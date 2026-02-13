Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê

Nhật Thịnh
13/02/2026 20:39 GMT+7

Chiều nay 13.2 (nhằm 26 tháng chạp), dòng người từ TP.HCM đổ về cửa ngõ phía tây thành phố tăng mạnh để về quê đón tết.

Vừa khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân các tỉnh miền Tây làm việc tại TP.HCM bắt đầu lên đường về quê đón Tết Nguyên đán 2026. Tại các tuyến đường cửa ngõ phía tây như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền, giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Hữu Trí, dòng xe ken đặc, nối dài và di chuyển chậm do áp lực phương tiện tăng cao. 

Lực lượng CSGT TP.HCM túc trực tại nhiều điểm, chủ động điều tiết, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn trong giờ cao điểm cuối năm.

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 1.

Dù nhiều người đã rời TP.HCM về quê từ những ngày trước, đến chiều 26 tết, lượng phương tiện đổ ra cửa ngõ phía tây vẫn rất đông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 2.

Xe máy, xe khách, xe tải xếp hàng dài, nhích từng chút một. Vừa qua cầu Bình Điền, dòng xe máy chen chúc nhau len qua đoạn đường ùn tắc, tạo nên cảnh ken đặc kéo dài ở cửa ngõ phía tây

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 3.

Tại các điểm giao thông trọng yếu như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền hay khu vực giao giữa quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, có thời điểm dòng xe dồn ứ, các phương tiện di chuyển chậm và gặp nhiều khó khăn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 4.

Nhiều người dân chất đầy hành lý phía trước xe máy, từ balô, túi quà đến thùng bánh mứt được treo kín tay lái

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 5.

Giữa dòng xe đông đúc, một xe cứu thương bật còi xin đường nhưng vẫn di chuyển chậm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 6.

Tại các giao lộ ở cửa ngõ phía tây, lực lượng CSGT túc trực nhiều giờ, căng mình điều tiết để giảm tình trạng dòng xe đông đúc, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 7.

Giữa dòng phương tiện ken đặc tại cửa ngõ phía tây, nhiều em nhỏ được cha mẹ chở về quê ăn tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 8.
Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 9.
Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 10.

Dù hành trình về quê cuối năm không dễ dàng với cảnh xe đông, di chuyển chậm và quãng đường xa, nhiều người vẫn chấp nhận vất vả. Bởi với họ, tết là dịp để trở về, sum họp bên gia đình sau một năm mưu sinh tại thành phố

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 11.

Do nóng lòng về quê sớm, một số người điều khiển xe máy đã chạy lên vỉa hè để tìm cách vượt qua đoạn ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 12.

Càng về tối, lượng người và phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ càng tăng, dòng xe nối dài trên nhiều trục đường, nhích từng chút trong áp lực giao thông cuối năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 13.

Đến 18 giờ, dòng xe trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giao quốc lộ 1) đông đúc hơn thường lệ do phương tiện từ trung tâm TP.HCM dồn về cửa ngõ phía tây

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 14.

Nhiều người chấp nhận hành trình kéo dài đến khuya, lặng lẽ di chuyển trong dòng xe đông đúc, chỉ mong sớm về tới quê sau một năm bươn chải nơi thành phố

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 15.

“Tôi cứ nghĩ sát tết rồi, nhiều người đã về từ trước nên đường sẽ vắng hơn. Ai ngờ chiều nay xe vẫn đông kín, đi qua cửa ngõ phía tây phải nhích từng chút một", ông Trần Hữu Tịnh (quê Vĩnh Long) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 16.

Tại Bến xe Miền Tây, dòng người đông đúc đợi xe khởi hành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 17.

Bên trong Bến xe Miền Tây, từng hàng xe khách nối đuôi nhau chờ xuất bến, không khí tất bật, hối hả khi lượng hành khách tăng cao những ngày cận tết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển người nối nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 tết, khổ vẫn về quê- Ảnh 18.

Theo dự báo số lượng hành khách qua Bến xe Miền Tây 10 ngày trước tết, hôm nay ngày 26 tháng chạp (13.2 dương lịch), tức trước kỳ nghỉ tết 1 ngày là ngày khách qua bến xe đông nhất với 68.500 lượt hành khách (2.252 chuyến xe) tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 144% so với ngày thường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Đường phố TP.HCM ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ tết: Người người 'chở tết về nhà'

Hôm nay 13.2, tức 26 tết là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đường phố TP.HCM rộn ràng những chuyến xe hoa 'chở tết về nhà'.

Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả kết quả lý lịch tư pháp

Triệt phá đường dây xuyên quốc gia lừa đảo 2.500 tỉ đồng của người Việt

Khám phá thêm chủ đề

cửa ngõ phía Tây ùn tắc Tết nguyên đán 2026 tết bính ngọ TP.HCM Miền Tây Quốc lộ 1 Đường Nguyễn Văn Linh CSGT TP.HCM
