Chờ cuộc cách mạng 'cởi trói' cho hành lý của khách đi máy bay

Uống vội những chai nước khi xếp hàng vào kiểm tra an ninh, ném những chai dầu gội đầu vào thùng rác, tranh cãi xem sốt cà chua là chất lỏng hay chất rắn... là những chuyện thường xuyên bắt gặp ở sân bay.

Và theo chính phủ Anh, những ngày đó nên kết thúc vào tháng 6.2024.

Theo báo The New York Times, chính phủ Anh mới đây cho biết công nghệ mới tại các sân bay của nước này có thể giúp họ thư thả hơn trong quản lý cũng như gia tăng tốc độ kiểm tra an ninh tại các sân bay. Theo đó, công nghệ mới sẽ cho phép hành khách mang theo chai lọ chứa chất lỏng lên đến 2 lít trong hành lý xách tay và không còn yêu cầu hành khách lấy các thiết bị điện tử cỡ lớn, như máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, ra khỏi hành lý xách tay để soi chiếu riêng.

reuters

Một số sân bay trên khắp thế giới đã bắt đầu giới thiệu công nghệ tương tự và xóa bỏ một số quy định, nhưng các chuyên gia cho rằng Anh đã đi đầu trong việc đưa ra thông báo trên phạm vi toàn quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên Anh đưa ra thông báo như vậy. Vào năm 2019, thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã công bố kế hoạch mà theo đó tất cả các sân bay lớn của Anh sẽ triển khai thiết bị kiểm tra soi chiếu hướng tới việc nới lỏng quy định về chất lỏng vào cuối năm nay. Song quá trình đầu tư vào công nghệ mới bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Giờ đây, các sân bay được cho thời hạn đến tháng 6.2024 để nâng cấp thiết bị và quy trình kiểm tra an ninh, theo thông báo của chính phủ Anh.

Bà Laura Wilson, phát ngôn viên của Bộ Giao thông vận tải Anh, cho biết tất cả các sân bay ở Anh sẽ được yêu cầu áp dụng công nghệ mới nhất trong việc kiểm tra hành lý xách tay, nhưng công nghệ này có thể khác nhau giữa các sân bay và được áp dụng vào những thời điểm khác nhau. Trong khi đó, ông Mark Harper, một quan chức cấp cao của bộ, cho biết ông sẽ đảm bảo việc áp dụng công nghệ an ninh này tại tất cả các sân bay “lớn” của Anh trước thời hạn nói trên.

Chật ních người chờ cả tiếng lấy hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm

Trên mạng xã hội, một số người Anh bày tỏ sự vui mừng khi sắp tới có thể không phải mua những chai nước với giá cắt cổ bên trong sân bay. Những người khác tỏ ra không quá hào hứng, cho rằng dù sao họ cũng sẽ không mang theo cả nửa lít chất khử mùi.

Tại nhiều sân bay trên thế giới, hành khách hiện chỉ được phép mang theo các chai lọ chứa chất lỏng tối đa 100 ml trong hành lý xách tay và phải cho chúng vào một túi nhựa nhỏ, trong suốt trước khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Thiết bị soi chiếu mới - sử dụng một loại công nghệ X-quang và thứ mà chính phủ Anh gọi là "thuật toán phát hiện mối đe dọa tân tiến" - về cơ bản cung cấp hình ảnh 3 chiều (3D) về đồ đạc trong hành lý của hành khách. Công nghệ này đã được thử nghiệm ở một số sân bay trong bốn năm qua và chính phủ Anh cho biết nó đã chứng tỏ hiệu quả.

Chính phủ Anh cũng nói rằng công nghệ được sử dụng ở các quốc gia có thể khác nhau, vì vậy hành khách nên kiểm tra trước với sân bay đi hoặc đến.

Các quy định hiện hành về chất lỏng được đưa ra vào năm 2006 sau khi chính quyền Anh phá âm mưu khủng bố mà theo đó những kẻ chủ mưu sẽ tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào vào các máy bay đi lại giữa Anh và Mỹ. Nhà chức trách cho biết kế hoạch tấn công là sử dụng chất lỏng đựng trong các chai nước uống mang theo trong hành lý xách tay và pha trộn chúng thành một thứ sẽ phát nổ khi máy bay bay qua Đại Tây Dương.

Ngay sau sự việc, hành khách ở Anh chỉ được phép mang lên máy bay một số thứ: hộ chiếu, thẻ lên máy bay, ví và sữa cho trẻ em - và nhân viên hãng hàng không yêu cầu cha mẹ nếm thử sữa trước mặt họ để có thể cho phép mang chúng lên máy bay. Lệnh cấm chất lỏng vẫn được áp dụng cho đến cuối năm đó, trước khi chai lọ dung tích nhỏ được cho phép. Những hạn chế tương tự đối với chất lỏng đã được ban hành trên khắp thế giới.