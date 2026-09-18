Chó vẫn thả rông khắp khu dân cư Cát Lái, có bé gái bị rượt vào tận nhà sách

Tình trạng chó thả rông tại khu dân cư 50 ha Cát Lái (phường Cát Lái, TP.HCM) từ lâu đã trở thành nỗi lo lắng của cư dân địa phương. Khu vực này tập trung nhiều trường học như Trường THCS Cát Lái, Trường tiểu học Mỹ Thủy và Trường mầm non Sơn Ca.

Chó vẫn chạy rông trên nhiều tuyến đường

Báo Thanh Niên đã có bài phản ánh "Chó thả rông khắp khu dân cư Cát Lái, có khi lao thẳng vào đầu xe người đi đường". Thời điểm đó, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Cát Lái cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý.

Các con chó thả rông rượt dí nhau băng ngang đường trước đầu xe máy. Người đàn ông này phải thắng gấp để tránh nên chao đảo tay lái ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế vào chiều 15.9 cho thấy, tình trạng chó thả rông tại khu dân cư này vẫn còn. Hầu hết các tuyến đường trong khu dân cư như 50-CL, 67-CL, 41-CL, 44-CL, 46-CL, 35-CL, 55-CL, 69-CL, 49-CL, 51-CL, 47-CL, 57-CL, 66-CL... đều có nhiều chó thả rông.

Chạy xe máy vào đường 50-CL, chúng tôi thót tim khi bắt gặp bầy chó khoảng 5 con đang nằm chắn trước cổng nhà dân ra đến tận dưới lòng đường. Thấy người lạ, cả đàn lập tức nhổm dậy nhìn, một con sủa lớn rồi đi về phía chúng tôi nên chúng tôi phải quay đầu xe.

Có gia đình nuôi cả chục con chó, thả rông ra đường ẢNH: TRẦN KHA

Chó không được xích, nhốt chuồng mà thả rông chạy băng ngang đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Trên đường 66-CL, có nhà nuôi cả chục con nhưng không xích, không rọ mõm. Cả đàn chó rượt đuổi, cắn nhau rồi bất ngờ lao ngang qua đường, khiến nhiều người đi xe máy phải thắng gấp, tay lái chao đảo suýt ngã nhào.

Chứng kiến cảnh tượng thót tim này, người chủ chỉ buông một câu mắng chó lấy lệ: "Không thấy xe chạy hả, qua đường không nhìn xe gì hết", rồi để mặc đàn chó tiếp tục chạy rông phóng uế khắp các bãi đất trống lân cận.

Bị chó cắn, rượt đuổi vào tận nhà sách

Ông Võ Thanh Hà (tên thường gọi là Hưng, 58 tuổi, cư dân đường 49-CL) bức xúc cho biết: "Trước đây muốn đi bộ thể dục hay cho mấy đứa nhỏ ra đường chơi là chuyện bình thường, còn bây giờ chẳng ai dám bước chân ra ngoài. Chó cứ thả rông ngoài đường, không rọ mõm, không xích. Nhiều người rất coi thường, báo đài phản ánh rầm rộ nhưng họ vẫn thản nhiên thả ra. Tuyến đường 55-CL và khu vực quanh trường học là điểm nóng nhất, đã có người đi đường bị chó cắn phải đi tiêm phòng dại".

Chó thả rông tràn lan trong các tuyến đường khu dân cư ẢNH: TRẦN KHA

Nghiêm trọng hơn là trường hợp của anh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (cư dân đường 69-CL, đã sống tại đây 4 năm). Gia đình anh từng trải qua tai nạn vì chó thả rông lao vào xe.

Anh Trân kể lại: "Vào tháng 5.2025, vợ tôi chở 2 con gái (lúc đó một bé 14 tuổi, một bé 8 tuổi) bằng xe máy, chạy rất chậm. Bất ngờ, một con chó trắng từ lề đường lao thẳng vào đầu xe làm bánh xe chao đảo ngã nhào. Cú ngã mạnh khiến bé gái 8 tuổi bị đập đầu xuống đường, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu gấp, bé lớn 14 tuổi thì trầy xước khắp người. Chúng tôi đã báo lên người có chức trách tại địa phương thậm chí báo cả công an phường và UBND phường".

Những con chó nằm giữa đường, người dân đi lại cảm thấy lo lắng ẢNH: TRẦN KHA

Ngay trưa 15.9, anh Trân tiếp tục trải qua một phen kinh hãi khi dẫn con đi mua đồ: "Khoảng 13 giờ chiều, tôi dắt bé vào một nhà sách trên đường 35-CL thì có một người đàn ông chở chó ghé vào. Con chó từ trên xe nhảy xuống, xộc thẳng vào bên trong nhà sách rượt đuổi, dí con gái tôi chạy vòng quanh. Con bé hoảng sợ tột độ, gào khóc. May mắn là tôi đứng cạnh đó, kịp thời dùng tay đánh đuổi con chó ra ngoài, nếu chậm một giây chắc chắn cháu đã bị cắn. Chủ chó thì tỉnh bơ nói 'chó mới mang theo thôi'. Tôi đã báo sự vụ cho công an địa phương".

Cũng theo anh Trân, các "điểm nóng" về chó thả rông hiện nay tập trung dày đặc nhất ở đường 55-CL và đường 69-CL.

"Phải báo cho ai?"

Cư dân tại khu dân cư Cát Lái đặt câu hỏi, trước năm 2024, phường Thạnh Mỹ Lợi (cũ) từng duy trì đội săn bắt chó thả rông hoạt động rất hiệu quả, nhưng vì sao sau khi sáp nhập thì chưa thấy lực lượng này hoạt động.

"Bây giờ người dân muốn báo cáo thì phải báo cho ai? Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm lập lại trật tự, xử phạt thật nghiêm các chủ nuôi vô ý thức để con em an tâm đến trường, người dân không phải nơm nớp lo sợ tai nạn hay dịch bệnh dại", anh Trân kiến nghị.

Chó thả rông trên đường 50-CL ẢNH: TRẦN KHA

Một con chó thả rông đứng giữa giao lộ, người tham giao thông phải né tránh ẢNH: TRẦN KHA

Để có thông tin phản hồi đa chiều gửi đến bạn đọc, PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND phường Cát Lái về thực trạng bức xúc trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ nhận được thông tin UBND phường Cát Lái (TP.HCM) đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc này.