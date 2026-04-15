Không thể về rừng vì cụt đuôi, mèo rừng Echo trở thành 'đại sứ giáo dục'

Con mèo rừng có tên Echo được một người dân mua về nuôi khi mới khoảng 20 ngày tuổi. Trong quá trình nuôi nhốt, nó bị cụt hoàn toàn phần đuôi – bộ phận quan trọng giúp giữ thăng bằng và hỗ trợ săn mồi. Những tháng đầu đời, Echo sống như mèo nhà, ăn thức ăn nấu chín thay vì phát triển các kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên.

Khi nhận ra việc nuôi giữ động vật hoang dã là không đúng quy định, người nuôi đã tự nguyện bàn giao Echo cho Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) vào giữa năm 2025. Tại đây, con mèo rừng được chăm sóc, phục hồi tập tính và sống trong môi trường bán hoang dã. Tuy nhiên, do mất đuôi và thiếu kỹ năng sinh tồn từ nhỏ, Echo không còn đủ khả năng để quay về rừng. Hình ảnh con mèo rừng có nhiều biểu cảm dễ thương, dù không còn phần đuôi vẫn cố gắng sống tốt nhận nhiều lượt chia sẻ, quan tâm trên mạng xã hội.

Cái tên Echo mang ý nghĩa "âm vang", như một lời nhắc nhở vọng lại từ câu chuyện không nên lặp lại. Echo được Trung tâm Save Vietnam's Wildlife giữ lại với vai trò "đại sứ giáo dục", góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng rằng việc nuôi nhốt động vật hoang dã có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng. Yêu động vật hoang dã đúng cách là để chúng được sống trong môi trường tự nhiên, không nuôi nhốt, không mua bán và không tiêu thụ.

Thay vì lớn lên giữa rừng, học cách leo trèo và săn mồi, Echo sống trong không gian nuôi nhốt và mất dần khả năng sinh tồn tự nhiên. Echo bị mất phần đuôi nên khó giữ thăng bằng và di chuyển ẢNH: SVW

Mèo rừng là loài có chiều cao từ đầu đến từ khoảng 44,5 - 107 cm, chiều dài đuôi khoảng 23 - 44 cm với cân nặng khoảng 3 - 7 kg. Mèo rừng chủ yếu ăn thịt, ăn các loài gặm nhấm, thằn lằn, rắn và côn trùng ẢNH: SVW

Mèo rừng được xếp vào loại ít quan tâm trong Sách đỏ của IUCN, tuy nhiên loài này được bảo vệ hợp pháp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Trung tâm Save Vietnam's Wildlife kêu gọi mọi người không nên nuôi nhốt mèo rừng vì chúng có môi trường sống ở tự nhiên ẢNH: SVW

Những "đại sứ giáo dục" tại trung tâm Save Vietnam's Wildlife như Echo sẽ không bao giờ có cơ hội được trở về rừng bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần

