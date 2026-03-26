Có 6 đội bóng dự giải Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, gồm: 2 đội bóng sinh viên Việt Nam là Trường ĐH Thuỷ lợi (vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO) và đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. 4 đội bóng sinh viên Đông Nam Á gồm: Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, Trường ĐH Lào, Trường ĐH Quốc gia Malaysia, Trường ĐH Quốc gia Singapore.

Trường ĐH Thủy lợi (áo trắng) tham dự giải Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Trường ĐH Svay Rieng (SRU) là một cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu được thành lập năm 2005, tọa lạc tại khu vực Đông Nam của Campuchia, có vị trí chiến lược dọc theo hành lang kinh tế giữa Phnom Penh và TP.HCM. Trường SRU xác định tham gia TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO sẽ củng cố danh tiếng và uy tín của trường.

Đội bóng Trường SRU đến với TNSV quốc tế không đơn thuần là về thành tích thắng thua; mà còn là nền tảng quý giá cho việc học tập, phát triển bản thân và sự phát triển của trường, đúng như slogan của đội bóng là “Huấn luyện tốt xuất phát từ trái tim” (Good coaching comes from the heart) và “Thể thao vì sự phát triển của thế hệ trẻ Gen Z” (Sports for the development of Gen Z youth)”.

Trường ĐH Lào đã để lại hình ảnh đẹp tại TNSV quốc tế lần I - 2025 cúp THACO, khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng hay ĐH Malaysia để đoạt ngôi á quân. Mùa này, ĐH Lào tiếp tục mang tới lực lượng trẻ trung, sung mãn, chủ yếu sinh năm 2005 - 2006. Thậm chí, nhân tố trẻ nhất của đội bóng xứ triệu voi là Kadam Koneyer thậm chí sinh năm 2008, tức mới ngưỡng 18 tuổi. Thể hình của ĐH Lào cũng được cải thiện, với những nhân tố cao trên 1,8 m như Nung Duangvixay, Ketsada Detkoummane, Phudthachak Vongsili, Souksavanh Hopchakkavan… Nhờ vậy, đội bóng của HLV Amphaivanh Chanthalavong không còn thuần túy lấy kỹ thuật đấu thể hình, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng trong cuộc đua sức vóc với các ứng viên vô địch.

Với lối chơi nhuần nhuyễn, ban bật đẹp mắt cùng đấu pháp thiên về tấn công, ĐH Lào hứa hẹn mang tới những trận cầu rực lửa, xứng đáng với tầm vóc TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO. Sau khi đã đoạt ngôi á quân, đội trẻ xứ triệu voi có thể nhắm đến danh hiệu vô địch, dù khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu ĐH Lào chuẩn bị kỹ càng.

Trường ĐH Quốc gia Malaysia (UKM) là đại diện giàu truyền thống và có nền tảng phát triển bài bản của bóng đá sinh viên Malaysia. UKM FC đã được thành lập rất sớm, ngay trong những năm đầu trường đại học này được mở ra. Mục tiêu ban đầu của đội là phát hiện và bồi dưỡng các tài năng bóng đá trong cộng đồng sinh viên để đại diện cho trường tham dự các giải đấu cấp đại học. Qua nhiều năm, đội bóng đã tạo dựng được vị thế vững vàng trong hệ thống bóng đá sinh viên Malaysia với bề dày thành tích ấn tượng.

Đến với TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, UKM FC mong muốn được quảng bá hình ảnh của Đại học Quốc gia Malaysia cũng như bóng đá sinh viên Malaysia ra khu vực. Với nền tảng vững vàng và khát vọng chinh phục, UKM FC hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm tại giải đấu năm nay.

Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) được thành lập từ năm 1980, luôn duy trì truyền thống thể thao mạnh mẽ. Đội bóng NUS hành quân đến Nha Trang với tâm thế của một nhà vô địch tuyệt đối ở đấu trường quốc nội. Trong mùa giải vừa qua, họ đã lập cú đúp lịch sử khi đăng quang tại cả hai giải đấu lớn nhất dành cho giới sinh viên Singapore là: Đại hội Thể thao Đại học và Đại hội thể thao Học viện - Đại học - Cao đẳng.

Đến với giải đấu tại phố biển Nha Trang lần này, NUS đặt mục tiêu cọ xát với những đội bóng sinh viên của khu vực. Bên cạnh tham vọng chuyên môn, đội bóng còn mang sứ mệnh đại diện cho hình ảnh sinh viên Singapore năng động, tự tin.

