Chợ rơm Ba Lai độc nhất miền Tây: Nơi rơm rạ sau mùa gặt hóa 'vàng'

Cứ vào vụ thu hoạch lúa, bất kể đồng gần hay xa, hễ có rơm, thương lái ở miền Tây đều thu gom rồi chở về chợ rơm Ba Lai (xã Tân Xuân, Vĩnh Long - trước đây là xã Tân Xuân, H.Ba Tri, Bến Tre).

Ghe tàu tấp nập mua bán tại chợ rơm Ba Lai ẢNH: LỮ DUY TƯỜNG

Rác ruộng hóa "vàng" ở miền Tây

Chợ rơm Ba Lai được xem là "độc nhất miền Tây". Chợ không nhà lồng, quầy sạp, không bảng tên mà chỉ là một bãi đất dọc bờ sông Ba Lai - nơi ngày ngày ghe xuồng tấp nập neo đậu, chất đầy những cuộn rơm vàng óng.

Ông Nguyễn Văn Tùng (45 tuổi) chủ bến chợ rơm, kể: "Trước đây, bến này dùng để bán vật liệu xây dựng. Sau đó, nhiều người thuê làm điểm tập kết rơm, lâu dần người ta gọi là chợ rơm. Tên chợ cũng do bà con đặt chứ chẳng ai lập bảng hiệu".

Các phu rơm khiêng rơm từ ghe xuống chợ ẢNH: LỮ DUY TƯỜNG

Sông Ba Lai tỏa nhánh vào sông Tiền, giúp thương hồ dễ dàng kết nối với các tỉnh thành ĐBSCL. Hơn 10 năm trước, khi đàn bò ở địa phương bùng nổ về số lượng, lên đến hàng trăm ngàn con, nguồn rơm không đủ cung. Từ nhu cầu đó, thương lái bắt đầu gom rơm từ các tỉnh thành Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… chở về đây.

Khác với nhiều ngôi chợ khác, tại chợ rơm Ba Lai, việc mua bán diễn ra nhanh gọn và không hề có mặc cả. Người bán gọi điện báo giá, người mua đồng ý thì thuê ghe giao hàng. Hàng đến nơi, phu bốc vác nhận rơm từ ghe lên xe, tính tiền công rồi chia nhau.

Chốt giá xong, những phu vác rơm liền vào việc. Người này nối tiếp người kia đi thoăn thoắt trên chiếc cầu ván mỏng manh ẢNH: LỮ DUY TƯỜNG

Giá rơm dao động 20.000 - 30.000 đồng/cuộn, tùy chất lượng và mùa vụ. Mùa rơm đẹp nhất là vụ lúa tháng Giêng, khi cuộn rơm vàng óng, thơm mùi nắng đồng. Một ghe rơm chở khoảng 2.000 cuộn, mỗi cuộn to bằng vòng tay người ôm. Chủ bãi lấy công 200.000 đồng/ghe, phu rơm được trả 1.000 đồng/cuộn.

Mỗi ngày đưa hàng triệu cuộn rơm xuôi ngược khắp đồng bằng

Tại chợ có hàng trăm người làm phu rơm. Nếu có sức khỏe, lao động chăm chỉ, mỗi người có thể kiếm trên 300.000 đồng/ngày. Anh Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi), làm nghề phu rơm, cho biết: "Có ngày ghe về liên tục, bọn tôi làm từ sáng đến chiều, chia nhau mỗi người được vài trăm ngàn đồng. Hôm nào rơm nhiều thì kiếm cả triệu. Công việc tuy có cực nhưng thu nhập ổn định hơn phụ hồ".

Phu rơm có thu nhập ổn định hơn phụ hồ ẢNH: LỮ DUY TƯỜNG

Đối với thương hồ, mỗi chuyến rơm lời 10 - 12 triệu đồng. Có người vay ngân hàng mua ghe chỉ để chở rơm thuê. Anh Lê Quang Thắng (36 tuổi) tính toán: "Mua rơm ở vùng trên giá 16.000 đồng/cuộn, mang về Ba Lai bán 21.000 đồng. Chạy hết chuyến này lại quay lên lấy chuyến khác, ngày nào cũng có việc".

Mỗi cuộn rơm to bằng vòng tay người ôm ẢNH: LỮ DUY TƯỜNG

Cảnh mua bán tấp nập nhất vào buổi sáng. Khi ghe cập bến, cầu ván đặt xuống, xe kéo nối đuôi nhau vào nhận hàng. Tiếng người gọi nhau í ới. Tiếng rơm khô sột soạt. Tiếng máy ghe tàu nổ giòn, hòa vào mùi thơm ngai ngái của rơm mới. Tất cả tạo nên một bức tranh chợ quê độc đáo chỉ miền Tây mới có.

Với du khách, chợ rơm Ba Lai là điểm đến thú vị để cảm nhận rõ hơn nét mộc mạc, nhịp sống chậm mà bền bỉ của miền Tây. Một phiên chợ không bảng tên, không tiếng trả giá, nhưng mỗi ngày lại đưa hàng triệu cuộn rơm xuôi ngược khắp đồng bằng, để rác ruộng trở thành nguồn sống no đủ cho bao gia đình bên bờ sông Ba Lai.