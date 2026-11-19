Theo thông tin từ Cục CSGT, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về xác minh, xử lý vi phạm qua clip trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương làm rõ vụ việc.

Cho con lái ô tô khi chưa có bằng, tổng mức phạt dự kiến 77 triệu đồng

Qua xác minh, khoảng 13 giờ ngày 15.11.2026, tại đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng, thiếu niên 18 tuổi điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, chiếc ô tô này thuộc sở hữu của một công ty. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện là phụ huynh của người điều khiển, đã giao xe cho con khi người này chưa đủ điều kiện lái ô tô tham gia giao thông.

Ngày 19.11, Đội CSGT đường bộ số 1 mời người điều khiển và đại diện công ty đến làm việc. Người lái xe thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả hai trường hợp. Cụ thể, người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị đề xuất mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Trong khi đó, chủ phương tiện là tổ chức, với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, bị đề xuất mức phạt từ 56 đến 60 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt dự kiến lên đến 77 triệu đồng. Chiếc ô tô liên quan cũng bị tạm giữ để xử lý theo quy định.