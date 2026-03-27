Trường ĐH Thủy lợi: Thi đấu bằng cả trái tim, niềm tự hào của sinh viên VN

Nhà vô địch toàn diện của TNSV Việt Nam

Trường ĐH Thủy lợi là thế lực hàng đầu làng bóng đá sinh viên Việt Nam, khi đoạt chức vô địch TNSV THACO cup 2026, cùng hai lần về nhì vào các năm 2023 và 2024. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Văn Trung, Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục hướng đến mục tiêu chinh phục ngai vàng TNSV quốc tế lần II - 2026 với hàng tấn công "hủy diệt" (14 bàn sau 6 trận) cùng hàng thủ vững chãi (chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào).

Trường ĐH Thuỷ lợi tham dự TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, trong tay HLV Vũ Văn Trung còn nguyên những "lá bài" thiện chiến như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Lê Thanh Phúc, Bùi Xuân Trường, Trần Bảo Trung, Nguyễn Văn Cường… Trường ĐH Thủy lợi quyết định giữ nguyên bộ khung đã vô địch TNSV THACO cup 2026, mà không cần thêm bất kỳ sự bổ sung nào. Lực lượng Trường ĐH Thủy lợi rất mạnh và đồng đều, với hơn nửa đội hình đã chinh chiến cùng nhau trên 2 mùa giải, nhờ vậy có sự gắn kết nhuần nhuyễn. Với lối đá tấn công cống hiến đã được định hình, cùng sự hưng phấn khi vừa bổ sung vào phòng truyền thống danh hiệu quý báu, Trường ĐH Thủy lợi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch sân chơi quốc tế.

Đội Trường ĐH Thủy lợi vừa đăng quang giải TNSV Việt Nam hôm 22.3 ẢNH: DUY ANH

Sẽ thi đấu bằng cả trái tim

Tại lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu TNSV quốc tế lần II - 2026, HLV Vũ Văn Trung gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến ban tổ chức giải, đặc biệt là Báo Thanh Niên đã tạo nên một sân chơi lớn, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng cho bóng đá sinh viên Việt Nam và khu vực.

HLV Vũ Văn Trung cho biết: "Đội Trường ĐH Thủy lợi có mặt tại đây với niềm vinh dự rất lớn và cũng với một trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi tự hào là đội vô địch TNSV THACO cup 2026, và càng tự hào hơn khi được đại diện cho sinh viên Việt Nam bước vào giải TNSV quốc tế lần II - 2026 tại Nha Trang từ ngày 28.3 đến 5.4. Đây không chỉ là một giải đấu. Đây là cơ hội để tuổi trẻ Trường ĐH Thủy lợi mang tinh thần Việt Nam ra sân chơi quốc tế, là dịp để chúng tôi khẳng định rằng sinh viên Việt Nam không chỉ học tập tốt, mà còn giàu ý chí, bản lĩnh, kỷ luật, đoàn kết và khát vọng chinh phục".

HLV Vũ Văn Trung bày tỏ quyết tâm của đội Trường ĐH Thủy lợi tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO ẢNH: DUY ANH

"Trước mắt chúng tôi là những đối thủ rất đáng tôn trọng đến từ Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore. Mỗi đội bóng mang một màu sắc riêng, một bản sắc riêng, và chính điều đó làm cho giải đấu trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Và với đội Trường ĐH Thủy lợi, đã bước ra sân là sẽ chiến đấu bằng tất cả trái tim. Chúng tôi đến Nha Trang với tinh thần của nhà vô địch, với niềm tự hào của sinh viên Việt Nam, với quyết tâm cống hiến hết mình trong từng trận đấu, từng pha bóng, từng bước chạy.

Dù phía trước là khó khăn hay áp lực, toàn đội vẫn sẽ thi đấu bằng tinh thần fair-play, bằng danh dự, bằng ý chí không lùi bước và bằng khát vọng đem lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà. Được khoác lên mình màu áo đại diện cho sinh viên Việt Nam là một vinh dự lớn lao. Vì vậy, đội TLU xin hứa sẽ giữ vững hình ảnh đẹp của sinh viên Việt Nam: bản lĩnh trong thi đấu, khiêm tốn trong ứng xử, đoàn kết trong tập thể và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo", ông Trung nhấn mạnh.



