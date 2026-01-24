Chó mèo vốn khó hòa hợp, vậy mà cặp đôi Pâu - Pi thân thiết đến lạ

Các clip về Pâu và Pi được anh Lý Phú Quý (ở Đồng Tháp) đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem. Từ cảnh cùng nằm ngủ dưới hiên nhà đến những màn "đối đầu" hài hước khiến ai xem cũng bật cười. Sự gắn bó tự nhiên, đáng yêu của đôi bạn khác loài không chỉ mang lại niềm vui cho anh Phú Quý mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng để lại hình ảnh dễ thương về chó mèo họ đang nuôi với những biểu cảm thú vị.



Pâu và Pi được anh Quý nuôi cách đây không lâu ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phú Quý cho biết, Pi là bé mèo (con đực) khoảng 4 tháng tuổi còn Pâu là bé chó (con cái) cũng tầm tuổi với mèo. Lúc đầu, anh dự định chỉ nuôi con mèo vì nhà có chuột, muốn có tiếng mèo kêu cho chuột sợ. Một lần đi đổ xăng, vợ chồng anh bắt gặp 5 con chó được người ta gửi lại, ai có nhu cầu đều có thể xin nuôi. Thấy thương, anh quyết định đón thêm Pâu về nhà để Pi có thêm bạn chơi.

"Khi đón Pâu về nhà, mình từng nghĩ hai bé sẽ khó hòa hợp, nhưng không ngờ lại quấn quýt với nhau đến vậy. Pâu và Pi thường xuyên nô đùa, tối đến còn ngủ chung. Thấy dễ thương, mình quay lại rồi đăng lên mạng xã hội và rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, yêu mến của mọi người", anh Phú Quý chia sẻ.

Clip Pâu và Pi nô đùa cùng nhau

Theo anh Phú Quý, việc chăm sóc hai bé cũng không ít vất vả. Nhà cửa thường xuyên phải dọn dẹp vì Pâu và Pi rất hiếu động, chạy nhảy, bày trò khắp nơi. "Tụi nó quậy dữ lắm, đúng tuổi náo loạn luôn", anh cười nói, cho biết dù mệt nhưng những khoảnh khắc đáng yêu của hai thú cưng vẫn khiến anh thấy mọi công sức đều xứng đáng.

Hình ảnh dễ thương của Pâu và Pi ẢNH: NVCC

Từ khi nuôi Pâu và Pi, cuộc sống của cả gia đình anh Phú Quý trở nên bận rộn hơn. Những kỷ niệm đáng nhớ thì có rất nhiều, nhưng phần lớn đều gắn với các màn quậy phá của hai bé. Đặc biệt, mỗi lần anh đăng clip vừa dọn dẹp vừa than thở, chọc ghẹo Pâu và Pi, lại nhận được sự thích thú, ủng hộ từ mọi người.

Trước đây bản thân có cái nhìn khá bình thường với động vật, không quá yêu cũng không ghét. Tuy nhiên, khi gặp mèo lạ ngoài đường, anh vẫn sẵn sàng lại gần, vuốt ve hay cho ăn như một thói quen rất tự nhiên.

Pi được anh Quý nhận nuôi trước Pâu ẢNH: NVCC