoại tử nặng sau thời gian dài không được can thiệp, nhiễm trùng lan sâu vào xương, bên trong đã mục nát.

Đoạn clip về Kangaroo thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội

"Điều ám ảnh nhất với tôi không chỉ là vết thương mà là việc nó đã chịu đựng nhiều đau đớn trước khi được phát hiện. Dù đau nhưng nó vẫn cố lết từng bước, dùng chính đôi chân đã gãy hở xương để chống xuống đất di chuyển", anh K.B chia sẻ.

Sau đó Kangaroo được đưa đến bệnh viện thú y để điều trị. Tại đây, các bác sĩ buộc phải cắt 2 chân trước để giữ mạng cho nó. Dù không muốn nhưng đó là lựa chọn duy nhất của anh K.B và các bác sĩ để nó tiếp tục được sống.

"Sau nhiều ngày điều trị, Kangaroo đáp ứng điều trị tốt, chỉ số nhiễm trùng giảm và nó được tôi đón về nhà nuôi cùng những con mèo bị bỏ rơi khác. Hiện dù Kangaroo không có 2 chân trước nhưng nó vẫn tự giữ thăng bằng, biết đi vệ sinh đúng chỗ, thậm chí còn biết lấp cát sau khi đi vệ sinh", anh K.B chia sẻ.

Việc chăm sóc Kangaroo đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và thời gian hơn so với những con mèo bình thường, từ việc theo dõi sức khỏe, giữ vệ sinh đến hỗ trợ trong những ngày đầu tập thích nghi.

Từ chú mèo bị bỏ mặc với những tổn thương nghiêm trọng, Kangaroo đã có cơ hội sống tiếp nhờ sự cưu mang và kiên nhẫn của người chủ.