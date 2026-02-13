Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê

Chiều nay 13.2 (nhằm 26 tháng chạp), dòng người từ TP.HCM đổ về cửa ngõ phía tây thành phố tăng mạnh để về quê đón tết.
Vừa khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân các tỉnh miền Tây làm việc tại TP.HCM bắt đầu lên đường về quê đón Tết Nguyên đán 2026. Tại các tuyến đường cửa ngõ phía tây như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền, giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, dòng xe ken đặc, nối dài và di chuyển chậm do áp lực phương tiện tăng cao.
Lực lượng CSGT TP.HCM túc trực tại nhiều điểm, chủ động điều tiết, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn trong giờ cao điểm cuối năm.
Dù hành trình về quê cuối năm không dễ dàng với cảnh xe đông, di chuyển chậm và quãng đường xa, nhiều người vẫn chấp nhận vất vả. Bởi với họ, tết là dịp để trở về, sum họp bên gia đình sau một năm mưu sinh tại thành phố
