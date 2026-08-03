TP.HCM yêu cầu phường, xã tăng cường xử lý chó thả rông

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh việc kiểm soát sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh có vắc xin phòng ngừa, thành phố yêu cầu các địa phương siết quản lý đàn chó, mèo nhằm hạn chế nguy cơ bệnh dại lây sang người.

Cụ thể, UBND các xã, phường, đặc khu phải tăng cường quản lý đàn chó, mèo; phối hợp cơ quan thú y tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi, xử lý tình trạng chó thả rông và tuyên truyền để chủ nuôi thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định. Người bị chó, mèo cắn cần được hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời.

Thực trạng chó thả rông trong khu dân cư khiến người dân TP.HCM bức xúc nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Theo Nghị định 204/2026 của Chính phủ, chủ nuôi bị phạt 1 - 2 triệu đồng nếu không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Lực lượng chức năng bắt chó thả rông ở phường Hiệp Bình, TP.HCM (ảnh chụp năm 2023) ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng dại cho đàn chó trên toàn thành phố, phấn đấu tỷ lệ tiêm đạt trên 95%, ưu tiên các xã, phường từng ghi nhận ca bệnh dại trong những năm gần đây.

Đơn vị này đồng thời phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chia sẻ thông tin dịch bệnh trên động vật, tăng cường giám sát, điều tra và xử lý các ổ dịch liên quan đến bệnh dại, cúm gia cầm, liên cầu khuẩn lợn cùng các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Các địa phương phải tổ chức chiến dịch cao điểm diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường đến hết tháng 11.2026; cập nhật hằng tuần các điểm nguy cơ, tập trung tại công trình xây dựng, khu nhà trọ, trường học, chợ, khu công nghiệp và những khu vực thường xuyên ngập úng.