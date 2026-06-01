Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cột mốc DPPA: Samsung Thái Nguyên mua điện mặt trời trực tiếp qua lưới điện quốc gia

Nguyên Nga
01/06/2026 20:15 GMT+7

Ngày 1.6, Công ty Vận hành và phát triển hệ thống điện quốc gia (NSMO) cho biết, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo là Điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 và khách hàng sử dụng điện lớn là Công ty Samsung Thái Nguyên. Đây là cột mốc vận hành DPPA đầu tiên tại Việt Nam.

Sau quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ và các điều kiện, yêu cầu tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA, Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đã báo cáo Bộ Công thương, Cục Điện lực; đồng thời thông báo tới Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Mua bán điện và các đơn vị liên quan về việc Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam; tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia từ ngày 1.6. 
Theo NSMO, đây là đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và thực hiện giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Đồng thời, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT - Samsung Thái Nguyên) cũng trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện từ nguồn năng lượng tái tạo thông qua cơ chế này.
Nguồn điện cung cấp cho Samsung Thái Nguyên được sản xuất từ Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2, có công suất thiết kế 49 MWp (41,4 MWac), đặt tại tỉnh Tây Ninh. Theo hợp đồng DPPA, Samsung Thái Nguyên dự kiến được cung cấp khoảng 70 GWh điện mặt trời mỗi năm, tương đương nhu cầu sử dụng điện của khoảng 17.000 hộ gia đình. Dự án này được kỳ vọng góp phần giảm khoảng 46.000 tấn phát thải CO₂ mỗi năm.

Từ góc độ vận hành hệ thống và thị trường điện, NSMO cho biết, đây không chỉ là giao dịch thương mại đầu tiên theo cơ chế DPPA mà còn đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa một cơ chế mới tại Việt Nam. Đó là điện năng từ nguồn tái tạo được phát lên hệ thống điện quốc gia; sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua thị trường điện theo đúng quy định hiện hành.

Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 nằm tại khu vực phía nam, nơi có điều kiện bức xạ mặt trời thuận lợi với số giờ nắng trung bình từ 2.200 - 2.500 giờ mỗi năm. Đây là lợi thế quan trọng giúp tối ưu hiệu quả khai thác nguồn điện mặt trời khi tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA.

Việc đưa vào vận hành giao dịch DPPA đầu tiên qua lưới điện quốc gia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, nâng cao tính minh bạch của thị trường điện, tạo điều kiện cho các khách hàng sử dụng điện lớn tiếp cận nguồn điện xanh, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.

Với vai trò đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, NSMO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát điện, đơn vị mua bán điện, khách hàng sử dụng điện lớn cùng các bên liên quan để triển khai cơ chế DPPA bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

