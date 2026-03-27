Trường ĐH Quốc gia Malaysia: Ứng cử viên vô địch nặng ký tại TNSV quốc tế THACO cup 2026

Vượt khó

Theo ông Azran Bin Salehudin, lời mời tham dự giải đấu đến vào thời điểm đội bóng đang chuẩn bị cho một giải đấu sinh viên tại Malaysia. Điều này khiến kế hoạch ban đầu có sự điều chỉnh, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội quý giá để toàn đội có một đợt tập huấn tiền mùa giải. Ông Azran chia sẻ: "Chúng tôi xem đây là cơ hội tốt để chuẩn bị cho nhiều giải đấu tiếp theo ở Malaysia. TNSV quốc tế THACO cup 2026 sẽ giúp các cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá".

Dù vậy, việc tập luyện không hề dễ dàng khi thời điểm chuẩn bị trùng với tháng Ramadan (phải nhịn ăn trong lúc mặt trời mọc) và lễ Hari Raya (lễ kết thúc tháng Ramadan). Toàn đội chỉ có thể bắt đầu tập trung khoảng 2 tuần trước khi lên đường sang Việt Nam, thậm chí phải duy trì tập luyện ngay giữa kỳ nghỉ lễ. "Đây là khoảng thời gian khó khăn vì lịch sinh hoạt bị ảnh hưởng. Nhưng các cầu thủ vẫn nỗ lực để duy trì thể trạng và tinh thần tốt nhất", ông Azran chia sẻ.

Ông Azran phát biểu tại buổi lễ họp báo ra mắt giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 diễn ra vào chiều 26.3 ẢNH: DUY ANH

Đội bóng Trường ĐH Quốc gia Malaysia giàu truyền thống và thành tích ẢNH: UKM IPT FC

Thành tích ấn tượng và mục tiêu rõ ràng

Trường ĐH Quốc gia Malaysia bước vào giải đấu với hành trang là thành tích rất đáng nể trong năm 2025. Theo tiết lộ từ trưởng đoàn, họ đã trải qua một mùa giải gần như hoàn hảo. Ông Azran chia sẻ: "Năm ngoái, chúng tôi bất bại ở ba giải đấu và giành chức vô địch Charity Cup, Liga IPT và Minister's Cup, 3 danh hiệu lớn trong hệ thống giải sinh viên tại Malaysia. Đó là một cú ăn 3 rất đáng tự hào".

Dù vậy, khi đến với TNSV quốc tế THACO cup 2026, đại diện Malaysia vẫn giữ sự thận trọng nhất định. Vị trưởng đoàn này nói: "Chúng tôi biết Việt Nam có nhiều đội mạnh, lại được chơi trên sân nhà nên chắc chắn sẽ có lợi thế. Nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất", ông nói.

Một điểm thuận lợi cho Trường ĐH Quốc gia Malaysia là họ sẽ thi đấu trận thứ 2 ở vòng bảng. Điều này cho phép đội có thêm thời gian quan sát trận đấu đầu tiên để phân tích đối thủ và đưa ra phương án chiến thuật phù hợp. Ông Azran khẳng định: "Hy vọng rằng ngay trong lần đầu tham dự, chúng tôi có thể tiến vào trận chung kết".