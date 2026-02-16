Chợ quê miền Tây 29 tết: Bánh 2.000 đồng, rau 1.000 đồng vẫn bán

Tết đến, tại các thành phố, hầu như thứ gì cũng có bán. Ở đây cũng không thiếu những khu chợ truyền thống. Thậm chí, xét về quy mô, sự nhộn nhịp và sầm uất thì nhiều hơn chợ quê nữa là khác. Thế nhưng, chợ quê miền Tây vẫn có những thứ gợi lên cảm xúc, tình cảm đặc biệt không gì có thể thay thế.

Có lẽ vì vậy mà bận rộn thế nào, vội vã đi đâu, người ta cũng tranh thủ đi chợ quê một lần trong tết. Dù đến đây có thể không mua gì mà chỉ để cảm nhận không khí chân chất, gần gũi, dễ thương. Hẳn là cùng suy nghĩ đó nên chợ quê Vĩnh Phú (xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau) trong sáng ngày 16.2 (29 tháng chạp) đông nghịt người.

Chợ Vĩnh Phú, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau đông nghịt người ngày 29 tết ẢNH: THANH DUY

Nằm trong vùng nông thôn, nhà cửa xen lẫn ruộng vườn, dường như chỉ có dịp Tết Nguyên đán thì khu chợ này mới đông vui đến vậy. Chợ nhỏ nhưng bán đa dạng mặt hàng cần thiết phục vụ nấu ăn, cúng kiếng, trang trí nhà cửa.

Hàng hóa không thiếu, mọi người có thể thủng thẳng đi chợ cũng mua được thứ mình cần, nhưng ai cũng tranh thủ. "Đi chợ quê thì tiểu thương cho lựa thoải mái. Bà con ai đến trước thì lựa trước, khi nào vừa ý thì thôi, cứ thế thuận mua vừa bán. Nên tờ mờ sáng là tôi đã đi chợ, để tranh thủ mua được hàng tươi ngon nhất để nấu mâm cơm rước ông bà", bà Nguyễn Thị Minh (65 tuổi), chia sẻ.

Cảnh mua bán nhộn nhịp vào ngày cuối năm ẢNH: THANH DUY

Nhiều người tranh thủ đi chợ sớm ẢNH: THANH DUY

Đi chợ quê, thú vị là thỉnh thoảng lại gặp người quen. Có những cuộc "hội ngộ" khiến cả hai bên ngỡ ngàng, sựt nhớ lại thì đã mấy năm. Mà một khi đã gặp người quen thì dù đang ngồi trong quán ăn, cửa hàng nào đó cũng gọi vang ra mời chào. Trong không khí vội vàng của ngày xuân, cuộc nói chuyện tuy ngắn gọn, xã giao, có khi chỉ đơn giản là "khi nào về, khi nào đi" rồi thôi mà sao thấy nghĩa tình, ấm áp.

Nói đến hai chữ "nghĩa tình" thì dễ thấy ở chợ quê lắm. Đơn cử như những quán cà phê nhựa, ghế nhựa lề đường đông nghịt khách và giá chỉ 5.000 đồng. Không đa dạng khách như ở thành phố, người ghé quán cà phê ở quê chủ yếu là những người đàn ông trung niên. Và nơi đó, trong không khí ngày xuân, mọi người dù "lạ" nhưng cũng rất dễ bắt chuyện, hỏi han nhau về công việc, sức khỏe, gia đình trong một năm qua.

Khách mua 1.000 rau vẫn bán ẢNH: THANH DUY

Người mua giúp người bán lột râu bắp để buôn bán nhanh hơn ẢNH: THANH DUY

Không những vậy, tiểu thương mua bán lâu ở chợ được coi như người quen, như bạn bè. Khi đi chợ mà thấy tiểu thương đông khách, xoay xở không kịp là khách cũng sẵn sàng phụ giúp một tay. Như bà Nguyễn Thị Quỳnh (59 tuổi), thấy tiểu thương loay hoay lột râu bắp không kịp thì không đứng đợi, mà để chiếc giỏ xách xuống, xắn tay áo để tự làm. Dù việc này không được giảm giá và tốn thời gian đi chợ nhưng bà cảm thấy vui vì "giúp người quen mà".

Tết ở chợ quê, hàng hóa có thể tăng giá theo biến động của thị trường. Tuy nhiên, những sạp bánh quê thì mức giá vẫn không thay đổi. Sống thường nhật trên thành phố, quen với mức sống cao, thì về mua quà bánh ở chợ quê có thể bị bất ngờ với mức giá bình ổn nhiều năm. Ngày nay mà còn chiếc bánh kẹp 2.000 đồng, bánh cam 2.000 đồng, bánh tai yến 3.000 vẫn xuất hiện ở chợ tết.

Bánh quê 2.000 đồng/cái ẢNH: THANH DUY

Bánh tai yến 3.000 đồng/cái ẢNH: THANH DUY

Đặc biệt, dù giá cả có leo thang thì sự nhiệt tình, mến khách, kiểu "bao nhiêu cũng bán" vẫn được duy trì ở chợ quê. Tùy nhu cầu, rau củ bà con mua 1.000 đồng chanh, 1.000 đồng ớt, 1.000 đồng hành... thì tiểu thương vẫn vui vẻ bán.

"Nghe giá là biết ngay đồ ở chợ quê rồi, vì trên thành phố bây giờ không ai bán giá vậy. Thấy thương bà con, vì bán như vậy chắc không lời bao nhiêu", anh Nguyễn Quốc Trung (27 tuổi) nói và cho biết rất vui vì chợ quê vẫn giữ được vẻ đẹp truyền thống, mộc mạc qua sự thăng trầm của thời gian, để luôn là "điểm đến" không thể bỏ lỡ khi về miền Tây ăn tết.



