Chờ làn gió mới từ đội chủ nhà

Tăng cường lực lượng trải đều các tuyến

Đăng cai cả VCK TNSV THACO cup 2026 lẫn TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang không đặt nặng thành tích. "Đối với chúng tôi, đây không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà còn là cơ hội quý báu để các đội bóng được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thể thao. Chúng tôi tin rằng mỗi trận đấu sẽ không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự kết nối giữa các nền văn hóa, giữa những người bạn trẻ trong khu vực", ông Đỗ Quốc Việt, Trưởng phòng Công tác sinh viên - Trưởng đoàn đội bóng Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ.

Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, đội Trường ĐH Nha Trang trải qua VCK TNSV THACO cup 2026 đầy cảm xúc. Các học trò HLV Nguyễn Anh Tú bất bại cả 3 trận ở vòng bảng, sau đó dừng chân ở tứ kết khi thua đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Ra sân với tinh thần thi đấu quyết tâm cao độ, từng cầu thủ nỗ lực cống hiến hết khả năng, sức lực là điều mà người hâm mộ cảm nhận được nơi đội Trường ĐH Nha Trang. Tại giải TNSV quốc tế 2026, đội chủ nhà hứa hẹn trình làng diện mạo mới trong lối chơi khi đã tăng cường lực lượng trải đều ở các tuyến. Ngay sau VCK TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Nha Trang đã ráo riết tập luyện, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật cho giải TNSV quốc tế. Với nhiều chuyển biến tích cực, đội Trường ĐH Nha Trang sẵn sàng tạo bất ngờ cho đội đương kim á quân ĐH Lào ở trận mở màn bảng A, diễn ra lúc 16 giờ.

Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang (trái) sẵn sàng tạo bất ngờ trong trận ra quân ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở mùa giải năm nay, đội đương kim á quân ĐH Lào được đánh giá mạnh hơn so với năm ngoái khi trong đội hình có những cầu thủ từng khoác áo U.23 Lào như Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen, Oun Phetvongsa. Với dàn sao trong đội hình, ông Chaylasy Gnophanxay, đại diện đội ĐH Lào, tự tin đặt mục tiêu vào chung kết. Ban huấn luyện đội ĐH Lào cũng cho biết không e ngại trước áp lực từ khán giả khi thi đấu với đội chủ nhà ở trận khai mạc. Thậm chí việc có đông khán giả còn là động lực cho các cầu thủ đội ĐH Lào cống hiến, phô diễn khả năng. Đội ĐH Lào cũng có khó khăn nhất định khi chỉ có 1 tuần tập luyện, lắp ghép đội hình cho giải TNSV quốc tế 2026. Chính vì thế, ngay khi đặt chân đến Nha Trang, đội lập tức đến sân Trường ĐH Nha Trang để tập luyện, làm quen sân, thời tiết và hoàn thiện lối chơi. Đội Trường ĐH Nha Trang cùng đội ĐH Lào hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn với nhiều pha bóng hay.

Quyết đấu tìm cơ hội đi tiếp

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày diễn ra trận đấu mở màn bảng B giữa đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia với đội ĐH Quốc gia Singapore. Nằm ở bảng đấu có nhà vô địch TNSV THACO cup 2026 là đội Trường ĐH Thủy lợi nên đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia và đội ĐH Quốc gia Singapore phải quyết đấu để tìm cơ hội đi tiếp. Lực lượng của 2 đội được đánh giá khá cân bằng, vì thế hứa hẹn tạo nên trận đấu gay cấn.

HLV Siva của đội ĐH Quốc gia Singapore cho biết: "Từng cầu thủ trong đội sẽ ra sân thi đấu với niềm tự hào đại diện cho nhà trường. Đội bóng chúng tôi vừa có năm thi đấu thành công với cú đúp vô địch giải sinh viên Singapore. Chúng tôi sẽ nỗ lực chinh phục từng đối thủ tại TNSV quốc tế, trước mắt là tập trung cao độ cho trận mở màn với đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia". Trong khi đó, HLV Dara của đội Trường ĐH Svay Rieng Campuchia cho biết toàn đội có quá trình tập luyện nghiêm túc cho giải TNSV quốc tế nên đang khát khao thể hiện hết khả năng. "Chúng tôi tôn trọng đối thủ và cũng theo đuổi mục tiêu chiến thắng", HLV Dara nói.