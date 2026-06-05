Chính thức có quy định về thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Giá điện 2 thành phần áp cho đơn vị phát điện

Thông tư quy định các nội dung liên quan đến đăng ký tham gia thị trường điện, lập kế hoạch vận hành, chào giá, huy động nguồn điện, xác định giá điện và thanh toán trên thị trường.

Theo quy định, đối tượng áp dụng gồm đơn vị phát điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị truyền tải điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị cung cấp nhiên liệu và khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Trong đó, khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp theo Nghị định 57 của Chính phủ quy định: Từ 20.000 kWh/tháng trở lên đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện kết nối riêng; từ 200.000 kWh/tháng trở lên đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia.

Thông tư 29 được kỳ vọng tạo thuận lợi để vận hành thị trường theo nguyên tắc công khai, minh bạch ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Đối với các nhà máy điện có công suất đặt trên 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đăng ký tham gia trực tiếp thị trường điện; các nhà máy thủy điện và nhà máy năng lượng tái tạo có công suất từ 10 MW trở lên, đơn vị có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định. Các đơn vị tham gia thị trường phải đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, bao gồm hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), hệ thống quản lý năng lượng (EMS), hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số. Thị trường điện được vận hành theo nguyên tắc công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử giữa các đơn vị tham gia.

Đặc biệt, giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện được tính gồm hai thành phần: Giá điện năng thị trường (SMP) và giá công suất thị trường (CAN). Trong đó, giá điện năng thị trường được xác định trên cơ sở phương pháp lập lịch không ràng buộc, còn giá công suất thị trường được xác định theo kế hoạch vận hành năm.

Công khai thông tin và giám sát thị trường

Đối với các nhà máy nhiệt điện, giá trần bản chào được xác định hằng năm và điều chỉnh theo biến động giá nhiên liệu. Việc xác định giá trần căn cứ vào giá than, khí, dầu và các thông số kỹ thuật liên quan. Đối với các nhà máy thủy điện, giá trị nước là cơ sở để xây dựng bản chào giá, phục vụ việc tối ưu hóa vận hành hồ chứa và phát điện.

Theo quy định về thị trường điện ngày tới, các đơn vị phát điện phải gửi bản chào giá trước 11 giờ 30 phút. Mỗi bản chào bao gồm tối đa 10 cặp giá - công suất cho từng chu kỳ giao dịch. Giá chào không được thấp hơn giá sàn và không được vượt quá giá trần đã được phê duyệt. Các nhà máy điện gió và điện mặt trời thực hiện chào giá theo quy định của thị trường điện. Lịch huy động được đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện công bố trước 16 giờ hằng ngày. Lịch huy động bao gồm lịch không ràng buộc và lịch có ràng buộc, trong đó xét đến các điều kiện kỹ thuật của hệ thống điện và lưới điện.

Ngoài ra, Thông tư 29 cũng bổ sung quy định về công khai thông tin và giám sát thị trường. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm thu thập dữ liệu đo đếm, xác định giá thị trường, thực hiện thanh toán và giám sát hoạt động của các đơn vị tham gia thị trường. Các thông tin liên quan đến dự báo phụ tải, giá trị nước, kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, kết quả tính toán giá thị trường và các dữ liệu phục vụ vận hành phải được công bố trên hệ thống thông tin của thị trường điện theo quy định.

Đặc biệt, các khoản thanh toán trên thị trường điện được xác định trên cơ sở dữ liệu đo đếm điện năng, kết quả vận hành và giá thị trường điện. Các đơn vị tham gia có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các dữ liệu liên quan phục vụ công tác tính toán và thanh toán.