Trường ĐH Nha Trang tham gia TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO với vai trò chủ nhà. Hành trình của đội Trường ĐH Nha Trang tại VCK TNSV THACO cup 2026 là minh chứng rõ nét cho tinh thần quả cảm. Nằm ở bảng đấu có những đối thủ sừng sỏ, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Tú đã ghi dấu ấn khi giành vé vào tứ kết với thành tích bất bại.

Điểm tựa lớn nhất tạo nên sức mạnh cho đội Trường ĐH Nha Trang chính là sự tiếp lửa mãnh liệt từ khán đài. Trong mọi hoàn cảnh, các cầu thủ luôn chiến đấu với hơn 100% khả năng. Sự kiên cường này là kết quả của lối chơi kỷ luật, biết mình biết ta mà HLV Nguyễn Anh Tú dày công xây dựng. Bên cạnh đó, lực lượng của đội Trường ĐH Nha Trang có sự bổ sung quan trọng với 3 gương mặt, hứa hẹn giúp chủ nhà mạnh mẽ hơn.

Trường ĐH Thủy lợi là thế lực hàng đầu làng bóng đá sinh viên Việt Nam, khi đoạt chức vô địch TNSV THACO cup 2026, cùng hai lần về nhì vào các năm 2023 và 2024. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Văn Trung, Trường ĐH Thủy lợi chinh phục ngai vàng mùa này với hàng tấn công “hủy diệt” (14 bàn sau 6 trận) cùng hàng thủ vững chãi (chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào).

Trường ĐH Thuỷ lợi tham dự TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, trong tay HLV Vũ Văn Trung còn nguyên những “lá bài” thiện chiến như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Lê Thanh Phúc, Bùi Xuân Trường, Trần Bảo Trung, Nguyễn Văn Cường… Trường ĐH Thủy lợi quyết định giữ nguyên bộ khung đã vô địch TNSV THACO cup 2026, mà không cần thêm bất kỳ sự bổ sung nào. Lực lượng Trường ĐH Thủy lợi rất mạnh và đồng đều, với hơn nửa đội hình đã chinh chiến cùng nhau trên 2 mùa giải, nhờ vậy có sự gắn kết nhuần nhuyễn. Với lối đá tấn công cống hiến đã được định hình, cùng khí thế hưng phấn khi vừa bổ sung vào phòng truyền thống danh hiệu quý báu, Trường ĐH Thủy lợi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch sân chơi quốc tế.

Thế thức, nguyên tắc bốc thăm chia bảng

Thể thức:

6 đội bóng được chia thành 2 bảng đấu (bảng A và bảng B), mỗi bảng có 3 đội. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra 2 đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

Lịch thi đấu theo mã số bốc thăm được thể hiện như sau:

Lượt Ngày Giờ Mã trận Đội bóng Đội bóng Vòng bảng 28.3.2026 13h30 1 B1 B2

15h15

Lễ khai mạc

16h00 2 Trường ĐH Nha Trang A2 30.3.2026 14h00 3 A2 A3

16h00 4 B2 Trường ĐH Thủy Lợi (B3) 1.4.2026 14h00 5 Trường ĐH Thủy Lợi (B3) B1

16h00 6 A3 Trường ĐH Nha Trang (A1) Bán kết 3.4.2026 14h00

16h00 7

8 Nhất nhóm A Nhất nhóm B

Nhì nhóm B Nhì nhóm A Tranh hạng ba 5.4.2026 13h30 9 Trận tranh hạng ba Bế mạc, chung kết, trao giải

15h15

Lễ bế mạc

15h30 10 Trận chung kết





Lễ trao giải

Nếu đội Trường ĐH Nha Trang vào bán kết sẽ ưu tiên đá trận bán kết 2

Nguyên tắc bốc thăm:

- Đội chủ nhà Trường ĐH Nha Trang nằm ở bảng A mang mã số A1 đá trận khai mạc.

- Đội đương kim vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO Trường ĐH Thuỷ lợi nằm ở bảng B mang mã số B3.

- 4 đội quốc tế Trường ĐH Svay Rieng Campuchia, ĐH Lào, ĐH Quốc gia Malaysia, ĐH Quốc gia Singapore bốc thăm đều vào 2 bảng A, B, sao cho mỗi bảng có 2 đội.

- Thứ tự bốc thăm: bốc thăm tách 4 đội bóng quốc tế của Lào, Campuchia, Singapore và Malaysia vào 2 bảng A, B.

- Bốc thăm mã số thi đấu cho bảng A (A2 và A3) bảng B (B1 và B2).

Phương thức thi đấu, cách tính điểm

6 đội bóng chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội xếp thứ nhất và đội xếp thứ nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua bán kết tranh hạng ba.

Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 11 m để xác định đội thắng.