Khung giờ điện cao điểm mới sẽ được áp dụng ngay tháng 6?

Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025 về thực hiện giá bán điện. Từ đó áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới của hệ thống điện quốc gia.

Theo Quyết định 963 của Bộ Công thương quy định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, thay vì theo khung giờ điện cao điểm hiện tại là từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 và từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường là từ 6 - 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ (13 giờ/ngày), từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Riêng chủ nhật thì giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6 - 24 giờ.

Còn lại, khung giờ thấp điểm được áp dụng từ 0 - 6 giờ hàng ngày trong tuần.

Tuy nhiên, thay đổi này hiện vẫn chưa được Bộ Công thương áp dụng do quy định tại Thông tư 60/2025, khung giờ mới chỉ được áp dụng khi có đợt điều chỉnh giá điện bình quân. Năm nay, giá điện bình quân chưa có đợt điều chỉnh. Thế nên, tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 60 quy định về thực hiện giá bán điện, Bộ Công thương đã đề nghị bỏ quy định chuyển tiếp về tiếp tục áp dụng khung giờ cũ cho đến khi có đợt điều chỉnh giá điện bình quân gần nhất.

Do vậy, Bộ đề nghị nghiên cứu áp dụng khung giờ mới ngay trong mùa nắng nóng 2026 và quy định sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm ký ban hành. Các ý kiến đóng góp dự thảo thông tư sửa đổi được yêu cầu gửi về Bộ trước ngày 28.5.2026.

Khung giờ điện cao điểm có thể được áp dụng ngay trong mùa nắng nóng ẢNH: Đ.N.T

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh hợp lý khung giờ cao điểm, thấp điểm của hệ thống điện quốc gia sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống điện. Khi biểu đồ phụ tải được phân bổ đều hơn theo thời gian, hệ thống điện sẽ giảm được áp lực huy động các nguồn điện truyền thống trong giờ cao điểm, đồng thời hạn chế tình trạng thừa công suất vào các giờ thấp điểm. Điều này giúp nâng cao độ tin cậy, an toàn và tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện.

Ngooài ra, thông qua cơ chế giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm, khách hàng sẽ có động cơ điều chỉnh hành vi tiêu thụ điện để giảm chi phí mua điện; giảm sử dụng vào giờ cao điểm và chuyển dịch sang khung giờ thấp điểm, giờ bình thường. Điều này giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải, giảm chênh lệch giữa công suất cực đại và công suất trung bình, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn điện, giảm áp lực cho hệ thống điện trong thời gian cao điểm.

Với các hệ thống điện có tỷ lệ năng lượng tái tạo đáng kể như Việt Nam, thiết kế khung giờ cao điểm ngược với giờ phát cao của các nguồn năng lượng tái tạo (lệch khỏi khung giờ có nguồn năng lượng tái tạo đang phát cao và/hoặc trùng vào thời điểm các nguồn năng lượng tái tạo đang giảm) sẽ tạo động lực để các khách hàng phát triển thiết bị lưu trữ công suất nhằm tự cân đối lại nguồn phát năng lượng tái tạo vào những thời điểm hệ thống cần bổ sung nguồn.

Lý giải thêm việc thay đổi khung giờ này, Bộ Công thương cho biết thêm, từ khi khung giờ điện cao điểm, thấp điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 2014, đến nay, đã 12 năm và có sự thay đổi nhiều. Đặc biệt, từ năm 2019, tỷ trọng nguồn điện mặt trời gia tăng nhanh trong cơ cấu nguồn điện, khiến biểu đồ huy động công suất các loại hình nguồn điện đã có sự thay đổi đáng kể. Thế nên, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới này hoàn toàn phù hợp với biểu đồ phụ tải của hệ thống điện quốc gia hiện nay.