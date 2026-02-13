Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê

Vừa khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân các tỉnh miền Tây làm việc tại TP.HCM bắt đầu lên đường về quê đón Tết Nguyên đán 2026. Tại các tuyến đường cửa ngõ phía tây như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền, giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, dòng xe ken đặc, nối dài và di chuyển chậm do áp lực phương tiện tăng cao.

Lực lượng CSGT TP.HCM túc trực tại nhiều điểm, chủ động điều tiết, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn trong giờ cao điểm cuối năm.

Dù nhiều người đã rời TP.HCM về quê từ những ngày trước, đến chiều 26 tết, lượng phương tiện đổ ra cửa ngõ phía tây vẫn rất đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe máy, xe khách, xe tải xếp hàng dài, nhích từng chút một. Vừa qua cầu Bình Điền, dòng xe máy chen chúc nhau len qua đoạn đường ùn tắc, tạo nên cảnh ken đặc kéo dài ở cửa ngõ phía tây ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại các điểm giao thông trọng yếu như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền hay khu vực giao giữa quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, có thời điểm dòng xe dồn ứ, các phương tiện di chuyển chậm và gặp nhiều khó khăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người dân chất đầy hành lý phía trước xe máy, từ balô, túi quà đến thùng bánh mứt được treo kín tay lái ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa dòng xe đông đúc, một xe cứu thương bật còi xin đường nhưng vẫn di chuyển chậm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại các giao lộ ở cửa ngõ phía tây, lực lượng CSGT túc trực nhiều giờ, căng mình điều tiết để giảm tình trạng dòng xe đông đúc, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Giữa dòng phương tiện ken đặc tại cửa ngõ phía tây, nhiều em nhỏ được cha mẹ chở về quê ăn tết ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù hành trình về quê cuối năm không dễ dàng với cảnh xe đông, di chuyển chậm và quãng đường xa, nhiều người vẫn chấp nhận vất vả. Bởi với họ, tết là dịp để trở về, sum họp bên gia đình sau một năm mưu sinh tại thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Do nóng lòng về quê sớm, một số người điều khiển xe máy đã chạy lên vỉa hè để tìm cách vượt qua đoạn ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Càng về tối, lượng người và phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ càng tăng, dòng xe nối dài trên nhiều trục đường, nhích từng chút trong áp lực giao thông cuối năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến 18 giờ, dòng xe trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giao quốc lộ 1) đông đúc hơn thường lệ do phương tiện từ trung tâm TP.HCM dồn về cửa ngõ phía tây ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người chấp nhận hành trình kéo dài đến khuya, lặng lẽ di chuyển trong dòng xe đông đúc, chỉ mong sớm về tới quê sau một năm bươn chải nơi thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

“Tôi cứ nghĩ sát tết rồi, nhiều người đã về từ trước nên đường sẽ vắng hơn. Ai ngờ chiều nay xe vẫn đông kín, đi qua cửa ngõ phía tây phải nhích từng chút một", ông Trần Hữu Tịnh (quê Vĩnh Long) chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Bến xe Miền Tây, dòng người đông đúc đợi xe khởi hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên trong Bến xe Miền Tây, từng hàng xe khách nối đuôi nhau chờ xuất bến, không khí tất bật, hối hả khi lượng hành khách tăng cao những ngày cận tết ẢNH: NHẬT THỊNH