Choáng ngợp trước bản concept Windows 12 đẹp lộng lẫy

Trong vài năm qua, đã có vô số bản concept Windows mang hơi hướng tương lai như Windows 12, Windows 12.2 hay Windows Classic Remastered. Hầu hết những dự án này đều đến từ YouTuber AR 4789. Mới đây, anh này tiếp tục gây chú ý khi trình làng một diện mạo hoàn toàn mới cho File Explorer trên Windows 12.

Chiêm ngưỡng concept Windows 12 mới

Sự thay đổi đầu tiên đập vào mắt người xem chính là ngôn ngữ thiết kế Fluent Design đặc trưng, nổi bật với các góc bo tròn tinh tế và hiệu ứng trong suốt. Giao diện UX tổng thể trông sạch sẽ và hiện đại hơn, kết hợp cùng các tông màu rực rỡ và việc phân chia 'vùng' giúp người dùng dễ dàng tách biệt các không gian làm việc.

Giao diện Windows 12 concept với thiết kế Fluent Design ẢNH: AR 4789

Về mặt tính năng, bản concept giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới mang tên 'Collectzone'. Tính năng này cho phép kéo thả các tệp tin liên quan vào một bộ sưu tập và ghim chặt nó vào thanh điều hướng bên trái.

Tiếp đến là Files Panel. Đây là một giao diện tùy chọn xuất hiện ở cạnh phải của File Explorer, hiển thị các nội dung người dùng đã ghim hoặc vừa truy cập gần đây. Giao diện dạng ô xếp của nó dường như lấy cảm hứng từ menu Start quen thuộc.

Widget cũng xuất hiện ngay bên trong File Explorer và chúng được thiết kế dành riêng cho trình quản lý File: từ việc làm nổi bật các bộ sưu tập cho đến hiển thị chi tiết về dung lượng lưu trữ đang được sử dụng. Chế độ tối (Dark Mode) trên concept được phối màu có chiều sâu hơn. Riêng giao diện Properties hiển thị trực quan bằng biểu tượng thay vì văn bản khô khan.

Loạt ảnh đẹp lộng lẫy về concept Windows 12 ẢNH: AR 4789

Mục Gallery (thư viện hình ảnh) nay được bổ sung góc nhìn 'Filmstrip' - một dải băng chuyền cho phép lướt qua các hình ảnh mượt mà và tiện dụng. AR 4789 còn phác thảo một trải nghiệm khôi phục tệp tin mới, dù trên thực tế, tác động của nó lên dung lượng lưu trữ có thể khiến tính năng này khó thành hiện thực.

Cuối cùng, không thể vắng bóng trí tuệ nhân tạo. Bản concept đã tích hợp công cụ tìm kiếm trợ lực bởi AI, trả về kết quả dựa trên ý nghĩa của câu lệnh (prompt) thay vì chỉ tìm kiếm khớp từ khóa một cách máy móc.