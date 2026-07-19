Cho thuê nhà ở nhiều tỉnh, thành thì kê khai thuế như thế nào?

Theo Thuế TP.Hà Nội, thực tế trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê không phải là hiếm, tuy nhiên nhiều cá nhân vẫn chưa nắm rõ cách tính thuế mới đối với hoạt động cho thuê nhà, bất động sản từ đầu năm 2026.

Một ví dụ cụ thể, cá nhân có 3 bất động sản cho thuê tại 3 tỉnh thành khác nhau là Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Cá nhân này thắc mắc, liệu có phải kê khai, nộp thuế tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê hay không? Vì nếu phải làm vậy thì sẽ rất mất thời gian và tốn kém chi phí.

Cá nhân cho thuê nhà, bất động sản ở nhiều tỉnh thành khác nhau lưu ý về kê khai thuế ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thuế TP.Hà Nội cho biết, trước hết cá nhân cần xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, trường hợp cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu năm dưới 1 tỉ đồng, không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh thu cho thuê bất động sản vượt 1 tỉ đồng/năm, cá nhân phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Giả sử cá nhân cho thuê với tổng tiền thuê là 1,2 tỉ đồng/năm, cho thuê trong năm 2026, thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân = (1,2 tỉ - 1 tỉ ) x 5% = 10 triệu đồng;; thuế giá trị gia tăng= 1,2 tỉ x 5% = 60 triệu đồng. Tổng cộng cá nhân này sẽ phải nộp hai loại thuế là 70 triệu đồng.

Về thủ tục kê khai, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản theo mẫu quy định tại Thông tư 50/2026, đính kèm phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản theo Thông tư số 18/2026.

Đối với thời hạn kê khai, cá nhân được lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm tính thuế. Lần 1, chậm nhất là ngày 31.7 của năm tính thuế và lần 2, chậm nhất là 31.1 của năm dương lịch tiếp theo. Nếu cá nhân có bất động sản cho thuê lựa chọn khai thuế 1 lần theo năm tính thuế, thời hạn chậm nhất là 31.1 của năm dương lịch kế tiếp năm tính thuế.

Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, cá nhân được lựa chọn một cơ quan thuế, nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ. Như vậy, cá nhân nêu trên có thể chọn Thuế TP.Hà Nội hoặc Hải Phòng hoặc Bắc Ninh để nộp hồ sơ kê khai thuế chung cho cả 3 bất động sản. Lưu ý, cá nhân thực hiện kê khai thuế, tổng hợp chung cho các bất động sản trên cùng một hồ sơ khai thuế nhưng phải thực hiện kê khai doanh thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp, thông tin địa chỉ và hợp đồng cho thuê của từng căn nhà được kê khai riêng. Đồng thời, xác định số thuế phải nộp trên bảng kê chi tiết đính kèm theo mẫu. Sau đó, trên cơ sở kê khai riêng số thuế, cá nhân sẽ thực hiện nộp thuế tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê.

Cá nhân thực hiện 100% kê khai thuế trực tuyến tại Cổng Dichvucong.gdt.gov.vn hoặc ứng dụng eTax Mobile, không cần phải đến tận cơ quan thuế.